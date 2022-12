Vakio: Arsenal jatkaa piikissä – Liverpoolilta voi odottaa selkeää parannusta MM-kisatauon jälkeen

Valioliiga palaa vakiokupongille. Vahvan syyskauden pelannut Newcastle on selkeä suosikki Leicesterin vieraana.

1 Arsenal–West Ham (1)

Valioliiga: Arsenal on sarjan piikkipaikalla viiden pisteen erolla toisena majailevaan Cityyn. Pisteitä on kertynyt hieman odottamaa enemmän, mutta myös pelilliset otteet ovat ylittäneet odotukset. West Hamin kausi ei ole missään nimessä sujunut odotetusti ja pelaajamateriaalin potentiaali on jäänyt toistaiseksi ulosmittaamatta. West Hamilla on ollut myös pientä epäonnea. Joukkueiden välinen tasoero menee luonnollisesti Arsenalille ja noin 65 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

2 Aston Villa–Liverpool (2)

Valioliiga: Villan ja Unai Emeryn yhteinen projekti on alkanut kelvollisesti, kun kahdesta ensimmäisestä matsista napattiin täydet pistesaalit. Liverpoolin esityksissä on riittänyt hajontaa läpi syyskauden, mutta matkaan on mahtunut myös epäonnea. Osa avainpelaajista on saanut kaivattua lepoa MM-kisojen ajan ja pisteitä on syytä odottaa kertyvän nähtyä tiheämmin. Ero perustasossa nostaa Liverpoolin noin 55 prosentin suosikiksi.

3 Leicester–Newcastle U (12)

Valioliiga: Leicesterin syyskausi on ollut vaiheikas. Kuukausi ennen maajoukkuetaukoa sujui tuloksellisesti vahvasti, kun joukkue voitti viidestä viimeisestä ottelusta neljä. Newcastle on ollut syyskauden komeetta. Taskussa on viisi peräkkäistä voittoa ja matkalla on napattu isojakin päänahkoja, kuten viimeisimmässä 1–0-kotivoitossa Chelseastä. Newcastle on ollut myös pelillisesti tulostensa tasolla ja ero perustasossa nostaa sen noin 43 prosentin suosikiksi vieraissakin.

4 Crystal P–Fulham (1X)

Valioliiga: Palace on pelannut kelvollisen syyskauden ja paikka keskikastin tuntumassa on ansaittu. Fulham puolestaan on ylittänyt selvästi sarjanousijaa kohtaan asetetut odotukset, vaikka suoritustaso onkin ailahdellut läpi syksyn. Palace on pykälän verran laadukkaampi, vaikka onkin sarjataulukossa paikallisvastustaja Fulhamin kanssa tasapisteissä. Palace on kotikentällä noin 47 prosentin suosikki.

5 Southampton–Brighton (2)

Valioliiga: Nathan Jones sai tulikasteensa Sotonin peräsimessä ennen taukoa, kun Liverpoolin vieraana tuli odotettu 1–3-tappio. Brighton on pelannut vahvan syyskauden. Moni pelaaja oli mukana MM-kisoissa, mutta avauskokoonpanon pitäisi olla Sotonin vieraana tästä huolimatta hyvällä tolalla. Soton on käännekohdassa valmennustiimin vaihdon myötä, mutta tasoeron on syytä olettaa menevän Brightonin eduksi selvällä erolla ja noin 45 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

6 Everton–Wolverhampton (1X)

Valioliiga: Everton lähti maajoukkuetauolle kahden peräkkäisen ottelun tappiot niskassaan. Erityisesti 0–3-tappio Bournemouthin vieraana oli sinetti vaikealle syyskaudelle. Wolves hakee uutta nostetta Julian Lopeteguin johdolla, joka on saanut hyvän harjoitusjakson kauden aikana. Pelaajamateriaalissa potentiaalia riittää jumbosijaa korkeammalle. Wolves on perustasoltaan jopa Evertonia edellä, mutta kotietu pitää Evertonin marginaalisena 37 prosentin suosikkina.

7 Luton–Norwich C (2)

Championship: Lutonin kotimatsi Millwallia vastaan peruuntui. Tilanne on yllättävän valmentajavaihdoksen jälkeen haastava. Viimeisin 1–2-tappio Boron vieraana oli pelillisesti heikko. Norwich hävisi kotikentällä Blackburniä vastaan 0–2, mutta loppulukemat ovat ristiriidassa Norwichin hallinnassa edenneiden pelitapahtumien kanssa. Ero perustasossa menee Norwichin eduksi ja se on vieraissakin noin 40 prosentin suosikki.

8 Sheffield U–Coventry C (1)

Championship: Sheffield kaatoi maanantaina vieraskentällä Wiganin 2–1. Myös edelliskierroksen paluu tositoimiin oli vahva ja 1–0-kotivoitto Huddersfieldistä ansaittu. Coventry menetti kolmen maalin johtoasemansa, kun kotiottelu Swanseaa vastaan päättyi 3–3-pistejakoon. Sheffield on siinä määrin laadukkaampi, että lähes 60 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu.

9 Rotherham–Stoke (X2)

Championship: Rotherhamin heikot otteet saivat jatkoa, kun se hävisi WBA:lle ansaitusti 0–3. Stoke onnistui nappaamaan 2–1-voiton Bristolin vieraana, vaikka maalipaikat menivätkin kotijoukkueen eduksi selvällä erolla. Rotherhamin suoritustaso on ollut jo pitkään ennen maajoukkuetaukoa sarjan vaatimattominta. Stoke ei häikäise sekään, mutta ero perustasossa nostaa sen vieraissakin noin 40 prosentin suosikiksi.

10 Middlesbrough–Wigan (1)

Championship: Boro romahti vieraissa Burnleyä vastaan 1–3-tappioon, vaikka suurimman osan peliajasta se jopa hallitsi peliä. Wigan on putoamisviivan alapuolella, mutta peliesitykset oikeuttaisivat parempaan sijoitukseen. Sarjanousijan suoritustaso on ollut läpi syyskauden odotettua laadukkaampaa. Ero perustasossa menee kuitenkin Boron eduksi selvällä marginaalilla, ja suosikkiasema kipuaa kotona 60 prosentin tuntumaan.

11 Hull–Blackpool FC (1X)

Championship: Hull ei onnistunut hyödyntämään puolen tunnin ylivoimaa 1–1-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa Sunderlandia vastaan, mutta kokonaisuutena esitys oli vahva. Blackpool onnistui puristamaan 1–1-tasapelin Cardiffin vieraana, vaikka niukka tappio olisi ollut perustellumpi lopputulos. Hull on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta vain 45 prosentin tuntumaan.

12 Bristol C–West Bromwich (2)

Championship: Bristol menetti aikaisen johtoasemansa kotiottelussa Stokea vastaan ja hävisi 1–2. Maalipaikkojen valossa Bristolin vastaava voitto olisi ollut todennäköisempi tulos. WBA jatkoi voittojen tiellä viidennessä peräkkäisessä matsissa, kun Rotherham kaatui kotona maalipaikkoihin nähden loogisesti 3–0. Joukkueiden tasoero menee WBA:n eduksi selvällä marginaalilla ja noin 45 prosentin suosikkiasema on vieraissakin perusteltu.

13 Cardiff C–QPR (1)

Championship: Cardiff joutui tyytymään 1–1-pistejakoon kotona Blackpoolia vastaan, vaikka hallitsi ottelua voittoon oikeuttavalla tavalla. QPR sai maksimoitua valmentajavaihdoksen nosteen haettuaan 1–0-vierasvoiton Prestonista tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta. Tasaväkinen kamppailu, jossa Cardiff on kotiedun turvin niukka 40 prosentin suosikki.