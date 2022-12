Rikkooko Erling Haalandin maaliennätyksen? Tätä asiaa kukaan ei ennustanut Englannin Valioliigasta

Jalkapallon Englannin Valioliigassa ei kauaa makusteltu MM-kisoja. Kausi jatkuu jo tänään tapaninpäivänä seitsemällä ottelulla. Loput kierroksen ottelut pelataan tiistaina ja keskiviikkona.

Englannissa tapaninpäivän ottelukierros on niin iso perinne, että sitä ei yhdet MM-kisat syrjäytä. Tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä sarja jatkuu jo kahdeksan päivän päästä finaalista.

Hankalin tilanne on joukkueille, joiden pelaajia pelasi MM-finaalissa. Erityisesti Aston Villa kaipaisi tolppien väliin MM-sankari Emi Martinezia Liverpool-otteluun, mutta Argentiinan juhlahumusta Birminghamiin on monellakin tapaa pitkä matka. Villan managerin Unai Emeryn mukaan Martinez palaa seuran vahvuuteen vasta alkavalla viikolla.

Valioliigasta piti pelata 16 kierrosta ennen MM-kisoja, mutta kuningatar Elisabetin kuolema aiheutti peruutuksia. Siten joukkueet ovat pelanneet 14 tai 15 ottelua, joten jäljellä on vielä 23 tai 24 ottelua. Toisin sanoen alkuvuodesta riittää arki-iltojen rästipelejä.

Mihin jäätiin MM-kisatauon alkaessa?

Tuskin kukaan osasi ennustaa, millaiseksi sarjataulukko muodostuu tässä vaiheessa kautta. Kärjessä porskuttaa Arsenal viiden pisteen erolla ylivoimaiseen ennakkosuosikkiin Manchester Cityyn. Arsenal on pelannut 14 ottelua: 12 voittoa, yksi tasapeli ja vain yksi tappio.

Arsenalin Bukayo Saka iski voittomaalin rangaistuspotkusta Liverpool-ottelussa viime lokakuussa.

Jos Arsenalin kärkipaikka on yllätys, sitä on myös Newcastlen kolmas sija. Newcastle on myös hävinnyt vain yhden ottelun ja sekin tapahtui elokuun lopussa.

Newcastlen nousua kyllä odotettiin, kun seuran omistajaksi tuli lokakuussa 2021 Saudi-Arabian investointirahasto. Joukkueeseen ei ole hankittu älyttömillä summilla suuria tähtiä, vaan manageri Eddie Howen johdolla rakennelmaa on koottu pala palalta.

Kieran Trippier viime tammikuussa oli Newcastlen ensimmäinen iso hankinta uusien omistajien myötä.

Newcastle onkin kerännyt sympatiapisteitä monien jalkapalloasiantuntijoiden keskuudessa. Näin helposti urheilupesu on lyönyt läpi, voi tässä kohtaa todeta.

Jos Newcastle satsaisi vain tähtipelaajiin, se kohtaisi kovaa kritiikkiä. Seuran omistamisen tarkoitus on päinvastainen: antaa myönteinen kuva Saudi-Arabiasta, jonka maine on kaikkea muuta kuin puhdas.

Entä kestomenestyjät Liverpool ja Chelsea? Sijoilla kuusi ja kahdeksan. Molemmat ovat voineet unohtaa mestaruushaaveet jo aikoja sitten. Mestarien liigaan eli vähintään neljänneksi sijoittuminenkin tekee tiukkaa, sillä edellä ovat myös Tottenham ja Manchester United.

Chelsea ehti jo vaihtaa manageriaankin, kun Thomas Tuchel vaihtui Graham Potteriin. Tässä suhteessa Chelsean omistajan vaihdos ei ole tuonut muutosta: Roman Abramovitš vaihtoi managereita tiuhaan, ja uusi omistaja Todd Boehly näyttää jatkavan samalla tiellä. Tulokset eivät ole Potterin aikana parantuneet.

Liverpoolissa on jo totuttu siihen, että päävastustaja on Manchester City. Nyt tilanne on toisenlainen ja lisäjännitettä tuo mahdollinen omistajanvaihdos.

Tottenham jatkanee tiukkaa puolustamista manageri Antonio Conten intohimoisen luotsaamisen siivittämänä. Jos tammikuun siirtoaikana rahaa ei heru, Conte voi jonkin aikaa mököttää.

Manchester United on arvoitus: kun seura pääsi eroon Cristiano Ronaldosta, puhdistaako se ilmaa ja manageri Erik ten Hag saa joukkueensa pelaamaan tasaisemmin? Ja ennen muuta myykö Glazerien perhe vihdoin seuran kuten monet intohimoisimmat seuran kannattajat ovat jo vuosia toivoneet?

Erik ten Hagin ei tarvitse enää pohtia Cristiano Ronaldon tilannetta kuten marraskuussa Aston Villa -ottelussa.

Tiukkaa on vääntö myös putoamistaistelussa. Tällä kaudella Valioliigassa ei ole Norwichin tapaista heittopussia – joskin Wolverhampton on lähellä sellaiseksi vajota: kymmenen pistettä ja vain kahdeksan tehtyä maalia 15 ottelussa.

Monet odottavat Arsenalin menon hyytyvän alkuvuodesta 2023 jatkuvassa otteluruuhkassa. Kun vielä kärkipelaaja Gabriel Jesus loukkaantui MM-kisoissa, haastetta riittää. Tähän yhtenä ratkaisuna on tammikuun siirtoaika, jossa Arsenal ei yleensä ole ollut aktiivinen.

Nyt voi olla toisin, sillä seuran yhdysvaltalaisomistaja Stan Kroenke näkee jo itsensä juhlimassa mestaruutta kuten kävi tänä vuonna kolmen hänen omistamansa seuran kanssa: amerikkalaisessa jalkapallossa Los Angeles Rams (NFL), jääkiekossa Colorado Avalance (NHL) ja lacrossessa Colorado Mammoth (NLL) voittivat mestaruudet.

Kovan luokan maalintekijän ostaminen tammikuussa on haastavaa. Ainakaan sellaista ei löydy, joka niskaan hengittävällä Manchester Citylla on.

Nähdäänkö Erling Braut Haalandin maalituuletuksia tiheään tahtiin myös kevätkaudella?

Erling Braut Haalandin syksy oli jo hämmentävä, kahdeksantoista maalia neljässätoista ottelussa, joten jää nähtäväksi, mitä koko MM-kisat akkuja ladannut pelaaja esittää kevään aikana.

Vähimmäisvaatimuksena Haalandille taitaa olla Valioliigan yhden kauden maaliennätyksen rikkominen.

Nykyinen ennätys on Valioliigan alkuvuosilta, 34 maalia. Siihen ovat pystyneet Andy Cole Newcastlessa kaudella 1993–1994 ja Alan Shearer Blackburnissa kaudella 1994–1995. Syksyn tahdilla 34 maalin ylittäminen ei tee tiukkaakaan.

Riittävätkö Haalandin uroteot liigamestaruuteen, selviää viimeistään 28. toukokuuta 2023.

