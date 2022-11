Vakio: Tanska haastaa hallitsevan mestarin Ranskan – Argentiina jättisuosikki Meksikoa vastaan

Englannissa pelataan FA-cupia, jossa moni joukkue voi kierrättää pelaajiaan.

1 Ranska–Tanska (12)

MM-kisat: Ranska lähtee kisoihin yhtenä ennakkosuosikeista, mutta Karim Benzeman loukkaantuminen vain päiviä ennen avauspeliä oli iso menetys. Tanska pelaa parasta jalkapalloaan koskaan ja odotukset hyvin valmennettua joukkuetta kohtaan ovat korkealla. Ranska on laadukkaampi, mutta Tanska pystyy aiheuttamaan sille ongelmia. Ero perustasossa nostaa Ranskan kuitenkin hieman alle 50 prosentin suosikiksi.

2 Argentiina–Meksiko (1)

MM-kisat: Argentiina lähtee kisoihin toiseksi suurimpana ennakkosuosikkina ja kaikki näyttää menestyksen suhteen suotuisalta. Meksiko selviytyi odotetusti kisoihin, mutta moni joukkueen runkopelaajista alkaa olla parhaat päivänsä nähneitä. Tasoero on Argentiinan eduksi kiistaton ja se ansaitsee noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

3 Portsmouth–MK Dons (1)

FA-cup: Kelpo kautta Ykkösliigassa pelaava Portsmouth tasasi pisteet kotikentällä Derbya vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0. MK Donsin kausi on puolestaan sujunut rajusti alle kaikkien odotusten. Viimeksi se hävisi Barnsleyn vieraana odotetusti 1–3. Ero perustasossa puhuu Portsmouthin puolesta ja vieraiden on keskityttävä sarjapeleihin vaikean tilanteensa takia. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

4 Oxford U–Exeter (12)

FA-cup: Kelpo vireessä ennen viime kierrosta jo pidempään operoinut Oxford tasasi pisteet itseään heikompaa Forestia vastaan 1–1. Myös peliesitys jäi selvästi odotuksista. Vahvaa kautta pelaava Exeter joutui puolestaan taipumaan 0–2-tappioon kotikentällä kärkijengi Ipswichiä vastaan. Tulivoimaisen hyökkäyksen omaava Exeter on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta kotietu kääntää vaakakupin niukasti isännille.

5 Shrewsbury–Peterborough U (1X)

FA-cup: Shrewsbury joutui taipumaan 0–1-tappioon kärkijoukkue Sheffieldin vieraana. Peterborough’n peliesitys jäi selvästi odotuksista, kun se hävisi heikomman Bristol Roversin vieraana ansaitusti 0–1. Ykkösliigasta toisilleen tutut joukkueet vastakkain. Vieraat ovat perustasoltaan edellä, mutta todennäköisyyskenttä jakautuu optimikokoonpanoilla pelattaessa joukkueiden välillä tasaisesti.

6 Sheffield W–Mansfield (1)

FA-cup: Sheffield jatkoi Ykkösliigan kärkijoukkueelle sopivia esityksiä voitettuaan kotikentällä Shrewsburyn ilman suurempia vaikeuksia 1–0. Mansfield on pyrkinyt jo pitkään Kakkosliigasta ylöspäin. Viime kausi tyssäsi nousufinaaleihin ja tällä kaudella meno on ollut selvästi odotettua takkuisempaa. Tasoero on Sheffieldin eduksi selkeä ja vieraiden prioriteetit ovat enemmän sarjapeleissä. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Cambridge U–Grimsby T (1)

FA-cup: Cambridge hävisi vakiorivissäkin mukana olleen kotiottelunsa Accringtonia vastaan ansaitusti 0–1. Myös Grimsbyn kotikentällä pelaama 1–1-tasapeli Stevenageä vastaan oli mukana vakiossa. Altavastaajan matsiin lähtenyt Grimsby olisi ansainnut maalipaikkojen valossa jopa voiton. Joukkueet ovat omissa sarjoissaan melko samantasoisia ryhmiä. Ero perustasossa menee korkeammalla pelaavan Cambridgen eduksi ja kotivoitto toteutuu noin kerran kahdesta.

8 Barnsley–Crewe (1)

FA-cup: Barnsley joutuu hakemaan tällä kaudella vauhtia Ykkösliigasta. Kausi on toistaiseksi vastannut odotuksia, kuten viimeksi 3–1-voitto MK Donsista. Crewe kuuluu viime kauden tapaan Kakkosliigan tasaiseen keskikastiin. FA-cupin voitto Kakkosliigan kärkijengi Leytonista nostaa itseluottamusta. Ero perustasossa puhuu Barnsleyn puolesta omaa kieltään ja kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä.

9 Charlton–Stockport (1)

FA-cup: Charltonin vaikeudet Ykkösliigassa saivat jatkoa, kun joukkue hävisi vierasmatsin Port Valea vastaan 0–1. Vahvaa kautta Kakkosliigassa pelaava Stockport taipui kotikentällä 1–2-tappioon sarjakärki Leyton Orientia vastaan. Charlton on luonnollisesti laadukkaampi ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä lähes 60 prosenttiin.

10 Walsall FC–Carlisle (X2)

FA-cup: Walsallilla on menossa vahva jakso Kakkosliigassa, kun joukkue ei ole hävinnyt viiteen viimeiseen matsiin kertaakaan. Top-6 -sijoituksiin ollaan iskuetäisyydellä. Carlislen kausi Kakkosliigassa on toistaiseksi ylittänyt kaikki odotukset, kun se on peliesityksiin nähden ansaitusti sarjassa kuudentena. Pienillä resursseilla operoiva seura vältti viime kaudella putoamisen niukasti. Kotietu pitää isännät 45 prosentin suosikkina, mutta tiedossa lienee tasaväkinen kamppailu.

11 Hartlepool–Harrogate (X2)

FA-cup: Hartlepool vältti viime kaudella putoamisen hyvissä ajoin, mutta tällä kaudella tutut ongelmat ovat ajaneet joukkueen Kakkosliigan viimeiseksi. Harrogate on jatkanut kahdelta aikaisemmalta Kakkosliigassa vietetyltä kaudelta tutulla suoritustasolla ja kuuluu sarjan tasaiseen alempaan keskikastiin. Hartlepool nauttii kotiedusta, mutta tasoero menee Harrogaten eduksi siinä määrin, että ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

12 Accrington S–Barnet (1)

FA-cup: Stanley palasi sarjassa voittokantaan, kun se kaatoi Cambridgen maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Barnet pelaa viidettä peräkkäistä kautta neljännellä sarjatasolla. Matka FA-cupissa tähän pisteeseen on vaatinut samantasoisten tai hieman heikompien vastustajien selättämistä. Joukkueiden välinen tasoero on selkeä ja isännät ovat hieman yli 60 prosentin suosikkeja.

13 AFC Wimbledon–Chesterfield (1X)

FA-cup: Wimbledon joutuu putoamisen jälkeen hakemaan vauhtia Kakkosliigasta. Kausi on sujunut odotetusti keskikastin tuntumassa. Nyt menossa on kuukauden tappioton jakso. Chesterfield operoi neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla. FA-cupin edellisellä kierroksella se raivasi tieltä Kakkosliigassa hyvää kautta pelaavan Northamptonin. Joukkueiden välinen tasoero ei ole sarjatasoerosta huolimatta massiivinen, mutta isäntien 45 prosentin suosikkiasema on perusteltu.