Vakio: Sheffield W voittoputkessa – Leyton O jatkaa vakuuttavasti Kakkosliigan piikkipaikalla

Sunderland on kotikentällä niukka suosikki Championshipin rästiottelussa Millwallia vastaan.

1 Sunderland–Millwall (1X)

Championship: Sunderlandin meno on tasaantunut yli odotusten sujuneen alkusyksyn jälkeen. Paikka keskikastissa on ansaittu. Millwallin ennen taukoa nappaama 4–2-vierasvoitto Prestonista nosti sen sarjassa kuudenneksi. Pistesaldossa on hieman ilmaa peliesityksiin nähden. Ero perustasossa menee Millwallille, mutta kotietu pitää isännät niukkana 40 prosentin suosikkina.

2 Derby–Sheffield W (2)

Ykkösliiga: Derby joutuu hakemaan tällä kaudella vauhtia Ykkösliigasta. Kausi on sujunut melko odotetulla tasolla, vaikka pisteitä olisi voinut tulla hieman runsaammin. Sheffield kuuluu Ykkösliigan eliittiin ja on raapinut viime viikkoina voittoja jopa hiukan pragmaattisellakin lähestymistavalla. Sheffield on melko tarkasti luokkaa laadukkaampi joukkue ja noin 38 prosentin suosikkiasema vieraissakin perusteltu.

3 Shrewsbury–Lincoln C (1)

Ykkösliiga: Shrewsbury sai viimein kelpo esityksilleen katetta, kun se kaatoi FA-cupissa laadukkaamman Peterborough’n 3–1. Lincoln kaatoi heikomman Morecamben kahdesti peräkkäin 2–1 niin sarjassa kuin liigacupissa. Itseluottamus on tarpeen, sillä kausi ei ole sujunut häävisti. Tuloksissa on ilmaa peliesityksiin nähden. Shrewsbury on kotikentällä noin 45 prosentin suosikki.

4 MK Dons–Burton Albion (1)

Ykkösliiga: Dons kärsi odotetun 2–3-tappion FA-cupissa Portsmouthia vastaan. Sarjaotteluissa Donsilla riittää päänvaivaa, sillä surkea syyskausi on ajanut viime kauden nousijakandidaatin putoamisviivan alapuolelle. Burtonin tilanne ei ole sen parempi, mutta itseluottamusta kohennettiin etenemällä jatkoon kummassakin cup-kilpailussa. Dons on laadukkaampi ja suosikkiasema tärkeässä kotiottelussa kipuaa lähes 50 prosenttiin.

5 Forest Green–Cambridge U (12)

Ykkösliiga: Forest Green esiintyi edellisessä sarjapelissä yli odotusten haettuaan ansaitun vieraspisteen 1–1-tasapelissä Oxfordia vastaan. Cambridgen tilanne muuttui entistä tukalammaksi, kun se hävisi kotona samoista sijoista kamppailevalle Accringtonille 0–1. Edessä on kova vääntö putoamiskamppailussa olevien jengien kesken. Ero perustasossa nostaa Cambridgen marginaaliseksi suosikiksi.

6 Accrington S–Oxford U (1X)

Ykkösliiga: Accringtonin 1–0-vierasvoitto Cambridgen kustannuksella tuli tarpeeseen, sillä syyskausi on sujunut alle odotusten. Cup-viikolla itseluottamusta nostettiin etenemällä sekä FA-cupissa että liigacupissa jatkoon. Oxford on ollut viimeisen kuukauden ajan kelpo vireessä, mutta edellisessä sarjapelissä pisteet tasattiin Forest Greenia vastaan heikon esityksen päätteeksi 1–1. Oxford on laadukkaampi joukkue, mutta suosikkiasema vieraskentällä on vain marginaalinen.

7 AFC C Wimbledon–Grimsby T (X2)

Kakkosliiga: Wimbledon joutuu hakemaan vauhtia Kakkosliigasta. Syyskausi on sujunut odotetulla tasolla, eikä pikapaluuta Ykkösliigaan ole luvassa. Grimsby on jäänyt sarjapeleissä voitoitta, mutta FA-cupissa kaatui sarjaporrasta korkeammalla pelaava Cambridge 2–1. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa tasoa. Kotietu nostaa Wimbledonin hieman yli 40 prosentin suosikiksi.

8 Leyton Orient–Bradford (1)

Kakkosliiga: Leyton paranteli asemiaan sarjan piikkipaikalla kaadettuaan Stockportin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Kovin panostuksin kauteen lähtenyt Bradford on odotetusti mukana kärkikahinoissa. Viimeisin 1–3-tappio kotona Northamptonia vastaan osoitti kuitenkin joukkueen haavoittuvuuden, vaikka peli olikin jonkin verran loppulukemia tasaväkisempi. Leyton on kotikentällä kerran kahdesta voittava suosikki, mutta vieraatkaan eivät jää aseettomiksi.

9 Gillingham FC–Salford (2)

Kakkosliiga: Gillinghamin haave kymmenestä peräkkäisestä kaudesta Ykkösliigassa jäi haaveeksi, ja joukkue hakee tällä kaudella vauhtia sarjaporrasta alempaa. Syyskausi Kakkosliigassa on sujunut surkeasti ja putoaminen on uhkana tälläkin tasolla. Nousua tavoitteleva Salford on jäänyt neljässä peräkkäisessä ottelussa voitoitta. Tasoero on Salfordin eduksi kiistaton ja niukka vierassuosikkiasema perusteltu.

10 Carlisle–Sutton U (1X)

Kakkosliiga: Viime kaudella putoamisen täpärästi välttänyt Carlisle on pelannut loistavan syyskauden. Paikka sarjataulukon kuudentena on myös peliesitysten valossa ansaittu. Suttonin edelliskausi sujui yli odotusten, mutta kuluvan kauden suoritustaso on linjassa pelaajamateriaalin laadun kanssa. Viimeksi 1–0-kotivoitto Rochdalestä tuli onnekkaasti. Carlisle on rankingissa edellä ja suosikkiasema jää kotikentällä hieman alle 50 prosentin.

11 Northampton T–Tranmere (1)

Kakkosliiga: Northamptonin paluu Ykkösliigaan vesittyi viimeisellä kierroksella, kun suora nousu karkasi Bristolille maalierolla. Tranmerella on menossa haastava jakso, sillä edellisestä voitosta on ehtinyt kulua kuukauden päivät. Potentiaalia riittää kuitenkin seitsemän parhaan sakkiin asti. Northampton on joukkueista pykälän laadukkaampi ja kotikentällä noin 50 prosentin suosikki.

12 Mansfield–Colchester (1)

Kakkosliiga: Karvaan tappion nousufinaaleissa kärsinyt Mansfield ei ole yltänyt viime kauden tasolle. Viikonloppuna tuli 1–2-tappio FA-cupissa laadukasta Sheffieldiä vastaan. Colchester on hädin tuskin putoamisviivan yläpuolella, eivätkä otteet juuri parempaan oikeuttaisikaan. 3–0-kotivoitto Doncasterista imartelee peliesityksen laatua. Tasoero on isäntien eduksi selkeä ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä 56 prosentin tuntumaan.

13 Crawley T–Swindon T (2)

Kakkosliiga: Alempaan keskikastiin itsensä edelliskausilla sementoineen Crawleyn syksy on vastannut odotuksia. 0–0-tasapeli kotona Gillinghamia vastaan oli linjassa pelitapahtumien kanssa. Swindonin kausi päättyi nousukarsintojen rankkaritappioon Port Valelle. Kuluva kausi on sujunut melko odotetusti ja nousukarsintasijoituksen uusiminen näyttää todennäköiseltä. Tasoero on Swindonin eduksi selkeä ja vierassuosikkiasema perusteltu.