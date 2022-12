Vakio: Sheffield W voittoputkessa – Kakkosliigan sarjakärki Leyton kerännyt liikaa kannatusta

Championshipin rästipelissä parhaat pelivalinnat löytyvät Millwallin menestyksestä.

1 Sunderland–Millwall (2)

Championship: Sunderland jatkaa pelejä keskikastista. Nykyinen sarjasijoitus vastaa melko tarkasti myös todellista pelivoimaa. Alkusyksyn Sunderland eteni varsinaisessa lentokelissä, mutta alkukaudesta nähtyä top-6 -sijoitusten hätyyttelyä tuskin nähdään kevätkaudella, elleivät otteet kohene merkittävästi kauden keskimääräisestä suoritustasosta.

Millwallin syyskausi on ollut vaiheikas. Viime kausina yhtenä sarjan tasaisimmista suorittajista tunnetun ryhmän otteet ailahtelivat paljon alkukaudesta, mutta nyt suoritustaso sekä sarjasijoitus ovat kauden parhaalla tasolla. Edellisistä matseista on ehtinyt kulua vain pari viikkoa, joten pelitustuma tuskin on pahemmin kadonnut.

Joukkueiden välinen tasoero menee Millwallin eduksi reilun luokan verran, mutta kotietu nostaa Sunderlandin marginaaliseksi 36 pinnan suosikiksi. Vakiossa isäntien kannatus on menossa selvästi yli todennäköisyysarvion ja parhaat pelivalinnat löytyvät Millwallin menestyksestä.

2 Derby–Sheffield W (2)

Ykkösliiga: Derby joutui pistemenetystuomioiden ja muutenkin sekavan viime kauden jälkeen palaamaan Ykkösliigaan. Kausien välissä reilusti muuttunut joukkue nostettiin ennen kauden alkua todennäköisimpien nousijaehdokkaiden kastiin. Haastavan alkukauden jälkeen Derby onkin parantanut otteitaan ja pelivoimassa joukkue löytyy kuuden parhaan sakista. Todennäköisesti myös sarjasijoitus on keväällä samassa joukossa.

Sheffield oli lähellä pikapaluuta Championshipiin, mutta joutui lopulta taipumaan nousukarsintojen välierissä Sunderlandia vastaan. Kuluva kausi on sujunut tarkasti odotusten mukaan ja ”Pöllöt” on muodostaa Ipswichin kanssa muista joukkueista selkeästi laadukkaimpana erottuvan kärkikaksikon.

Sheffield on pelivoimassa sen verran Derbyä edellä, että noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei ole suurempia vääristymiä suuntaan taikka toiseen. Pieniin järjestelmiin laadukkaampi Sheffield on kelpo valinta varmaksi.

3 Shrewsbury–Lincoln C (1X)

Ykkösliiga: Shrewsbury sai voitottoman jakson aikana kolauksia kokeneelle itseluottamukselleen nostetta, kun FA-cupissa laadukkaampi Peterborough kaatui peräti 4–1. Edellistä voittoa sarjapeleissä saadaan hakea aina lokakuun puolelta asti, mutta Shrewsburyn kannalta positiivista on se, että peliesitykset eivät ole olleet läheskään niin huonoja kuin tulokset antavat ymmärtää.

Lincoln jäi viime kaudella rajusti odotuksista, kun nousuhaaveet muuttuivat kauden edetessä toiveisiin sarjapaikan mahdollisimman turvallisesta säilyttämisestä. Kuluva kausikaan ei ole toistaiseksi tuonut kohennusta suoritustasoon. Viime viikolla itseluottamusta saatiin nostatettua kaatamalla Ykkösliigan heikoimpiin lukeutuva Morecambe kahdessa eri cup-kilpailussa.

Shrewsbury on joukkueista noin puoli luokkaa laadukkaampi ja kotikentällä noin 43 prosentin suosikki. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu ja todennäköinen tasapeli on kelpo valinta varmistelemaan kotivoittoa.

4 MK Dons–Burton Albion (1)

Ykkösliiga: MK Donsin tämän kauden suorittaminen on ollut surullista seurattavaa, vaikka matkaan on mahtunut myös epäonnea. Viime kaudella nousukarsintojen välieriin yltäminen asetti odotukset korkealle myös tämän kauden osalta, mutta parhaillaan joukkue kamppailee sijoista putoamisviivan alapuolella. Viimeksi Barnsleyn vieraana tuli pelitapahtumiin nähden ansaittu 1–3-tappio ja tuokin ottelu kertoo osaltaan takamatkasta kärkikuusikkoon.

Myös Burtonin kausi on sujunut selvästi haasteellisemmin kuin ennen kauden alkua odotettiin. Putoamisuhka on todellinen ja todennäköisyydet puoltavat sitä, mikäli suoritustasossa ei nähdä kevätkaudella merkittävää kohennusta tai poikkeuksellisen hyvää onnea.

Isännät ovat pelivoimassa pykälää korkeammalla. Laadukkaamman Donsin on pakko voittaa ottelu kuroakseen eroa suoriin kilpailijoihinsa putoamisviivan tuntumassa. Kotivoitto toteutuu noin 47 prosentin todennäköisyydellä. Vakiokierroksen ollessa tällä viikolla todella kimurantti, on kotivoitto yksi kierroksen todennäköisimmistä merkeistä. Kannatus on vakiossa hieman todennäköisyysarviota suurempi, mutta pienissä järjestelmissä Dons kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Forest Green–Cambridge U (2)

Ykkösliiga: Forestin viime kauden Kakkosliigan mestaruus ei lämmitä enää. Ykkösliigan vaatimustaso on ollut ainakin toistaiseksi sarjanousijalle liikaa. Viime kierroksen 1–1-tasapeli Oxfordin vieraana ylitti sen sijaan odotukset ja Forest olisi voinut jopa voittaa ennakkoon haastavan vierasmatsin.

Cambridge on enää vaivoin putoamisviivan yläpuolella. Edelliskierroksen 0–1-tappio kotona Accringtonille jäi myös pelillisesti odotuksista ja tappio samoista sijoista kamppaileva vastustajaa vastaan oli ansaittu.

Tiedossa on kova taistelu kolmesta pisteestä. Tappio olisi kummallekin iso kolaus. Cambridge on pelivoimassa sen verran isäntiä edellä, että niukka 37 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Forestin kannatus on todennäköisyysarviota suurempaa ja kohteen eniten etua tarjoava merkki on vierasvoitto.

6 Accrington S–Oxford U (X2)

Ykkösliiga: Accrington haki viime kierroksella tärkeän 1–0-vierasvoiton Cambridgesta ja oli myös maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta edellä. Voitto tuli tarpeeseen, sillä edelliskausina keskikastin sijoituksia miehittäneen Stanleyn meno on ollut syyskaudella selvästi odotettua takkuisempaa.

Oxfordin kauden paras pelillinen jakso katkesi yllättäen, kun joukkue jäi kotiottelussa Forest Greeniä vastaan 1–1-tasapeliin. Selkeänä ennakkosuosikkina matsiin lähtenyt Oxford hävisi myös maaliodottamat, eikä niukka tappiokaan olisi ollut suuri vääryys.

Oxford on joukkueista sen verran laadukkaampi, että marginaalinen 38 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Vakion pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää ja todennäköisyyskenttä ympäripyöreästi jakautunut, joten kohteeseen on syytä varata merkkejä.

7 AFC C Wimbledon–Grimsby T (2)

Kakkosliiga: Wimbledon joutuu hakemaan vauhtia Kakkosliigasta vältettyään putoamisen niukasti useammalla kaudella peräkkäin. Alkusyksystä Wimbledonin meno näytti pahimmillaan siltä, että vauhtia joudutaan hakemaan vielä liiton sarjojen ulkopuolelta. Nyt meneillään on ainakin tuloksellisesti väkevä jakso, kun edellinen tappio on lokakuulta.

Grimsby Townin visiitti liiton sarjojen ulkopuolella kesti vain yhden kauden ajan. Kakkosliigan vakiokasvo on ollut tällä kaudella jälleen tutuilla alemman keskikastin sijoituksilla. Syyskauden pelilliset otteet ovat olleet linjassa odotusten kanssa.

Vedonlyöntimarkkina on keikahtanut viikon edetessä Grimsbyn marginaalista suosikkiasemaa puoltavaksi. Vakiossa kotivoitto on merkattu päälle 50 prosentin osuudella, joten rohkeimmat hakevat tässä markkinan näkemyksen perusteella rajusti alipelattua vierasvoittoa.

8 Leyton Orient–Bradford (X2)

Kakkosliiga: Leyton on noussut monien yllätykseksi sarjan piikkipaikalle. Viime kaudella varsin keskimääräisiä otteita esittänyt lontoolaisryhmä on pystynyt nostamaan suoritustasoaan, mutta tulokset ovat olleet peliesityksiin nähden onnekkaita. Viime kierroksella asema sarjakärjessä kohentui entisestään joukkueen kaadettua Stockportin vieraissa ansaitusti 3–1.

Bradford lähti kauteen kovin panostuksin muun muassa pelaajamarkkinoilla. Useissa ennakkoarvioissa sitä pidettiin yhtenä selkeimmistä nousijasuosikeista. Syyskausi on vastannut melko hyvin näitä odotuksia ja viides sija sarjataulukossa on myös pelillisesti ansaittu.

Vedonlyöntimarkkina on hinnoitellut Leytonin kotiedusta huolimatta maltilliseksi 40 prosentin ennakkosuosikiksi. Tämä kielii siitä, että Leyton ei todellakaan ole niin laadukas kuin sarjakärjen komea pistesaldo osoittaa. Vakiossa isännät on merkattu hurjaan 60 prosentin suosikkiasemaan, joten pelivalinta on syytä rakentaa vieraiden menestyksen varaan.

9 Gillingham FC–Salford (12)

Kakkosliiga: Gillingham ei pystynyt pitämään paikkaansa Ykkösliigassa kymmenettä kautta peräkkäin ja tällä kaudella vauhtia joudutaan hakemaan Kakkosliigasta. Syyskausi sarjaporrasta alempana on sujunut toistaiseksi niin vaatimattomasti, että Gillinghamia uhkaa putoaminen toisena kautena peräkkäin.

Salfordilla on menossa haasteellinen vaihe, kun se on jäänyt neljästi peräkkäin ilman voittoa. Viimeksi tuli nöyryyttävä 1–4-tappio kotikentällä Carlislea vastaan, vaikkei ottelu maalipaikkojen valossa ollutkaan loppulukemia vastaava rökitys.

Gillinghamin tilanne on tukala, mutta maalipaikkatilastoja tarkastellessa voi todeta sen olleen myös ajoittain epäonninen peliesityksiin nähden. Vedonlyöntimarkkina nostaa Salfordin selkeäksi 45 prosentin vierassuosikiksi. Vakion peliprosentit ovat linjassa tämän arvion kanssa ja kohteeseen on syytä varata merkkejä useampia.

10 Carlisle–Sutton U (X2)

Kakkosliiga: Carlisle on pelannut erinomaisen syyskauden Kakkosliigassa, kun huomioidaan miten rajallisilla resursseilla se operoi sarjan standardeihin nähden. Pikkuseura vältti viime kaudella putoamisen vain täpärästi. Parhaillaan sarjasijoitus kuudentena on hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden, mutta otteet ovat parantuneet viime kaudesta.

Sutton ylitti viime kaudella kaikki sitä kohtaan asetetut odotukset, kun sarjanousija rynni loppusijoituksissa kahdeksanneksi. Kuluva kausi ei ole lähtenyt yhtä lennokkaasti käyntiin. Viime kierroksella saatiin päätökseen pitkä voitoton jakso, kun kotiottelu Rochdalea vastaan voitettiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–0.

Tasoero on vedonlyöntimarkkinan mielestä varsin maltillinen, sillä Carlisle arvioidaan kotiedusta huolimatta 40 prosentin ennakkosuosikiksi. Vakiossa kotivoitto on rajusti ylipelattu lähes 70 prosentin kannatuksella, joten ohipeli kotivoitosta on selkeä pelivalinta.

11 Northampton T–Tranmere (X2)

Kakkosliiga: Northampton tavoittelee viime kauden tapaan nousua. Edelliskaudella jo hetken varmalta näyttänyt nousu vesittyi pahemman kerran, kun Bristol kuroi päätöskierroksella Northamptonin seitsemän maalin edun kiinni. Viimeksi vierasottelu laadukasta Bradfordia vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–1.

Tranmeren tilanne on tukala. Edellinen voitto on lokakuun lopulta ja pisteitä on menetetty milloin ketäkin vastaan, vaikka pelillisesti otteluissa olisikin oltu niskan päällä. Potentiaalia joukkueessa kuitenkin riittää aina nousupaikoille asti ja epäonnenkin pitäisi ennen pitkään tasoittua suotuisammaksi.

Vedonlyöntimarkkina on liikkunut viikon aikana voimakkaasti Northamptonin selkeästä suosikkiasemasta lähelle tasapäistä asetelmaa. On silti vaikea nähdä, ettei Northampton olisi silti kotona vähintään kotiedun verran edellä. Vakiossa Northampton on kuitenkin selvästi ylipelattu 60 pinnan kannatuksella, joten edullisimmat merkit löytyvät vieraiden venymisestä pisteille.

12 Mansfield–Colchester (1)

Kakkosliiga: Mansfield ei ole tunnu toipuneen viime kevään nousufinaalien tappiosta, sillä useana edelliskautena kärkikahinoissa ollut ryhmä on taantunut niin peliesitysten kuin tulostenkin valossa. Pudotuspelisijoituksista ollaan toki edelleen iskuetäisyydellä, mutta sarjan kärkijoukkueet tuntuvat olevan harppauksen edellä.

Colchester operoi odotetusti putoamisviivan tuntumassa. Pää on tällä hetkellä pinnan yläpuolella vain maalieron turvin. Viime kierroksen kotiottelussa kaatui selvästi laadukkaampi Doncaster peräti 3–0, mutta täysi pistesaalis tuli melko selvästi vastoin pelitapahtumien loogista kulkua.

Tasoero vaikuttaa selkeältä, kun joukkueet kamppailevat eri päissä sarjataulukkoa. Vedonlyöntimarkkinan mukaan Mansfield voittaa kotikentällä hieman harvemmin kuin kerran kahdesta. Vakiossa kotivoiton kannatus on menossa selvästi todennäköisyysarvioita suuremmaksi, mutta edes kerran kahdesta voittavien suosikkien ollessa kortilla, on kotivoittoa syytä painottaa varmana ylipelattunakin.

13 Crawley T–Swindon T (2)

Kakkosliiga: Crawley Town kuuluu Kakkosliigan alemman keskikastin vakiokalustoon. Kuluva kausi on jo kahdeksas peräkkäinen sarjatasolla. Syyskausi on sujunut melko tarkasti odotusten mukaan. Viime kierroksella pisteet tasattiin maalittomana päättyneessä kotiottelussa Gillinghamia vastaan ja kiikarilukemat kuvastavat tarkasti pelitapahtumien etenemistä.

Swindon joutui nöyrtymään keväällä nousukarsinnoissa Ykkösliigaan marssineen Port Valen tieltä. Swindon jahtaa nousua tälläkin kaudella, vaikka on jäänyt syyskauden aikana sarjan terävimmästä kärjestä .

Ero perustasossa vaikuttaa puhuvan Swindonin puolesta. Vedonlyöntimarkkina on hinnoitellut sen vieraskentälläkin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä liian maltilliseksi ja rivi naulataan alipelatun Swindonin kautta kiinni.