Vakio: Chelsean kurssi voi kääntyä – Millwall yksi kierroksen varmoista

Tottenham saa MM-kisapelaajansa takaisin ja lähtee selkeänä suosikkina kotiotteluun Nottinghamia vastaan.

1 Tottenham–Aston Villa (1)

Valioliiga: Spursin paluu tositoimiin ei sujunut täysin odotetusti, kun Brentfordin vieraana pisteet tasattiin 2–2. Maalipaikkojen valossa tappiokaan ei olisi ollut suuri vääryys. Villa joutui taipumaan tapaninpäivänä 1–3-tappioon kotikentällä Liverpoolia vastaan, eikä se maalipaikkojen valossa juuri enempää olisi ottelusta ansainnutkaan. Spurs saanee vahvistuksia viimeksi puuttuneista MM-kisapelaajista ja on koto lähes 60 prosentin suosikki.

2 Nottingham–Chelsea (2)

Valioliiga: Forestin syyskausi on ollut haastava, mutta ennen maajoukkuetaukoa nähtiin myös muutamia laadukkaita esityksiä. Chelsean syyskausi on sekin jäänyt rajusti odotuksista, eivätkä otteet valmennusvaihdoksen jälkeenkään yltäneet läheskään aina odotusten mukaiselle tasolle. Tauko on antanut kummallekin aikaa valmistautua kevätkauden haasteisiin. Ero perustasossa nostaa Chelsean lähes 60 prosentin suosikiksi.

3 Millwall–Rotherham (1)

Championship: Millwall pelasi yhden kauden parhaimmista otteluistaan kaadettuaan Watfordin vieraskentällä ansaitusti 2–0. Rotherham keikkuu edelleen peliesityksiään korkeammilla sijoituksilla. Viimeksi 2–2-tasapelissä kotikentällä Stokea vastaan sen olisi kuulunut maalipaikkojen valossa hävitä selvällä marginaalilla. Millwall on kiistatta laadukkaampi joukkue ja kotivoitto toteutuu lähes 60 prosentin todennäköisyydellä.

4 Huddersfield–Luton (2)

Championship: Sarjan hännille valahtanut Huddersfield vastasi yhdestä viime kierroksen yllätyksistä, kun se nappasi täydet pisteet Prestonin vieraana 2–1-voitolla. Myös peliesitys oli selvästi odotuksia laadukkaampi. Luton palasi voittokantaan uuden valmennustiiminsä alaisuudessa voitettuaan kotikentällä Norwichin ansaitusti 2–1. Ero perustasossa menee vieraiden eduksi ja Luton onnoin 40 prosentin suosikki vieraskentälläkin.

5 Coventry C–Bristol C (12)

Championship: Coventry kärsi maalipaikkojenkin valossa selkeän 1–3-tappion kärkijoukkue Sheffieldin vieraana. Bristol joutui sekin taipumaan laadukkaamman joukkueen edessä, kun kotitottelu WBA:ta vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden reilusti 0–2. Isännät ovat pelivoimassa pykälän edellä ja kotikentällä hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittavia suosikkeja.

6 Blackpool FC–Sunderland (12)

Championship: Blackpool oli lähellä täyttä pistesaalista, mutta joutui tyytymään lopulta 1–1-tasapeliin Hullin vieraana kärsittyään aikaisen johtomaalin jälkeen ulosajon. Sunderland pelasi vahvan pelin, kun kotiottelu Blackburnia vastaan hoitui maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 2–1. Blackpool on hieman laadukkaampi mitä sen tulokset antavat ymmärtää, mutta ero perustasossa nostaa Sunderlandin marginaaliseksi suosikiksi.

7 Peterborough U–Wycombe (1)

Ykkösliiga: Peterborough joutui tyytymään 1–1-pistejakoon Charltonin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia hienokseltaan. Wycombe jatkoi tappiotonta sarjaansa voitettuaan kotiottelussa Bristolin 2–1. Maalipaikkojen valossa täysi pistesaalis oli kuitenkin ansaitsematon. Kaksi kärkipään ryhmää vastakkain. Peterborough on pelivoimassa niukasti edellä, mutta ansaitsee kotiedusta huolimatta ainoastaan maltillisen 40 prosentin suosikkiaseman.

8 Shrewsbury–Fleetwood (1)

Ykkösliiga: Shrewsburyn orastava voittoputki päättyi äkisti, kun se hävisi vierasottelun Cambridgea vastaan 1–2. Maalipaikkojen valossa Shrewsbury olisi kuitenkin ansainnut pisteille. Fleetwood operoi peliesitystensä mukaisesti alemassa keskikastissa. Viimeksi kotona Sheffieldiä vastaan peliesitys oli hyvä, mutta tuloksena silti 1–2-tappio. Shrewsbury on joukkueista hieman laadukkaampi ja noin 45 prosentin suosikki.

9 Portsmouth–Charlton (1)

Ykkösliiga: Portsmouth tasasi pisteet Exeterin vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0. Syyskauden loppu on ollut Charltonille vaikea. Edellisestä sarjavoitosta on vierähtänyt kaksi kuukautta. Viimeisin 1–1-tasapeli kotikentällä Peterborough’ta vastaan oli linjassa odotusten kanssa. Portsmouth on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä hieman 50 prosentin suosikki.

10 Oxford U–Exeter (12)

Ykkösliiga: Oxfordin hurja tappioton jakso tuli päätökseen, kun se hävisi kärkijoukkue Ipswichin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–3. Exeter on tarponut viisi peräkkäistä matsia voitoitta. Viimeksi kotikentällä pisteet tasattiin laadukkaampaa Portsmouthia vastaan kelpo esityksen päätteeksi 0–0. Oxford on kotiedun turvin niukka 43 prosentin suosikki, mutta Exeter voi aiheuttaa isännille ongelmia.

11 Morecambe–Burton Albion (12)

Ykkösliiga: Morecamben tilanne sarjan hännillä muuttui entistä tukalammaksi, kun se hävisi Port Valen vieraana tuli tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 0–1. Burton sai viimein kauan kaipaamansa voiton hoidettuaan kotiottelun Lincolnia vastaan tyylikkäästi 3–0. Morecambe on niin sarjataulukossa kuin pelivoimassakin viimeisellä sijalla, eikä merkittävästä suosikkiasemasta voida puhua edes Burtonia vastaan.

12 Forest Green–Port Vale (X2)

Ykkösliiga: Forest Green kärsi 0–1-tappion niin ikään putoamista vastaan taistelevan MK Donsin vieraana. Erityisen karvaan tappiosta teki se, että Forest hallitsi pelitapahtumia lähes voittoon oikeuttavalla tavalla. Port Vale nappasi täyden pistesaaliin 1–0-kotivoitolla heikomman Morecamben kustannuksella, mutta peliesitys jäi odotuksista. Forest on petrannut viime aikoina otteitaan, mutta ero perustasossa nostaa vieraat edelleen marginaaliseksi suosikiksi.

13 Bristol R–Cheltenham T (1X)

Ykkösliiga: Bristolin pitkä tappioton jakso tuli päätökseen, kun se kärsi Wycomben vieraana tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–2-tappion. Cheltenham hävisi toisen matsin peräkkäin jääden myös toista kertaa peräkkäin maaleitta, kun kotiottelu Plymouthia vastaan hävittiin 0–1. Pelitapahtumien valossa Cheltenham olisi silti ansainnut pisteille. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia ja isännät ennakkosuosikkeja vain kotiedun turvin.