82-vuotiaan Pelén tilasta liikkui lauantaina ristiriitaista tietoja. Jalkapalloilijan mukaan hän voi hyvin, vaikka on sairaalahoidossa parhaillaan.

Pelé on yksi kaikkien aikojen suurimmista jalkapallotähdistä.

Jalkapallolegenda Pelé kommentoi vointiaan Instagramissa ja julkaisi tietoja hänen sairaalahoidostaan. Aiemmin lauantaina Folha de S.Paulo -brasilialaismedia uutisoi, että Pelé olisi siirretty palliatiiviseen hoitoon ja hänen kemoterapiansa olisi lopetettu.

Pelén mukaan hänen hoitonsa jatkuvat kuitenkin edelleen normaalisti.

– Ystäväni, haluan, että kaikki pysyvät rauhallisina ja positiivisina. Olen vahva, minulla on paljon toivoa ja jatkan hoitojani normaalisti, Pelé kertoo Instagramissa.

Pelén julkaisemasta päivityksestä selviää, että hän on ollut tiistaista asti sairaalahoidossa. Sairaalassa on arvioitu hänen kemoterapiansa jatkamista. Pelé on sairastanut suolistosyöpää, joka leikattiin vuonna 2021.

Instagram-päivityksen mukaan Pelé on saanut sairaalassa lisäksi hengitystieinfektioon hoitoa, joka on tepsinyt. Hänen tilansa ei ole huonontunut viimeisen vuorokauden aikana. Lausunnon on allekirjoittanut kolme São Paulossa sijaitsevan Albert Einstein -sairaalan lääkäriä.

– Haluan kiittää koko terveydenhuoltotiimiä kaikesta hoidosta, jota olen saanut, Pelé kommentoi Instagramissa.

Pelé kiittää päivityksessään fanejaan tuesta, jota hän on saanut. Hän kertoo tuen tuovan energiaa ja vihjaa katsovansa Brasilian otteluita jalkapallon MM-kisoissa.