Lentokone pakotettiin yllättäen takaisin maahan – Iranin futislegendan vaimo ja lapsi napattiin kuulusteluihin

Ali Daei on Iranin mielenosoituksien äänekäs tukija. Valtio esti hänen perheensä poistumisen maasta.

Ali Daei on tukenut Iranin mielenosoittajia näkyvästi.

Iranin suurimman jalkapallolegendan Ali Daein perhe on joutunut maan hallinnon hampaisiin.

Daein vaimo ja tytär olivat lentokoneessa, kun kone yllättäen laskeutui ennen aikojaan ja kaksikon käskettiin nousta ulos. Päätöksen takana oli Iranin valtio, joka halusi estää Daein perheen poistumisen maasta, kertoo New York Times.

Daei kertoi medialle keskiviikkona, että hänen vaimonsa Mona Farokhazari ja tyttärensä Noora Daei olivat iranilaisen Mahan Airin lennolla Teheranista Dubaihin, kun kone pakotettiin laskeutumaan Kishinsaarelle, joka sijaitsee Persianlahdella Iranin ja Arabiemiraattien välissä, mutta kuuluu Iranille.

Daein mukaan kaksikkoa kuulusteltiin, eikä heitä päästetty seuraavalle Dubain-lennolle vaan palautettiin Teheraniin. Ali Daein ei voinut olla mukana, sillä hänen passinsa takavarikoitiin aiemmin tänä vuonna.

– He pääsivät passintarkastuksesta läpi ja nousivat koneeseen laillisesti. Jos oli joku ongelma, miksi heitä ei pidätetty? Jos ei ollut ongelmaa, miksi heidät lähetettiin takaisin? Daei ihmetteli New York Timesin mukaan.

Syykin on selvä. Daei on kuulunut jo jonkin aikaa valtion vihollisiin, koska hän on tukenut äänekkäästi maan protesteja valtiovaltaa vastaan.

Daei vangittiin hetkeksi jo syksyllä, kun hän oli matkalla siveyspoliisin käsissä surmansa saaneen Mahsa Aminin hautajaisiin. Joulukuussa valtio iski uudella sanktiolla ja ajoi kaksi Daein omistamaa yritystä alas.

Protestit ovat saaneet tukea ympäri maailman. Kuva Istanbulista.

Iranissa alkoi nuorten naisten käynnistämä raju protestiaalto sen jälkeen, kun 22-vuotias Mahsa Amini menehtyi epäilyttävissä olosuhteissa. Amini oli joutunut Iranin uskonnollisen siveyspoliisin kiinniottamaksi hijab-huivin käyttösääntöjen rikkomisen takia.

Poliisin mukaan Amini sai asemalla sydänkohtauksen, mutta kiinnioton silminnäkijät sanovat, että Aminia pahoinpideltiin tilanteessa ankarasti ja että todellisuudessa hän kuoli brutaalin poliisiväkivallan seurauksena. Mediaan vuodetuista CT-kuvista löytyi kallonmurtumia.

Maa on jakautunut rajusti valtiovaltaa vastaan protestoiviin ja sitä puolustaviin leireihin. Iran on teloittanut mielenosoittajia ja langettanut lukuisille kuolemantuomioita.

Iranin valtiovalta on tehnyt protestiaallon alusta lähtien selväksi, että edes urheilutähdet tai muut julkisuuden henkilöt eivät olet turvassa jos suut eivät pysy supussa.

Daei pidätettiin jo alkuvaiheessa, ja kun Iranin jalkapallomaajoukkue jätti MM-kisojen avausottelussa protestina kansallislaulun laulamatta, pelaajille kerrottiin, että heidän perheensä kohtaisivat väkivaltaa ja kidutusta ellei meno muutu.

Jalkapalloväki on vaikuttanut olevan vahvasti protestoivan kansan puolella, sillä Daein lisäksi esimerkiksi maajoukkueen kapteeni Ehsan Hajsafi tähtihyökkääjä Sardar Azmoun ovat tukeneet protesteja julkisesti voimakkain sanoin.

Toisin kuin Daei, Azmoun onnistui mediatietojen perusteella saamaan perheensä ulos maasta syksyn aikana.

Ali Daei oli maajoukkueen kapteeni.

Ali Daeia pidetään Iranin kaikkien aikojen jalkapalloilijana. Hän toimi vuosia maajoukkueen kapteenina ja myöhemmin päävalmentajana. Hän pelasi kotimaansa liigan lisäksi muun muassa Saksan Bundesliigassa Arminia Bielefeldin, Bayern Münchenin ja Hertha Berliinin joukkueissa.

Daei teki maajoukkueessa hurjat 109 maalia. Tämä on miesten maajoukkuemaaleissa maailman toiseksi kovin luku. Edellä on vain Cristiano Ronaldo.