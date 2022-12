Julkkispappi Kari Kanalan toimintatavoista tehtiin tiukkasanainen valitus – näin hän vastaa kovaan kritiikkiin

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ei nähnyt valituksen antavan aihetta toimenpiteisiin.

Kari Kanala viihtyy julkisuudessa ja on tuonut jalkapallon isoksi osaksi työtään kirkkoherrana.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt istunnossaan Paavalin seurakunnan kirkkoherrasta Kari Kanalasta tehdyn valituksen.

Valituksen tekijän mielestä Kanala, 55, toimii kirkon ja Raamatun opin vastaisesti ja hyödyntää julkisuutta kirkkoherrana vain omiin itsekkäisiin julkisuuden tavoitteluihinsa.

Valituksessa Kanalaa kritisoidaan muun muassa hänen esiintymisistään viihteellisissä tosi-tv-ohjelmissa. Lisäksi valituksen tekijä vastustaa vannoutuneena jalkapallomiehenä tunnetun Kanalan tapaa tuoda jalkapalloa esille työssänsä kirkkoherrana.

– Hän mm. naittaa vieraita ihmisiä toisilleen, on alasti laihdutusohjelmissa, tuo kirkkoon julkisuuden henkilöitä ja jalkapalloa, joilla ei ole mitään tekemistä kristillisten arvojen kanssa, valituksessa kirjoitetaan.

Ensitreffit alttarilla ja Olet mitä syöt -ohjelmista tuttu kirkkoherra itse suhtautuu palautteeseen ja maineeseensa ”julkkispappina” rauhallisesti.

– Julkisuuskulma on tullut tiettyjen ohjelmien kautta. Lähden monesti mukaan, kun kysytään. Jostain olen kieltäytynytkin, että en ole kaikkeen lähtenyt, Kanala sanoo.

Mitä tulee Kanalan suureen intohimoon eli jalkapalloon, Kanalan näkemys on selvä. Hänen mielestään jalkapallolla on paljonkin tekemistä kristillisten arvojen kanssa.

– Katson, että elämä on joukkuepeliä isossa mittakaavassa. Jalkapallolla ja kirkolla on molemmilla annettavaa siinä, että ne ehkäisevät ulkopuolisuutta. Molemmat tarjoavat toivottavasti matalan kynnyksen tulla mukaan joukkueeseen, jossa jokaisella on tehtävä ja jossa kaikki niin sanotusti pelaavat, Kanala sanoo Ilta-Sanomille puhelimitse.

– Näen oman tehtäväni kirkkoherrana vähän samanlaisena kuin futiskoutsin tai pelintekijän jalkapallossa. Minun tehtäväni on syöttää, jotta toinen voi tehdä maalin, Kanala kuvailee.

Kanalan hengellisessä työssä urheilu on ollut aina merkittävässä roolissa.

– Minut tiedetään futistyyppinä. Alkuun sitä mietittiin, sopiiko futiksen katsominen kirkkoon, mutta kun Suomi pelasi Liechtensteinia vastaan EM-paikan ratkaisseen ottelun, niin lopulta paikalla oli 400 ihmistä hurraamassa. Se oli minun mielestä juuri sopivaa toimintaa kirkkoon, Kanala sanoo.

Historiallinen Liechtenstein-ottelu on yksi esimerkki Kanasen isännöimistä futis- ja lätkäkirkoista, joissa ennen isolta skriiniltä yhdessä katsottua ottelua on pidetty messu. Monesti paikalla on ollut nimekkäitä asiantuntijoita, jotka ovat analysoineet ottelua vieraiden iloksi.

– Ajatus on ollut, että sinne on helppo yksinäistenkin ihmisten tulla paikalle. Olen myös ajatellut, että kun ihminen tulee kerran tämmöiseen tapahtumaan, niin sitten kun tulee hätä, hän voi muistaa, että sinne voin mennä. Ajattelen, että jalkapallo on ollut sopiva sisäänheitto kirkkoyhteisöön.

Kanasen mielestä jalkapallon yhdistäminen kirkolliseen toimintaan antaa hänen seurakunnalleen yhden tehokkaan keinon ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

– Meidän perusajatuksemme Paavalin seurakunnassa on, että meillä olisi matala kynnys ja pitkä kaiku. Eli ihminen kokisi itsensä tervetulleeksi. Sen saavuttamisessa kristinuskolla ja jalkapallolla on paljon yhteistä tapoina tulla koolle ja olla osa joukkuetta, hän selittää.

Kanalan mielestä elämä on joukkuepeliä isossa mittakaavassa.

Jalkapallon kautta seurakunta voi tuoda myös viestiään laajemman ihmisjoukon kuultavaksi.

– Kun rippikoululaisille puhuu kristinuskosta ja symboleista, on helppo viitata pelaajiin, jotka kentälle mennessään tekevät ristinmerkin.

Vaikka Kanala ei haluakaan vähätellä huippujalkapalloon liittyviä ongelmia kuten korruptiota, ylipaisuneita egoja ja ahneutta, nousee jalkapallon alkukantainen lumo epäkohtien yläpuolelle.

– Keskellä talveakin oma poikani harjoittelee tuuletuksia ja kirmaa uusien sankareiden nimessä futiskentällä ja kotona. Lapsen ilo syntyy leikkimisestä pallon kanssa.

Kanalasta tehdyssä valituksessa kritisoidaan myös hänen suhdettaan alkoholiin.

– Hän käyttää julkisesti alkoholia ja kehottaa seurakuntalaisia päihteisiin ja riettaaseen elämäntapaan, valituksessa sanotaan.

Olutkulttuuria innolla muun muassa kirkkokaljakonseptillaan edistäneen Kanalan mielestä satunnainen oluen juominen on luonnollinen asia.

– Välillä voi juoda, välillä olla juomatta. Jokainen tekee tyylillään. Aikanaan minulla oli kirkkokaljat, joissa kirkonmenojen jälkeen lähdettiin lähikapakkaan. Minulla oli siellä vieras, jonka kanssa keskusteltiin henkeviä tai leppoisia. Jokainen sai ostaa mitä lystäsi, kaljan, veden tai kahden. Monet keskustelut on helpompi käydä kapakassa tai kahvilassa kuin kirkolla.

On sitten kyse jalkapallosta, tosi-tv:stä tai oluesta, Kanala pitää tärkeänä oman persoonansa avointa esiintuomista.

– En jaksa semmoista tekopyhyyttä, jossa peitellään asioita. Teen mieluummin asioita avoimesti. Koetan olla koko ajan oma itseni.

Tuomiokapituli ei nähnyt Kanalasta tehdyssä valituksessa aihetta toimenpiteisiin. Sen mukaan kirkkoherra ei ole laiminlyönyt kirkkoherran tehtäviä.

– Kirkon tehtävänä on noudattaa Jeesuksen lähetyskäskyä niin maailmalla kuin kotimaassa. Kirkossa on näin ollen jatkuvasti pohdittava, miten erilaisia ihmisiä olisi mahdollista tavoittaa ja puhutella. Tämä vaatii rohkeutta tehdä uusia avauksia ja asettaa itsensä myös alttiiksi, tuomiokapituli toteaa.