”Pelé ei kuole”– nämä brassilegendan lausahdukset eivät unohdu

Uutistoimisto AFP kokosi jalkapallolegendan sanomisia ja hänestä sanottuja asioita.

Torstaina kuollut jalkapallotähti Pelé eli Edson Arantes do Nascimento ehti pitkän uransa ja julkisuudessa olonsa aikana kommentoimaan julkisesti paikoin filosofisen syvällisesti erinäisiä asioita.

Tässä jutussa on listattuna uutistoimisto AFP:n keräämiä Pelén itsensä sanomia sitaatteja sekä hänestä sanottuja lausahduksia.

– Ihmiset väittelevät Pelén ja Diego Maradonan välillä. Di Stefano on paras, hän on paljon kokonaisvaltaisempi, sanoi Pelé vuonna 2009 ottaen kantaa siihen, kuka onkaan kaikkein aikojen paras pelaaja. Alfredo di Stefano oli argentiinalainen jalkapallosuuruus, joka kuoli vuonna 2014.

– Synnyin pelaamaan jalkapalloa, kuten Mozart syntyi säveltämään ja Michelangelo maalaamaan, Pelé kuvaili itseään.

– Jokainen lapsi kautta maailman, joka pelaa jalkapalloa, haluaa olla Pelé. Minulla on suuri vastuu siitä, että näytän heille sekä miten olla mies että miten olla jalkapallopelaajaa, sanoi Pelé vuonna 1999 julkisuudestaan.

– Rangaistuspotku on pelkurin tapa tehdä maali, kertoi Pelé omaelämäkerrassaan.

– Kaikki tällä pallolla on peliä. Ohitse meneviä asioita. Kaikki me päädymme hautaan. Kaikki me päädymme samaan pisteeseen, emmekö niin? Pelé pohti vuonna 1977.

– Olen tehnyt yli tuhat maalia elämässäni ja ainoa asia, josta ihmiset haluavat puhua, on se ainoa maali mitä en tehnyt, Pelé kommentoi englantilaisen maalivahdin Gordon Banksin loistavaa torjuntaa vuoden 1970 maailmanmestaruusottelussa.

– Kaikki hyvä, se on Pelén tekosia. Pahat [asiat] ovat Edsonin, Pelé selitti vuonna 2014 syytä sille, miksi hän käyttää lempinimeään.

– Pelé ei kuole. Pelé ei tule koskaan kuolemaan. Pelé tulee jatkamaan hamaan ikuisuuteen. Mutta Edson on normaali ihminen, joka tulee jonain päivänä kuolemaan ja ihmiset tuppaavat unohtamaan sen, Pelé pohti kuolevaisuutta Guardianille vuonna 2003.

– Inspiraatio ja rakkaus kulkivat kuningas Pelén mukana, joka poistui keskuudestamme rauhallisesti tänään. Matkallaan Edson hurmasi maailman urheilullisella nerokkuudellaan, lopetti sodan, teki sosiaalityötä ympäri maailmaa ja levitti sitä, minkä hän uskoi olevan parannus kaikkiin ongelmiimme: rakkautta. Hänen tämänpäiväisestä viestistään tulee tulevien sukupolvien perintö. Rakkautta, rakkautta ja rakkautta, ikuisesti, Pelén Instagram-tilillä kirjoitettiin torstaina.

– Kaikkein paras on Pelé. Hän on hieman Lionel Messiä edellä. En ole koskaan nähnyt Pelén kaltaista pelaajaa. Pelasin hänen kanssaan New York Cosmos -joukkueessa ja kun annoit hänelle pallon, et enää nähnyt häntä koska hän oli niin nopea. Pelé oli pelkkää vaistoa, sanoi Franz Beckenbauer Peléstä.

– Pelé on sanonut, että hän on jalkapallon Beethoven. En ole koskaan kuullut Beethovenin musiikkia jalkapallo-ottelussa, joten kuten olen aiemminkin sanonut, milloin tahansa hän ottaa väärän pillerin, hän antaa hullun lausunnon, sanoi Diego Maradona vuonna 2012.

– Pelé on ainoa jalkapalloilija, joka ylitti logiikan lait, kuvaili hollantilainen Johan Cruyff.

– Voin vieläkin nähdä hänet Studio 54 -yökerhossa, blondit molemmissa kainaloissaan, näyttäen roomalaiselta keisarilta, joka makoili kullatulla divaanilla ja jota ruokkivat toogaan pukeutuneet neitoset viinirypäleillä. Työstimme tuolloin hänen muistelmiaan. Silmämme kohtasivat ja hän sanoi: Ei kirjaan, ystäväni, ei kirjaan, toimittaja David Hirshey muisteli.