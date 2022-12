Vakio: Sheffield U jättisuosikki – alipelatut Norwich ja Wycombe nousevat varmoiksi

Räikeästi liikaa kannatusta saaneista Millwallista ja Sheffield Wednesdaystä otetaan rivin arvoa nostavat rohkeat ohipelit.

1 Swansea–Norwich C (2)

Championship: Swansea tahkosi ennen taukoa viisi peliä peräkkäin voitoitta. Kokonaisuutena syyskausi on silti ollut vahva ja paikka kuuden sakissa realistinen tavoite. Kesän siirtoikkunassa tehdyt panostukset ovat toistaiseksi onnistuneet hyvin ja uudet pelaajat, kuten Harry Darling, täyttäneet toistaiseksi roolinsa.

Norwich on taantunut hieman alkusyksynä nähdystä parhaasta vireestä. Erot kärkijoukkueiden välillä ovat edelleen maltillisia, mutta Norwich kärsi ennen maajoukkuetaukoa useita karvaita tappioita muita kärkijoukkueita vastaan. Näistä viimeisin tuli kotikentällä Boroa vastaan 1–2, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti.

Norwich on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että niukka 38 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla yleisesti Swansean mahdollisuudet nähdään parempina, joten pelivalinnat kulkevat Norwichin voiton kautta.

2 Middlesbrough–Luton (1)

Championship: Boro sai ennen taukoa tärkeitä voittoja Michael Carrickin johdolla. Viimeisin 2–1-vierasvoitto Norwichin kustannuksella tuli kuitenkin hieman onnekkaasti pelitapahtumiin nähden. Useampi voitto lyhyen ajan sisään on kuitenkin melko varmasti yhtä paljon varianssin tasaantumista kuin uuden valmennuksen ansiota. Boro ehti olla pitkään ylivoimaisesti sarjan epäonnisin joukkue.

Luton menetti viime kausien menestyksensä takuumiehen, kun manageri Nathan Jones sai pestin Southamptonista. Uudella valmennustiimillä riittää työtä saman suoritustason ylläpitämiseen ja peliesityksiin voi olla luvassa tuntuvaakin swingiä siihen nähden mitä Lutonilta on totuttu näkemään.

Ero perustasossa menee Boron eduksi ja vieraiden tilanne on valmentajavaihdoksen myötä epäselvä, vaikka tauon aikana kuvioita onkin saatu harjoitella rauhassa. Isäntien suosikkiasema kipuaa 50 prosentin tuntumaan ja kelpaa oikein pelattuna myös vakioriviin varmaksi asti.

3 Sheffield U–Huddersfield (1)

Championship: Sheffieldin syyskausi on sujunut alun vaikeuksien jälkeen väkevästi. Sarjataulukossa Sheffield on Burnleyä perässä voiton verran, mutta pelivoimarankingissa Blades on noussut ykköseksi. Viimeisin 1–0-vierasvoitto Cardiffista tuli kuitenkin hieman onnekkaasti.

Huddersfield on sarjassa viimeisenä, eikä pelillinen suoritustaso ole ollut juuri sitä laadukkaampaa. Viime kauden menestys espanjalaisvalmennuksen alaisuudessa tuntuu tällä hetkellä kaukaiselta ja herää kysymyksiä, kuinka seura onnistui ajautumaan menestystä tuoneen valmennustiimin kanssa niin pahasti sivuraiteille, että ero kesken sopimuksen oli ainoa ratkaisu.

Sheffield on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja kotijoukkue on lähes 70 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Suursuosikki on keräämässä vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta ainakin pienissä järjestelmissä ykkönen on syytä naulata varmaksi ylipelattunakin.

4 Blackpool FC–Birmingham (1X)

Championship: Blackpool hävisi ennen taukoa neljästi peräkkäin, eikä peliesityksetkään olisi näissä matseissa oikeuttaneet pistetilin kartuttamiseen. Edelliskauden lento tuntuu nykyistä formia tarkastellessa kaukaiselta, vaikka Blackpool ei olekaan peliesitysten valossa ollut aivan niin heikko mitä tulokset antavat ymmärtää.

Birminghamin otteet ovat ailahdelleet läpi syyskauden, mutta viimeiset kierrokset ennen maajoukkuetaukoa sujuivat nousujohteisesti. Birminghamin paikka keskikastissa on linjassa myös peliesitysten kanssa.

Birmingham on pelivoimassa edellä, mutta kotietu nostaa isäntäjoukkueen marginaaliseksi 37 prosentin suosikiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja merkkejä on syytä varata ympäripyöreään matsiin useampi kappale.

5 Reading FC–Coventry C (1X)

Championship: Readingin otteissa on nähty syyskauden aikana runsaasti hajontaa. Viime kausina vaivannut heikko puolustuspeli on ottanut kehitysaskeleita ja paikka keskikastissa on pelillisestikin ansaittu. Hyökkäyspäästä löytyvä yksilötaito kestää parhaimmillaan vertailun moniin kärkijoukkueidenkin laatuun.

Coventryn kausi alkoi selvästi odotettua haasteellisemmin, mutta ennen taukoa silmään saatiin vahva kirivaihde. Neljä peräkkäistä voittoa paransivat asemia sarjataulukossa merkittävästi, etenkin kun sarja on tällä kaudella poikkeuksellisen tasaväkinen.

Ero perustasossa menee Coventryn eduksi, mutta kotietu nostaa Readingin marginaaliseksi 36 prosentin suosikiksi. Vakion pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsas rasitus on kohteessa paikallaan.

6 Stoke–Cardiff C (2)

Championship: Stoken kausi on jäämässä tuttuun tapaan liian korkealle asetetuista odotuksista. Keskikastin sijoitus on tarkasti linjassa pelivoiman kanssa. Ennen maajoukkuetaukoa Stoke joutui taipumaan ansaittuun 1–2-tappioon WBA:n vieraana.

Cardiff on sarjataulukossa jopa Stokea alemmilla sijoilla, mutta walesilaiset olisivat ansainneet peliesityksillään selvästi enemmän. Kuten ennen taukoa, kun Stoke hävisi kärkijoukkue Sheffieldille tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1.

Stoke on pelivoimassa Cardiffia niukasti edellä, mutta vain siinä määrin, että suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta 45 prosentin tuntumaan. Vakiossa Stoke on kymmenen prosenttiyksikköä liikaa pelattu ja kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

7 Millwall–Wigan (X2)

Championship: Millwall palasi tositoimiin viikonlopun rästiottelussa, jonka se hävisi Sunderlandin vieraana tylysti 0–3. Selkeä tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu, vaikkei Millwall jäänytkään aivan loppulukemia vastaavalla tavalla jyrän alle.

Wigan nappasi ennen taukoa tärkeän 2–1-voiton Blackpoolista. Tätä edelsi loputtoman pitkältä tuntunut voitoton jakso, jonka aikana Wigan esiintyi usein kelvollisesti itseään laadukkaampia joukkueita vastaan.

Wiganin rahkeet pitäisivät riittää sarjapaikan uusimiseen, mutta Millwalliin nähden joukkue on pelivoimassa selvästi perässä. Ero perustasossa ja kotietu nostavat isännät noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaan suosikkiaseman. Vakiossa Millwall on merkitty hurjaan 70 prosentin kannatukseen, joten kotivoiton ohitus on rohkea, mutta osuessaan rivien arvoa merkittävästi parantava pelivalinta.

8 Lincoln C–Wycombe (2)

Ykkösliiga: Lincolnin vaisut otteet saivat jatkoa, kun se hävisi Shrewsburyn vieraana ansaitusti 0–2. Edelliskausi oli Lincolnilta odotuksiin nähden raju pettymys, eikä kuluva kausi ole tuonut suoritustasoon merkittävää muutosta. Aikaisemmin kärkikahinoissa nähty jengi on taantunut alemman keskikastin harmauteen.

Wycombe palasi voittokantaan voitettuaan kotiottelun samoista sijoista kamppailevaa Portsmouthia vastaan 2–0. Täysi pistesaalis oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Wycombe on petrannut otteitaan vaikean alkukauden jälkeen ja pelivoimassa se on kivunnut takaisin kuuden parhaan joukkoon.

Wycombe on pelivoimassa selvästi isäntiä edellä ja noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa Lincoln on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten selkeästi alipelattu Wycombe kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

9 Exeter–Sheffield W (1X)

Ykkösliiga: Exeter joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Morecamben vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa voitto olisi ollut selvästi perustellumpi lopputulos. Exeter on ylittänyt toistaiseksi kaikki sarjanousijaa kohtaan asetetut odotukset ja etenkin sen hyökkäyspelaaminen on toiminut selvästi sarjan keskiarvoa paremmin.

Sheffield tasasi pisteet Derbya vastaan maalittomana päättyneessä vierasottelussa ja pistejako on linjassa myös pelitapahtumien kanssa. Viime kaudella kalkkiviivoilla nousun menettänyt Sheffield on yksi potentiaalisimmista nousijakandidaateista myös kuluvalla kaudella.

Ero perustasossa on Sheffieldin eduksi kiistaton ja noin 45 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Vakiossa Pöllöt on merkitty rajusti yli todennäköisyysarvion. Järkipelaajan täytyy tässä kohtaa tiputtaa vierasvoitto ulos riveistä ja toivoa Exeterin ennakkoluulottoman pelityylin tuottavan tulosta kotiyleisön edessä.

10 Cambridge U–Plymouth A (X2)

Ykkösliiga: Cambridgen vaisut otteet jatkuivat toisessa matsissa peräkkäin, kun se hävisi selvästi heikomman Forest Greenin vieraana ansaitusti 1–2. Cambridge on enää vaivoin putoamisviivan yläpuolella ja viimeaikaiset heikot esitykset saman tasoisia tai jopa heikompia vastustajia vastaan eivät lupaile hyvää.

Sarjan piikkipaikkaa edelleen miehittävän Plymouthin pitkä tappioton jakso tuli päätökseen, kun kotiottelu Port Valea vastaan hävittiin 0–2. Maalipaikkojen valossa Plymouth olisi kuitenkin ansainnut enemmän. Isossa kuvassa Plymouth on silti kerännyt rajusti peliesitystensä oikeuttamaa enemmän pisteitä ja on vaikea nähdä sen säilyvän kärkikahinoissa kauden loppuun saakka.

Tasoero menee Plymouthin eduksi siinä määrin, että noin 40 prosentin suosikkiasema on ansaittu. Vakiossa Plymouth on kerännyt odotetusti liikaa kannatusta, kun se on merkitty lähes 60 prosentin suosikiksi. Cambridgen otteet ovat olleet viime viikkoina niin vaisuja, että vierasvoiton jättäminen ulos riveistä kylmää. Vaihtomerkki on kuitenkin syytä asettaa esimerkiksi 29 prosentin todennäköisyydellä toteutuvalle tasapelille.

11 Burton Albion–Derby (2)

Ykkösliiga: Burton onnistui välttämään tappion putoamiskamppailun kannalta tärkeässä vierasmatsissa MK Donsia vastaan, kun pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Isossa kuvassa Burtonin kausi on ollut pettymys ja putoamista vastaan taistellaan todennäköisesti läpi kevätkauden.

Derby pelasi sekin kelpo ottelun tasattuaan pisteet kotikentällä laadukkaampaa Sheffieldiä vastaan pelitapahtumien mukaisesti 0–0. Derbyn otteet ovat olleet vaikean alkukauden jälkeen jo pidemmän aikaa nousujohteisia ja paikka pelivoimarankingin kärkikuusikossa on täysin ansaittu.

Ero perustasossa Derbyn eduksi on kiistaton ja sen suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin noin 50 prosenttiin. Vakiossa Derby on kerännyt hieman todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

12 Accrington S–Portsmouth (2)

Ykkösliiga: Accrington vältti tappion toisessa matsissa peräkkäin, kun pisteet tasattiin kotikentällä Oxfordia vastaan 1–1. Maalipaikkojen valossa joukkue jäi kuitenkin odotetusti jälkeen, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Accringtonin syyskausi on ollut selvästi odotettua haasteellisempi, eikä viime viikkojen peliesitykset ole antaneet lupauksia suoritustason kohenemisesta.

Portsmouth joutui taipumaan Wycomben vieraana 0–2-tappioon ja pistemenetys oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Portsmouth ei ole ollut viime kierroksilla parhaimmillaan, mutta kuuluu ehdottomasti sarjan kärkijoukkueisiin.

Portsmouth on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja noin 48 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema perusteltu. Vakiossa vieraiden kannatus on hivenen liian korkealla, mutta haastavalla kierroksella suosikkivarmat ovat kortilla.

13 Oxford U–Barnsley (1X)

Ykkösliiga: Oxford joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Accringtonin vieraana, vaikka olisi ansainnut niukan voiton. Pelillisesti Oxford on ollut viime viikkoina parhaassa vireessä mitä siltä on tällä kaudella nähty. Rahkeet tuskin riittävät kuuden sakkiin, mutta parhaillaan tekeminen on vahvaa ylemmän keskikastin tasolla.

Barnsleyn vahva vire sai jatkoa, kun Peterborough’sta napattu 2–1-vierasvoitto oli jo neljäs peräkkäinen. Täysi pistesaalis tuli kuitenkin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Edeltävissä kolmessa matsissa ennakkoon selvästi heikommat vastustajat kaatuivat pelitapahtumiin nähden loogisesti. Täksi kaudeksi Ykkösliigaan pudonneella Barnsleylla on mahdollisuudet nousuun karsintojen kautta.

Barnsley on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi. Kotietu kallistaa vaakakuppia isäntien suuntaan siinä määrin, että matsiin lähdetään täysin tasapäisestä asetelmasta. Vakiossa Barnsley on niukasti ylipelattu, joten kohteen edullisimmat merkit löytyvät kotijoukkueen laidalta.