Vakio: Argentiina pakkovoiton edessä – Ranska selkeä suosikki Tanskaa vastaan

Englannissa pelataan FA-cupia, jossa moni joukkue voi kierrättää pelaajiaan.

1 Ranska–Tanska (1)

MM-kisat: Ranska vastasi yhdestä avauskierroksen vakuuttavimmista esityksistä, kun se kaatoi avausottelussa Australian 4–1. Myös maalipaikat puolsivat Ranskan selkeää useamman maalin voittoa. Australia on toki alkulohkon mittareista se vaatimattomin, mutta rento peliesitys lupaa hyvää Les Bluesin menestykselle turnauksessa.

Tanska joutui tyytymään avausottelussa maalittomaan tasapeliin Tunisiaa vastaan. Tanska oli toki ottelussa lähempänä voittoa, mutta Tunisia onnistui yllättämään sen aggressiivisella lähestymisellään etenkin ottelun avausjaksolla. Täyden pistesaaliin menettäminen ei ollut ottelun pahin kolaus, vaan tärkeän keskikenttäpelaajan Thomas Delaynen menetys sairastuvalle koko lopputurnauksen ajaksi.

Ranska on joukkueista laadukkaampi, mutta Tanska pystyy parhaimmillaan aiheuttamaan sillekin ongelmia. Ero perustasossa nostaa Ranskan noin 54 prosentin suosikiksi. Kotivoitto on vakiossa hieman ylipelattu, mutta pienissä järjestelmissä on ennakkosuosikki Ranska syytä naulata varmaksi asti.

2 Argentiina–Meksiko (1)

MM-kisat: Argentiinan kisat saivat synkimmän mahdollisen alun, kun ennakkoon todennäköisin voitto Saudi-Arabiaa vastaan kääntyi aikaisesta johtoasemasta 1–2-tappioksi. Tappio oli toki maalipaikkoihin nähden ansaitsematon, mutta ei Argentiinan reagointi tappioasemaankaan ollut lähelläkään sitä mitä sen laadulla sopi odottaa.

Meksiko esiintyi melko tarkasti odotusten mukaan, kun se tasasi pisteet Puolaa vastaan 0–0. MM-kisalegendaksikin hyvällä syyllä nimitetty Guillermo Ochoa torjui paljon puhetta aiheuttaneen rangaistuspotkun. Pelillisesti Meksiko oli Puolaa edellä, mutta ei pistejakoa voi vääryytenäkään pitää niukasti maalipaikkoja sisältäneessä ottelussa.

Argentiina on pakkovoiton edessä ja myös ero perustasossa on sen eduksi kiistaton. Odotettu ottelunkuva tukee Meksikon vahvuuksia, mutta Argentiina ansaitsee ottelussa hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoiton kannatus on kohdallaan ja Argentiina merkataan tukalasta tilanteesta huolimatta varmaksi.

3 Portsmouth–MK Dons (1)

FA-Cup: Kelpo kautta Ykkösliigassa pelaava Portsmouth tasasi pisteet kotikentällä Derbya vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0. Viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle jääminen oli karvas pettymys, mutta kuuden parhaan joukkoon pääsy näyttää tällä kaudella todennäköiseltä.

MK Donsin kausi on sujunut rajusti alle kaikkien odotusten. Nousukarsintojen välieriin viime kaudella yltänyt ryhmä on romahtanut niin tulosten kuin suoritustason puolesta. Viimeksi joukkue hävisi Barnsleyn vieraana odotetusti ja pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–3.

Ero perustasossa puhuu Portsmouthin puolesta ja vieraiden on keskityttävä enemmän sarjapeleihin vaikean tilanteensa takia. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on kerännyt vakiossa hieman liikaa peliä puoleensa, mutta näistä lähtökohdista selkeä ennakkosuosikki on syytä pitää varmana hieman ylipelattunakin.

4 Oxford U–Exeter (12)

FA-Cup: Kelpo vireessä ennen viime kierrosta jo pidempään operoinut Oxford tasasi pisteet itseään heikompaa Forestia vastaan 1–1. Myös peliesitys jäi selvästi ennakko-odotuksista. Oxfordin suoritustaso on vastannut melko tarkasti viime kautta ja sijoitus ylemmässä keskikastissa kuvaa hyvin joukkueen pelivoimaa.

Odotuksiin nähden vahvaa kautta pelaava sarjanousija Exeter joutui puolestaan taipumaan 0–2-tappioon kotikentällä kärkijengi Ipswichiä vastaan. Exeter ei ole tullut Kakkosliigaan kuvia kumartelemaan ja on pelannut etenkin hyökkäyssuuntaan monia paikkansa sarjassa vakiinnuttaneita joukkueita laadukkaammin.

Kuten todettua, on Oxford äitynyt kelpo vireeseen vaikeamman alkukauden jälkeen. Exeter on pelannut nousujohteisesti läpi syyskauden ja noussut pelivoimassa jopa isäntien edelle. Kotietu nostaa Oxfordin silti noin 45 prosentin suosikiksi. Isäntien kannatus on menossa vakiossa hieman yli todennäköisyysarvion ja paras etu löytyy vieraiden menestyksestä.

5 Shrewsbury–Peterborough U (1X)

FA-Cup: Shrewsburyn edellisestä voitosta on ehtinyt vierähtää yli kuukauden päivät, vaikka peliesitykset eivät olekaan olleet erityisen heikkoja. Viime lauantaina se joutui taipumaan 0–1-tappioon kärkijoukkue Sheffieldin vieraana jääden myös maalipaikkojen valossa alakynteen.

Peterborough peliesitys jäi selvästi odotuksista, kun se hävisi heikomman Bristol Roversin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–1. Tappio oli toinen peräkkäinen, mutta isossa kuvassa Peterborough’n kausi sarjaporrasta alempana on sujunut kelvollisesti. Suomalaisvahti Luca Bergström on ollut läpi kauden isossa roolissa ja tärkeä palanen Peterborough’n tavoitellessa takaisin Championshipiin.

Ykkösliigasta toisilleen tutut joukkueet vastakkain. Vieraat ovat perustasoltaan edellä, mutta kotiedun kallistaessa vaakakuppia kotijoukkueen suuntaan ansaitsee Peterborough vain niukan 40 pinnan suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat kohdallaan ja runsas rasitus ympäripyöreässä kohteessa tarpeen.

6 Sheffield W–Mansfield (1)

FA-Cup: Sheffield jatkoi Ykkösliigan kärkijoukkueelle sopivia esityksiä, kun se voitti kotikentällään Shrewsburyn ilman suurempia haasteita 1–0. Otteet ovat olleet jo pidempään tasaisen hyviä sarjapeleissä ja paluuta Championshipiin janoava Sheffield haluaa varmasti edetä kovempiin matseihin myös FA-Cupin puolella.

Mansfield on pyrkinyt jo pitkään Kakkosliigasta ylöspäin. Viime kausi tyssäsi nousufinaaleihin ja tällä kaudella meno on ollut toistaiseksi selvästi odotettua takkuisempaa. Nousu kauden päätteeksi näyttää epätodennäköiseltä, ellei suoritustaso kevätkaudella kohene merkittävästi.

Tasoero on Sheffieldin eduksi selkeä ja vieraiden prioriteetit todennäköisesti enemmän sarjapeleissä. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin. Isäntien kannatus on vakiossa vain hieman yli todennäköisyysarvion, joten selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

7 Cambridge U–Grimsby T (12)

FA-Cup: Cambridge kärsi vakiorivissäkin mukana olleessa kotiottelussa Accringtonia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitun 0–1-tappion. Ykkösliigassa Cambridge on juuri putoamisviivan yläpuolella, mutta syyskauden suoritustason pysyessä yllä ei sillä pitäisi olla välitöntä putoamisuhkaa.

Myös Grimsbyn kotikentällä pelaama 1–1-tasapeli Stevenageä vastaan oli mukana viime vakiossa. Altavastaajana matsiin lähtenyt Grimsby olisi ansainnut maalipaikkojen valossa jopa voiton.

Joukkueet ovat omissa sarjoissaan melko samantasoisia alemman keskikastin ryhmiä. Ero perustasossa menee luonnollisesti sarjaporrasta korkeammalla pelaavan Cambridgen eduksi ja kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kohde rastitetaan kummankin joukkueen voittojen kautta.

8 Barnsley–Crewe (1)

FA-Cup: Barnsley joutuu hakemaan tällä kaudella vauhtia Ykkösliigasta. Kausi on toistaiseksi vastannut odotuksia melko tarkasti odotuksia, joissa sitä pidetään yhtenä sarjan terävimmän kärjen haastajista. Viime kierroksen 3–1-voitto MK Donsin kustannuksella oli kolmas peräkkäinen sarjan alemman kastin joukkueita vastaan napattu täysi pistesaalis.

Crewe kuuluu viime kauden tapaan Kakkosliigan tasaiseen keskikastiin. FA-Cupin edelliskierroksella otettu päänahka Kakkosliigan kärkijengi Leytonista nostaa itseluottamusta, mutta lauantain vastus asettaa riman huomattavasti korkeammalle.

Kuuden parhaan sakkiin Ykkösliigassa kuuluva Barnsley on joukkueista kiistatta laadukkaampi. Kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa suursuosikin kannatus on jäämässä yllättävän maltilliseksi, joten vain niukasti ylipelattu Barnsley kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

9 Charlton–Stockport (X2)

FA-Cup: Charltonin vaikeudet Ykkösliigassa saivat jatkoa, kun se hävisi vierasmatsin Port Valea vastaan 0–1. Ottelu oli Charltonille jo neljäs peräkkäinen voitoton matsi. Ykkösliigan keskimääräisillä resursseilla operoivalta Charltonilta on turha odottaa juuri keskikastia korkeampia sijoituksia tälläkään kaudella, vaikka moni varmaan muista parin kauden takaisen piipahduksen Championshipissä.

Vahvaa kautta Kakkosliigassa pelaava Stockport joutui taipumaan kotikentällä 1–2-tappioon sarjakärki Leyton Orientia vastaan. Kunnianhimoisesti projektia vetävä uusi omistaja haluaa palauttaa Stockportin korkeammille sarjatasoille ja ambitioita on varmasti myös cup-kilpailuja kohtaan.

Joukkueet kuuluvat kumpikin melko tarkasti omien sarjojensa keskikastiin. Sarjaportaiden välinen ero perustelee kiistattoman tasoeron Charltonin eduksi. Isännät eivät kuitenkaan ole olleet viime aikoina parhaimmillaan ja heikko vire sarjapeleissä saattaa pienentää cupin ottelun prioriteettia. Charlton on kotikentällään noin 50 prosentin suosikki. Kotivoitto on keräämässä vakiossa todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, joten suora ohipeli kotivoista tarjoaa parhaan edun.

10 Walsall FC–Carlisle (X2)

FA-Cup: Walsallilla on meneillään vahva jakso Kakkosliigassa, kun viiteen viime matsiin ei ole hävitty kertaakaan. Top-6-sijoituksiin nähden joukkue on mukavalla iskuetäisyydellä. Myös FA-cupin viime kierros sujui erittäin väkevästi, kun sarjaporrasta Walsall selätti ylempänä pelaavan Wycomben vieraskentällä 2–0.

Carlislen kausi Kakkosliigassa on toistaiseksi ylittänyt kaikki odotukset, kun se on peliesityksiin nähden ansaitusti sarjassa kuudentena. Pienillä resursseilla operoiva seura vältti viime kaudella putoamisen niukasti.

Joukkueet ovat toisilleen erittäin tutut kummankin pelatessa Kakkosliigassa. Joukkueet kohtasivat toisensa viimeksi vain kaksi viikkoa sitten, jolloin Carlislen kotikentällä päädyttiin maalittomaan tasapeliin. Maalittomia loppulukemia voi pitää myös melko tarkkana kuvana pelitapahtumien etenemisestä. Walsall on kotiedun turvin marginaalinen ennakkosuosikki. Vakiossa kohteen peliprosenteissa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsas rastitus on ympäripyöreässä kohteessa paikallaan.

11 Hartlepool–Harrogate (2)

FA-Cup: Hartlepool vältti viime kaudella putoamisen hyvissä ajoin, mutta kuluva kausi on ollut entistä vaikeampi. Joukkue on ansaitusti Kakkosliigan viimeisenä. Maalipaikkojen luominen ja viimeistely tuottavat tuskaa vielä pahemmin kuin edelliskaudella, jolloin viimeistelyssä oli sentään onni joukkueen puolella.

Harrogate on jatkanut kahdelta aikaisemmalta Kakkosliigassa vietetyltä kaudelta tutulla suoritustasolla ja pikkuseura pelaa selvästi pelaajamateriaalinsa laatua paremmin. Paikka putoamisuhalta turvassa on pelillisesti ansaittu ja suoritustason pitäisi ilman dramaattista muutosta riittää turvaamaan sarjapaikka kevyesti.

Hartlepool nauttii kotiedusta, mutta Harrogate on pelivoimassa selvästi kotijoukkuetta edellä. Isäntien vaikeudet sarjassa voivat hyvinkin tarkoittaa tämän cupin ottelun pienempää prioriteettia. Harrogate ansaitsee vieraskentälläkin marginaalisen suosikkiaseman. Vakion alustava pelijakauma on liiaksi kallellaan kotijoukkueen suuntaan, joten edullisin pelivalinta löytyy Harrogaten voitosta.

12 Accrington S–Barnet (1)

FA-Cup: Stanley palasi Ykkösliigassa voittokantaan, kun se kaatoi Cambridgen maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Stanleyn sarjasijoitus Ykkösliigan alemmassa keskikastissa on melko tarkka kuvaus myös sen todellisesta pelivoimasta.

Barnet pelaa viidettä perättäistä kautta Kansallisliigassa. Nousu liiton alaisiin sarjoihin ei näytä tämänkään kauden päätteeksi todennäköiseltä. Matka FA-cupissa tähän pisteeseen on vaatinut ainoastaan saman tai hieman heikompien vastustajien selättämistä, joten seuraavan kierroksen näkeminen näyttää sekin epätodennäköiseltä.

Kahden sarjaportaan välinen ero joukkueiden välillä tekee tasoerosta luonnollisesti merkittävän. Isännillä on varaa jopa kierrättää hieman normaalia avauskokoonpanoaan ja hieman yli 60 prosentin suosikkiasemaa voi siinäkin tapauksessa pitää perusteltuna. Kotivoiton kannatus on vakiossa linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja ykkönen kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 AFC Wimbledon–Chesterfield (12)

FA-Cup: Wimbledon joutuu putoamisen jälkeen hakemaan vauhtia Kakkosliigasta. Kausi on sujunut odotetusti keskikastin tuntumassa. Vaikeamman alkusyksyn jälkeen menossa on tuloksellisesti vahvempi vaihe, sillä edellinen sarjatappio on lokakuun puolivälistä. Viikolla alasarjojen liigacupissa Wimbledon kaatoi kotikentällä Suttonin 1–0.

Chesterfield operoi Kansallisliigassa eli Englannin viidenneksi korkeimmalla sarjatasolla. FA-cupin edellisellä kierroksella tieltä raivattiin Kakkosliigassa hyvää kautta pelaava Northampton, joten itseluottamus lienee kunnossa lauantain ottelua ajatellen.

Joukkueiden välinen tasoero ei ole sarjaportainen välisestä erosta huolimatta massiivinen. Kelpovireinen kotijoukkue saattaa joutua ottamaan pallonhallinnan ja sen myötä aloitteellisuuden itselleen, mikä sopii hyvin Chesterfieldille. Wimbledonin haitaksi on laskettava myös viikolla pelatusta ottelusta kertynyt rasite. Isännät ansaitsevat niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Kotijoukkueen kannatus on vakiossa hivenen todennäköisyysarviota korkeampi, joten pelivalintaa on syytä harkita vieraidenkin menestyksen kautta.