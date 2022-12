Sebastian Strandvall kuuli Amir Nasr-Azadanin kuolemantuomiosta lauantai-iltana ja järkyttyi.

Iranin mielenosoituksiin osallistuneita on pidätetty 18 000, ja osa on saanut kuolemantuomion. Kuva protestista Teheranissa 19. syyskuuta.

Iranilainen jalkapalloilija Amir Nasr-Azadani on yksi Iranissa kuolemantuomion mielenosoitusten takia saaneista henkilöistä, kertoo Iran Wire -sivusto. Nasr-Azadani on pelannut Rah-Ahanin ja Tractorin joukkueissa.

Kun hän pelasi Rah-Ahanissa, hänen joukkue- ja kämppäkaverinaan oli kaudella 2015–2016 suomalaispelaaja Sebastian Strandvall, 36. Hän on nykyisin Veikkausliigassa pelaavan Vaasan Palloseuran kapteeni.

Strandvall huomasi Nasr-Azadanin saaman tuomion lauantai-iltana.

– Ensimmäinen reaktioni oli iso järkytys, Strandvall kertoo.

– Olen yrittänyt etsiä lisää tietoa ja olen laittanut viestiä entisen joukkueeni kapteenille, olisiko hän kuullut jotain. Hän ei ole vielä vastannut.

Strandvall kertoo, että hän ei ole tuon kauden jälkeen ollut suoraan yhteydessä Nasr-Azadaniin, mutta iranilaispelaaja on kommentoinut ja tykännyt hänen Instagram-päivityksistään.

– Hän on lämmin ja ystävällinen nuori mies. Monet pelaajat välittävät vain itsestään tai omasta urastaan, mutta Amir on välittävä ja aito ihminen. Jos nyt vielä enemmän voi olla, niin tämä on siksikin todella järkyttävä juttu. Tuntuu ihan käsittämättömältä, Strandvall sanoo.

Strandvall myös pohti, mitä hän voisi tehdä asian hyväksi.

– Sitä on todella vaikeaa tietää, mutta halusin laittaa Twitteriin ’olkaa hänen äänensä’ -viestin, joita muutkin ovat laittaneet.

Nasr-Azadani odottaa tällä hetkellä vankilassa tuomion täytäntöönpanoa. Hänet pidätettiin marraskuun loppupuolella. Iran Wiren mukaan hänen nimensä lisättiin myöhemmin kuolemantuomion saaneiden listalle.

Kuolemantuomion tuonut syytekohta on ”Jumalan vihollisuus”.

Iranin korkeimman oikeuden puheenjohtaja Gholam-Hossein Mohseni-Ejei kertoi viime viikolla, että joitakin aiemmin annettuja kuolemantuomioita on vahvistettu ja tullaan panemaan toimeen ”lähiaikoina”.

Iranin mielenosoituksissa on aktivistien mukaan kuollut lähes 500 ihmistä. Iran on myöntänyt 200 ihmisen kuolleen.