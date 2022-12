Vakio: Sheffield U jättisuosikki kotiottelussa – Plymouth jatkaa Ykkösliigan kärjessä

Championship palaa kupongille MM-kisatauon jälkeen.

1 Swansea–Norwich C (12)

Championship: Swansea tahkosi ennen taukoa viisi peliä peräkkäin voitoitta. Kokonaisuutena syyskausi on silti ollut vahva ja paikka kuuden sakissa realistinen tavoite. Norwich on taantunut hieman alkusyksynä nähdystä parhaasta vireestä. Erot kärkijoukkueiden välillä ovat edelleen maltillisia. Norwich on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että niukka 38 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

2 Middlesbrough–Luton (1)

Championship: Boro sai ennen taukoa tärkeitä voittoja Michael Carrickin johdolla. Viimeisin 2–1-vierasvoitto Norwichista tuli kuitenkin hieman onnekkaasti. Luton menetti manageri Nathan Jonesin Valioliigaan. Uudella valmennustiimillä riittää työtä saman suoritustason ylläpitämiseen. Ero perustasossa menee Boron eduksi ja suosikkiasema kipuaa 50 prosentin tuntumaan.

3 Sheffield U–Huddersfield (1)

Championship: Sheffieldin syyskausi on sujunut alun vaikeuksien jälkeen väkevästi. Sarjataulukossa joukkue on Burnleyä perässä voiton verran, mutta pelivoimarankingissa Blades on noussut ykköseksi. Huddersfield on sarjassa viimeisenä, eikä pelillinen suoritustasokaan ole ollut juuri sitä parempaa. Sheffield on kiistatta joukkueista laadukkaampi ja lähes 70 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

4 Blackpool FC–Birmingham (1X)

Championship: Blackpool hävisi ennen taukoa neljästi peräkkäin, eikä peliesityksetkään oikeuttaneet pistetilin kartuttamiseen. Birminghamin otteet ovat ailahdelleet läpi syyskauden, mutta paikka keskikastissa on linjassa peliesitysten kanssa. Birmingham on pelivoimassa edellä, mutta kotietu nostaa isännät marginaalisiksi 38 prosentin suosikeiksi.

5 Reading FC–Coventry C (1X)

Championship: Readingin otteissa on nähty syyskauden aikana runsaasti hajontaa. Viime kausina vaivannut heikko puolustuspeli on ottanut kehitysaskeleita ja paikka keskikastissa on ansaittu. Coventryn kausi alkoi selvästi odotettua haasteellisemmin, mutta ennen taukoa silmään saatiin kirivaihde ja neljä peräkkäistä voittoa. Ero perustasossa menee Coventrylle, mutta kotietu nostaa Readingin marginaaliseksi suosikiksi.

6 Stoke–Cardiff C (12)

Championship: Stoken kausi on jäämässä tuttuun tapaan liian korkealle asetetuista odotuksista. Keskikastin sijoitus on tarkasti linjassa pelivoiman kanssa. Cardiff on sarjataulukossa jopa Stokea alemmilla sijoilla, mutta walesilaiset olisivat ansainneet peliesityksillään selvästi enemmän. Kuten viime pelissä, jossa Cardiff hävisi kärkijoukkue Sheffieldille tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Stoke on pelivoimassa edellä, mutta vain siinä määrin, että suosikkiasema on kotikentällä 45 prosenttia.

7 Millwall–Wigan (1)

Championship: Millwall palasi tositoimiin rästiottelussa, jonka se hävisi Sunderlandin vieraana tylysti 0–3. Selkeä tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Wigan nappasi ennen taukoa tärkeän 2–1-voiton Blackpoolista. Rahkeet pitäisi riittää säilymiseen, mutta Millwalliin nähden joukkue on pelivoimassa selvästi perässä. Isännät ansaitsevat noin 50 prosentin suosikkiaseman.

8 Lincoln C–Wycombe (2)

Ykkösliiga: Lincolnin vaisut otteet saivat jatkoa, kun se hävisi Shrewsburyn vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Wycombe palasi voittokantaan voitettuaan kotiottelun samoista sijoista kamppailevaa Portsmouthia vastaan 2–0. Täysi pistesaalis oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Wycombe on pelivoimassa selvästi isäntiä edellä ja noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema perusteltu.

9 Exeter–Sheffield W (2)

Ykkösliiga: Exeter joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Morecamben vieraana, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voiton. Sheffield tasasi pisteet Derbya vastaan maalittomana päättyneessä vierasottelussa, ja pistejako oli linjassa myös pelitapahtumien kanssa. Ero perustasossa on Sheffieldin eduksi kiistaton ja noin 45 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu.

10 Cambridge U–Plymouth A (X2)

Ykkösliiga: Cambridgen vaisut otteet jatkuivat toisessa ottelussa peräkkäin, kun se hävisi selvästi heikomman Forest Greenin vieraana ansaitusti 1–2. Sarjan piikkipaikkaa edelleen miehittävän Plymouthin pitkä tappioton jakso tuli päätökseen, kun kotiottelu Port Valea vastaan hävittiin 0–2. Maalipaikkojen valossa Plymouth olisi kuitenkin ansainnut enemmän. Tasoero menee Plymouthin eduksi siinä määrin, että vierasjoukkue on noin 40 prosentin suosikki.

11 Burton Albion–Derby (2)

Ykkösliiga: Burton onnistui välttämään tappion putoamiskamppailun kannalta tärkeässä vierasmatsissa MK Donsia vastaan, kun pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Derby pelasi sekin odotuksiin nähden kelpo ottelun tasattuaan pisteet kotikentällä laadukkaampaa Sheffieldiä vastaan pelitapahtumien mukaisesti 0–0. Ero perustasossa on Derbyn eduksi on kiistaton ja vierasjoukkueen kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema perusteltu.

12 Accrington S–Portsmouth (2)

Ykkösliiga: Accrington vältti tappion toisessa matsissa peräkkäin, kun pisteet tasattiin kotikentällä Oxfordia vastaan 1–1. Maalipaikkojen valossa Accrington jäi kuitenkin odotetusti jälkeen, eikä niukka tappio olisi ollut vääryys. Portsmouth joutui taipumaan Wycomben vieraana 0–2-tappioon ja pistemenetys oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Portsmouth on joukkueista laadukkaampi ja lähes 50 prosentin suosikki.

13 Oxford U–Barnsley (12)

Ykkösliiga: Oxford joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Accringtonin vieraana, vaikka olisi ansainnut niukan voiton. Barnsleyn vahva vire sai jatkoa, kun Peterborough’n kustannuksella napattu 2–1-vierasvoitto oli jo neljäs peräkkäinen. Täysi pistesaalis tuli kuitenkin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Barnsley on rankingissa edellä, mutta vain siinä määrin, että suosikkiasema jää 36 prosenttiin.