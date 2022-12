Vakio: WBA:n voittoputki jatkuu – Norwichin kotivoitto kierroksen ehdoton runkomerkki

Todennäköisyysarvioihin nähden liikaa kannatusta saaneista Burnleystä, Prestonista ja Boltonista kannattaa harkita ohipeliä.

1 Norwich C–Blackburn (1)

Championship: Norwich haki 1–0-voiton Swanseasta Teemu Pukin ensimmäisellä minuutilla syntyneen maalin turvin. Aikainen maali riitti kuin riittikin täyteen pistesaaliseen, mutta Norwich pelillinen anti ei johtoasemassa vakuuttanut.

Blackburn romahti kotikentällä 1–4-tappioon Prestonia vastaan. Tappio kertoo osaltaan myös siitä, että Blackburnin pelillinen taso on kaukana siitä mitä nykyinen sarjasijoitus kolmantena kuvastaa. Pistemenetyksiä voi olla tiedossa lähiaikoina runsaastikin, sillä pelivoimassa Blackburn kuuluu tasaiseen keskikastiin.

Selvästi laadukkaampi Norwich ansaitsee noin 61 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa selkeän ennakkosuosikin kannatus on säilynyt maltillisena ja oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 Burnley–Middlesbrough (X2)

Championship: Burnley palasi tositoimiin tyylikkäästi, kun vierasottelu QPR:ää vastaan hoidettiin peräti 3–0. Valioliigasta putoaminen oli monille Burnleyn kannattajille järkytys, mutta Vincent Kompanyn versio Burnleystä on voittanut kannattajat puolelleen. Burnley on paukuttanut sarjassa eniten maaleja ja on yksi viihdyttävimmistä nipuista, mihin Turf Moorin yleisö ei aikaisemmilla kausilla ole tottunut.

Alkukauden raju epäonni tuntuu viimein kääntyneen Boron kannalta suotuisaksi, kun pelillisesti hyvin hallinnassa ollut kotiottelu Lutonia vastaan saatiin sinetöityä 2–1-voitoksi loppuhetkien voittomaalilla. Uusi valmennustiimi on saanut lentävän lähdön tulosten muodossa ja itseluottamus on vaikean alkukauden jälkeen varmasti korkealla.

Burnley on pelivoimassa vain niukasti Boron edellä ja suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 43 prosentin tuntumaan. Vakiossa Burnley on merkattu yli 60 prosentin suosikiksi, joten järkipelaajalle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin tiputtaa ylipelattu kotivoitto ulos riveistä.

3 Coventry C–Swansea (X2)

Championship: Coventry kärsi 0–1-tappion Readingin vieraana, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa vähintään pisteen. Coventryn alkukausi oli todellinen mahalasku ja ennen maajoukkuetaukoa napatut neljä peräkkäistä voittoa tulivat tarpeeseen. Coventry on laadukas ylemmän keskikastin ryhmä, mutta paikka kuuden sakissa näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä.

Swansea kärsi sekin 0–1-tappion kotikentällä Norwichia vastaan, vaikka haki aggressiivisella hallinnalla tasoitusmaalia läpi ottelun. Maalipaikkojen valossa Swansea olisi ansainnut pisteen. Isossa kuvassa Swansean kausi on sujunut odotuksiin nähden hyvin.

Swansea on pelivoimassa niukasti isäntiä edellä, mutta kotietu siivittää Coventryn niukkaan 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakion pelijakaumassa ei ole isompaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsas rasitus on kohteessa paikallaan. Swansean voitto vieraskentällä ei olisi shokkiyllätys.

4 Huddersfield–Watford (2)

Championship: Huddersfieldin otteet jatkuivat odotetun vaisuina, kun se hävisi vierasottelun kärkijoukkue Sheffieldille ansaitusti 0–1. Huddsin viime kauden menestys tuntuu tällä hetkellä kovin kaukaiselta ja joukkue on parhaillaan yksi todennäköisimmistä putoajakandidaateista.

Watford joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotikentällä Hullia vastaan, vaikka hallitsi ottelua voittoon oikeuttavalla tavalla. Alkusyksystä kesken kauden Watfordin puikkoihin hypännyt Slaven Bilic on saanut joukkueen suunnan käännettyä ja parhaillaan suoritustaso vastaa laadukkaan pelaajamateriaalin vaatimaa tasoa.

Joukkueiden välisestä tasoerosta ei ole epäselvyyttä ja Watford on vieraskentälläkin lähes 50 prosentin suosikki. Vakiossa Watford on niukasti ylipelattu, mutta vaihtomerkkejä kannattaa säästää enemmän kimurantteihin kohteisiin.

5 Cardiff C–Blackpool FC (1)

Championship: Cardiff tasasi pisteet Stoken vieraana 2–2 ja peliesitys oli odotuksiin nähden kelvollinen. Samaa voidaan todeta koko syyskauden osalta, sillä Cardiff olisi ansainnut peliesityksillään jopa hieman toteutuneita tuloksiaan enemmän.

Blackpool tasasi pisteet kotikentällä Birminghamia vastaan 0–0, mutta maalipaikkojen valossa niukka tappio olisi ollut pistejakoa perustellumpi skenaario. Blackpool ei ole yltänyt viime kauden suoritustasolleen, jolloin se säilytti sarjapaikkansa selvällä marginaalilla ja ylitti kaikki ennakko-odotukset. Putoaminen on tällä kaudella todellinen uhka, mikäli suoritustaso ei merkittävästi kohene kevätkaudella.

Tasoero menee kiistatta Cardiffin eduksi ja kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa Cardiff on keräämässä hieman todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta selkeää ennakkosuosikkia on perusteltua painottaa riveissä hieman ylipelattunakin.

6 Hull–Sunderland (12)

Championship: Hull piti pintansa Watfordia vastaan 0–0-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa, vaikka jäi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuen jälkeen. Hullin otteet olivat jo pitkään ennen maajoukkuetaukoa vaisuja ja suoritustason on syytä kohentua, mikäli se ei halua joutua tosissaan taistelemaan sarjapaikkansa puolesta.

Sunderlandin kelvolliset esitykset saivat jatkoa, vaikka se joutui taipumaan maanantai-iltana 1–2-tappioon kotona WBA:ta vastaan. Edellisen viikonlopun rästipeli Millwallia vastaan voitettiin ansaitusti 3–0.

Hullin otteet ovat heikentyneet kauden edetessä ja ero perustasossa menee tällä hetkellä Sunderlandin eduksi melko selvällä marginaalilla. Hull nauttii kotietua, mutta todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti, eikä ennakkosuosikista voi oikein numeroiden valossa puhua. Vakion pelijakauma on kallistumassa hieman enemmän Sunderlandin suuntaan, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

7 Preston–QPR (X2)

Championship: Preston ei jättänyt vierasottelussa Blackburnia vastaan mitään sattuman varaan vaan jyräsi maalipaikkojen valossakin ansaittuun 4–1-voittoon. Aikaisemmilla kausilla kovin ailahtelevista otteista tunnettu Preston on esiintynyt tällä kaudella vakaammin ja kaiken mennessä nappiin sillä on mahdollisuudet yltää kuuden parhaan joukkoon.

QPR kärsi kotikentällä tylyn 0–3-tappion Burnleyä vastaan, vaikkei jäänyt loppulukemia vastaavalla tavalla alakynteen. QPR nimitti viimein tällä viikolla uuden päävalmentajan, kun viime kaudella loistavaa työtä Blackpoolissa tehnyt Neil Critchley ottaa vetovastuun.

Joukkueiden välillä ei ole tasoeroa juuri nimeksikään ja Preston kipuaa kotiedun turvin niukaksi 42 prosentin suosikiksi. Vakiossa Prestonin kannatus huitelee lähes 60 pinnan tuntumassa, joten kotivoiton ohitus on harkitsemisen arvoinen peli-idea.

8 West Bromwich–Rotherham (1)

Championship: WBA pääsi juhlimaan neljättä peräkkäistä voittoa, kun maanantain vierasottelu Sunderlandia vastaan saatiin käännettyä aikaisesta tappioasemasta 2–1-voitoksi. Täysi pistesaalis oli hieman yläkanttiin peliesitykseen nähden, mutta nostaa varmasti entisestään joukkueen alkukaudesta pahasti ryvettynyttä itseluottamusta.

Rotherham hävisi kotikentällä Bristolille 1–3, muttei ollut pelillisesti loppulukemia vastaavalla tavalla heikompi. Tilanne on silti tukala. Vaikka joukkue kelluu tällä hetkellä putoamisviivan yläpuolella, oli se jo pitkään ennen maajoukkuetaukoa suoritustasoltaan sarjan vaatimattomimmin suorittava ryhmä.

Tasoero on WBA:n eduksi kiistaton ja isäntien noin 67 prosentin suosikkiasema ansaittu. Vakiossa suursuosikin kannatus on säilynyt yllättävän maltillisena ja vain muutaman prosenttiyksikön ylipelattu WBA kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

9 Bristol C–Stoke (1X)

Championship: Bristol palasi tositoimiin ryminällä, kun Rotherham kaatui loppulukemia tasaväkisemmistä pelitapahtumista huolimatta 3–1. Bristol on ollut aikaisemmilla kausilla usein ongelmissa heikon puolustuspelinsä kanssa, mutta tällä kaudella otteet ovat sen suhteen parantuneet merkittävästi ja paikka keskikastin tuntumassa on pelillisesti ansaittu.

Stoke tasasi pisteet kotikentällä Cardiffia vastaan vaatimattoman peliesitykset päätteeksi 2–2. Stokelta ei ole tarvinnut tälläkään kaudella odottaa ihmeitä. Vaikka suoritustaso on tasaisen harmaata, olisi sen pelaajamateriaalista ja resursseista otettavissa irti nykyistä enemmän.

Stoke on pelivoimassa isäntiä hieman edellä, mutta kotietu pitää Bristolin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakion alustava pelijakauma on hyvin linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

10 Wycombe–Ipswich T (2)

Ykkösliiga: Wycombe tasasi viime kierroksella pisteet Lincolnin vieraana 0–0. Maalittomat loppulukemat kuvaavat hyvin pelitapahtumien kulkua, mutta suosikkina matsiin lähteneeltä Wycombelta odotettiin enemmän.

Ipswich otti viimein sarjan piikkipaikan haltuunsa, kun kotiottelu Peterboroughta vastaan voitettiin 2–1. Pelivoimassa Ipswich on kuronut muihin kärkijoukkueisiinkin nähden selkeän kaulan ja on suurin ennakkosuosikki nappaamaan suoran nousun Championshipiin.

Wycombe on petrannut otteitaan kauden edetessä. Ipswich on kuitenkin sarjan laadukkain joukkue ja noin 49 prosentin suosikkiasema vieraskentälläkin perusteltu. Vakiossa Ipswichin kannatus on säilynyt yllättävän maltillisena ja selkeä ennakkosuosikki merkitään rohkeasti varmaksi.

11 Sheffield W–Oxford U (1)

Ykkösliiga: Sheffield joutui tyytymään toisessa matsissa peräkkäin tasapeliin, kun pisteet tasattiin Exeterin vieraana 1–1. Pistejako oli linjassa pelitapahtumien kulun kanssa, eikä Sheffield esiintynyt selkeän ennakkosuosikkiasemansa oikeuttamalla tavalla.

Oxfordin kotiottelu siirtyi talvisten olosuhteiden takia. Meneillään on ollut vahva jakso niin pelillisesti kuin tulosten valossa, vaikka runsaat tasapelit ovatkin syöneet pistekertymää. Peliesitysten valossa Oxford olisi ansainnut hieman toteutuneita tuloksiaan enemmän.

Sheffield on perustasoltaan selvästi edellä, vaikka sen viimeaikaiset otteet eivät ole olleet parhaalla mahdollisella tasolla. Sheffield on kotikentällä noin 56 prosentin suosikki. Vakiossa Sheffield on kerännyt selvästi todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä ennakkosuosikkia on mahdollista painottaa näin haasteellisella kierroksella varmana.

12 Peterborough U–Shrewsbury (1)

Ykkösliiga: Peterborough kyntää neljän peräkkäisen tappion sarjassa. Viimeksi kärkijoukkue Ipswichin vieraana hävittiin 1–2, vaikka maalipaikat joukkueiden välillä jakautuivat tasaisesti. Peräkkäisten tappioiden sarja koettelee itseluottamusta, mutta jos peliesitykset jatkuvat esimerkiksi viime ottelun tasallan on tulostenkin ennen pitkään käännyttävä.

Pitkään epäonnesta kärsinyt Shrewsbury nappasi toisen peräkkäisen voiton voitettuaan kotiottelun Boltonia vastaan niukasti 3–2. Loppuhetkien maalilla napattu täysi pistesaalis oli hieman onnekas tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden, mutta isossa kuvassa Shrewsbury on edelleen pisteodottamaansa perässä.

Isäntien itseluottamus on koetuksella, mutta hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Peterborough on kymmenisen pinnaa ylipelattu, mutta pienissä järjestelmissä kerran kahdesta toteutuvaa kotivoittoa voi painottaa hieman ylipelattunakin.

13 Bolton–Exeter (X2)

Ykkösliiga: Bolton kärsi Shrewsburyn vieraana loppuhetkien takaiskumaalin myötä 2–3-tappion. Myös Boltonin peliesitys jäi ennakko-odotuksista, vaikka pistejako olisikin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Isossa kuvassa Bolton on suorittanut peliesitystensä oikeuttamaa tasoa paremmin.

Exeter piti pintansa kärkijoukkue Sheffieldiä vastaan, kun pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Kerta ei ollut ensimmäinen, kun sarjanousija Exeter pystyy haastamaan itseään laadukkaammat joukkueet tasaväkisesti taisteluun pisteistä. Exeter olisi ansainnut peliesityksillään jopa enemmän kuin sen toteutunut pistemäärä tällä hetkellä on.

Joukkueiden väliset voimasuhteet ovat keikahtaneet kauden aikana päälaelleen, kun sarjanousija Exeter on rankingissa niukasti Boltonin edellä. Kotietu pitää isännät silti 42 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa Bolton on reilusti ylipelattu lähes 60 prosentin kannatuksella. Ohipeli isännistä on selkeä pelivalinta.