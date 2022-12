Neymar esiintyy Netflixin hittisarjassa – vuorosanat ovat hillittömät

Brasilialainen jalkapallotähti ilmestyi Rahapajan kolmannen kauden jaksoihin.

Neymar on mukana Rahapajassa.

Netflixin supersuositun Rahapaja-sarjan kolmas kausi ilmestyi suoratoistopalveluun heinäkuussa 2019. Samoihin aikoihin Paris Saint-Germainin tähtipelaaja Neymar julisti Twitterissä olevansa mukana suosikkiohjelmassa.

– Unelmani kävi toteen ja pääsin mukaan suosikkisarjaani! Nyt voin esitellä Joaon teille kaikille, brittilehti Express kertoo brasilialaistähden twiitanneen.

Ensimmäisellä katsomiskerralla Neymarista ei näkynyt kuitenkaan vilahdustakaan, sillä jalkapalloilijan tähdittämät kohtaukset oli poistettu häneen kohdistuneiden raiskaussyytösten vuoksi. Kun syytökset kaatuivat, Neymarin roolihahmo palautettiin sarjaan vähin äänin.

Brasilialaistähti vilahtaa sarjan kolmannella kaudella kahdessa jaksossa, joissa hän esittää munkkia nimeltä Joao. Tämä asuu luostarissa, jossa ”Professori” kumppaneineen suunnittelee ryöstökeikkaa Espanjan keskuspankkiin.

Kuudennessa jaksossa Joao tuo yhdessä toisen munkin kanssa hedelmiä Professorille ja tämän veljelle ””Berliinille, joka tiedustelee Neymarin roolihahmon vointia sekä sitä, miten gregoriaaninen kirkkolaulu on sujunut.

Vielä huvittavampi kohtaus nähdään kahdeksannessa jaksossa, jossa Berliini intoutuu tiedustelemaan Joaolta, mistä tämä on kotoisin.

– Sao Paolosta, Neymarin roolihahmo Joao vastaa.

– Brasilia, mikä uskomaton paikka. Isäni rakasti Brasiliaa. Maasi iloa, juhlia, taianomaista tunnelmaa ja jalkapalloa, Berliini intoutui muistelemaan.

Tähän Neymarin roolihahmo vastaa oikopäätä:

– En pidä jalkapallosta tai juhlista.

– Mutta tiedät varmasti, millaista jalkapalloa Brasilia pelaa, Berliini jatkoi kyselyään.

– Kaunista, Joao vastasi ja sai Berliinin hymyilemään.

– Niin juuri. He pelaavat kauniisti. He pelaavat iloiten, ilman pelkoa. He eivät ajattele, mikä voisi mennä mieleen, Berliini jatkoi ja totesi, että samanlaiseen suoritukseen heidän pitäisi pyrkiä keikallaan.

Rahapajan viides ja viimeinen kausi ilmestyi Netflixiin joulukuussa 2021. Neymarin roolihahmoa ei nähty enää kolmannen kauden jälkeen.