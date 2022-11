Vakio: Sheffield W:n hurja vire jatkuu – Ykkösliigan kärkijoukkue Plymouth ylisuorittanut

Jalkapallon MM-kisat alkavat sunnuntaina, joten kupongilla on tällä viikolla Englannin Ykkös- ja Kakkosliigan otteluita.

1 Sheffield W–Shrewsbury (1)

Ykkösliiga: Sheffieldin edellisestä sarjatappiosta on kulunut yli kuukauden päivät. Viimeksi vierasottelu Accringtonia hoitui odotetusti 1–0. Myös maalipaikat puolsivat Pöllöjen niukkaa voittoa. Sheffield on viime kauden tapaan sarjan eliittiä ja erottuu yhdessä Ipswichin kansa muista kärkipään joukkueista edukseen.

Shrewsbury joutui viime kierroksella taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon laadukkaampaa Barnsleya vastaan. Edeltävinä kausina alemman keskikastin tai jopa sitä heikompana ryhmänä tutuksi tullut Shrewsbury on esiintynyt odotuksiin nähden kelvollisesti läpi syyskauden.

Noususta kamppailevan Sheffieldin ja hyvin tarkasti sarjan keskimääräistä joukkuetta vastaavan Shrewsburyn välillä on selkeä tasoero. Tasoerot kärjen ja keskikastin välillä ovat kuitenkin alasarjalle tyypillisen kapeita. Sheffield on kotiedusta huolimatta vain hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikkia. Vakiossa kotivoitto on keräämässä odotetusti todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta, joten isoissa järjestelmissä vaihtomerkkikään ei ole huono peli-idea kotisuosikin rinnalle.

2 Burton Albion–Plymouth A (1X)

Ykkösliiga: Viljami Sinisalon edustama Albion on vaikeuksissa, vaikka viimeksi joukkue tasasi pisteet laadukkaampaa Charltonia vastaan 3–3. Syyskuun lopulla tehty valmentajavaihdos ei ole tuonut kaivattua nostetta. Putoamisuhka on kauden puolivälin lähestyessä todellinen.

Plymouth pitää hallussaan sarjan piikkipaikkaa, mutta on ollut läpi syyskauden onnekas. Viimeksi pisteet tasattiin Lincolnin vieraana maalipakkoihin nähden reilusti 1–1. Plymouth on esiintynyt kiistatta viime kautta korkeammalla tasolla, mutta pelivoimassa se jää edelleen kärkikuusikon ulkopuolelle.

Asetelmat ovat mielenkiintoiset, sillä Burton on esiintynyt niin heikosti, että Plymouth nousee vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikiksi. Vakiossa vieraiden kannatus huitelee kuitenkin 60 pinnan tienoilla, joten ylipelattu vierasvoitto on pakko jättää ulos riveistä.

3 Bristol R–Peterborough U (X2)

Ykkösliiga: Sarjanousija Roversin meno Ykkösliigassa on ollut odotetun haastavaa. Pisteitä on kertynyt toistaiseksi peliesitysten oikeuttamaa enemmän, mutta joukkue joutuu todennäköisesti taistelemaan sarjapaikasta pitkälle kevääseen. Kotiottelussa Fleetwoodia vastaan pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 2–2.

Takaisin Ykkösliigaan pudonneen Peterborough’n kausi on ollut linjassa odotusten kanssa. Nousu takaisin Championshipiin on realistinen tavoite. Chelseasta lainalla oleva Lucas Bergström on onnistunut nappaamaan ykköskassarin paikan ja ollut yksi joukkueen menestyksen takeista.

Tasoero sarjanousijan ja kärkijengin välillä on selkeä. Peterborough ansaitsee vieraissakin hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

4 Port Vale–Charlton (1)

Ykkösliiga: Port Vale kärsi viimeksi tylyn 0–4-tappion Oxfordia vastaan ja jäi myös maalipaikkojen valossa selvästi isäntiä jälkeen. Isossa kuvassa sarjanousijan kausi on kuitenkin sujunut selvästi yli odotusten ja paikkaa keskikastissa voi pitää ansaittuna.

Charlton tasasi pisteet Bristolin vieraana 3–3 ja peliesitys oli selvästi suosikkiasemaa puoltaneita odotuksia heikompi. Charlton suorittaa tasaisesti, mutta takavuosien nimijoukkueen nousu Championshipiin näyttää epätodennäköiseltä, koska muut kärkijoukkueet ovay laadukkaampia.

Port Vale kuuluu pelivoimaltaan tasaiseen keskikastiin, kun taas Charlton yltää juuri ja juuri kuuden parhaan sakkiin. Kotietu pitää isännät silti marginaalisena 38 prosentin suosikkina. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten luotetaan Port Valen palaavan tasolleen rökäletappion jälkeen ja naulataan kotivoitto rohkeasti varmaksi.

5 Oxford U–Forest Green (1)

Ykkösliiga: Oxfordin vahva vire sai jatkoa, kun se kaatoi kotikentällä Port Valen peräti 4–0. Alkusyksy oli Oxfordille haastava, mutta viime viikkoina otteet ovat kohentuneet tuntuvasti ja joukkue pelaa parhaillaan kauden parasta peliään. Kuuden sakkiin ja kevään nousukarsintoihin asti rahkeet tuskin riittävät kelpo vireelläkään.

Forest hävisi kotona Wycombea vastaan 0–2, vaikka esiintyi kelvollisesti. Samalla sarjanousijan tilanne jumbosijalla muuttui entistä tukalammaksi, mutta ei se peliesityksillään juuri kertynyttä pistesaldoa enempää olisi ansainnutkaan.

Tasoero menee Oxfordin eduksi, kuten tuloksetkin antavat ymmärtää. Oxford ei ole sarjan kärkipäätä, mutta vieraiden suoritustaso on sarjan vaatimattomimpia. Isännät ovat lähes 60 prosentin suosikkeja. Vakiossa Oxford on kerännyt todennäköisyysarviota korkeamman kannatuksen, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

6 Lincoln C–Morecambe (1X)

Ykkösliiga: Lincoln esiintyi kelvollisesti tasattuaan pisteet 1–1-tasapelillä itseään laadukkaampaa Plymouthia vastaan. Isossa kuvassa otteet ovat kuitenkin jääneet viime kauden tapaan odotuksista, eikä pudotuspelipaikoille yltäminen näytä Lincolnin kohdalla kovinkaan todennäköiseltä.

Morecambe tasasi pisteet kolmannessa matsissa perätysten, kun kotiottelu Portsmouthia vastaan päättyi 1–1. Pelillisesti Morecambe pystyi haastamaan kärkijoukkueen selvästi odotettua paremmin. Morecambe on viime kierroksen hyvästä esityksestä huolimatta yksi sarjan rajallisimmista joukkueista, kuten jo ennen kauden alkuakin osattiin odottaa.

Lincoln on joukkueista laadukkaampi, mutta kuten edeltävässä kohteessa, on kyseessä ennemminkin vierasjoukkueen heikkoudesta kuin isäntien hyvyydestä. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on keräämässä hieman todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta ja kotisuosikin rinnalle on syytä harkita vaihtomerkkiä.

7 Fleetwood–Bolton (1)

Ykkösliiga: Fleetwood kuuluu sarjan vakiokalustoon. Viime kaudella putoaminen vältettiin varsin täpärästi, mutta kuluvan kauden otteet ovat olleet jälleen tutumpaa keskikastin joukkueen suorittamista. Viime kierroksella Fleetwood tasasi pisteet Bristolin vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1.

Bolton ottaa maltillisia kehitysaskeleita uuden omistajansa alaisuudessa. Sarjan terävimpään kärkeen on pelillinen takamatka, mutta sijoitus kuuden parhaan joukkoon on realistinen tavoite. Viime kierroksella selkeänä ennakkosuosikkina vierasotteluun Cambridgea vastaan lähtenyt Bolton jäi maalittomaan tasapeliin, eikä ollut myöskään pelitapahtumien valossa kotijoukkuetta etevämpi.

Joukkueiden välinen tasoero on pienempi mitä sarjataulukko osoittaa, sillä varsinkin Bolton on kerännyt peliesityksiinsä nähden liikaa pisteitä. Kotietu tasoittaa puntteja ja isännät ansaitsevat marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Kotijoukkueen kannatus on jäämässä vakiossa todennäköisyysarviota maltillisemmaksi, joten ykkönen naulataan rohkeasti varmaksi asti.

8 Barnsley–MK Dons (1X)

Ykkösliiga: Barnsley joutui tällä kaudella hakemaan vauhtia Ykkösliigasta kolmen Championshipissä vietetyn kauden jälkeen. Otteet sarjaporrasta alempana ovat ailahdelleet, eikä suoritustaso ole toistaiseksi yltänyt kärkijoukkueiden tasolle. Nyt alla on kaksi peräkkäistä voittoa heikompia vastustajia vastaan, viimeisin voitto tuli Shrewsburystä 1–0.

Viime kaudella nousua tavoitelleen Donsin syyskausi on ollut mahalasku. Sarjasijoitus on putoamisviivan alapuolella. Vaikka syyskauteen on mahtunut myös epäonnea, ovat Donsin otteet jääneet rajusti odotuksista. Viimeksi kotiottelu Derbya vastaan hävittiin 1–3, vaikka ottelu olikin loppulukemiaan tasaväkisempi.

Ero perustasossa menee kiistatta Barnsleyn eduksi. Isännät ovat noin 55 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja. Vakiossa kotivoitto on merkattu rajuun 70 prosentin kannatukseen, joten selkeä kotisuosikki tarvitsee rinnalleen vähintään vaihtomerkin.

9 Cheltenham T–Wycombe (1)

Ykkösliiga: Cheltenham onnistui puristamaan 1–1-tasapelin kärkijoukkue Ipswichin vieraana, vaikka jäi pelillisesti kotijoukkueen jyrän alle. Cheltenhamin yhden tai useamman maalin tappio olisi ollut maalipaikkojen valossa selvästi perustellumpi lopputulos. Isossa kuvassa Cheltenhamin kausi on sujunut kelvollisesti ja se olisi ansainnut peliesityksillään hieman runsaamminkin pisteitä.

Wycombe ei ole toistaiseksi yltänyt viime kauden tasolleen, jolloin sen kausi päättyi nousufinaalien tappioon Wembleyllä. Viimeksi vierasmatsi Forest Greeniä vastaan kääntyi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–0-voitoksi. Kuluvan kauden suoritustasolla tekee tiukkaa päästä mukaan kuuden sakkiin ja kevään nousukarsintoihin.

Wycombe on joukkueista laadukkaampi, mutta isännät ovat tuloksiaan laadukkaampi ryhmä. Kotietu riittää kääntämään vaakakupin Cheltenhamin suuntaan, joka on niukka 39 prosentin suosikki. Vakion peliprosentit puoltavat Wycomben selvää suosikkiasemaa, joten isäntien menestys on kohteessa hyvää etua tarjoava pelivalinta.

10 Cambridge U–Accrington (X2)

Ykkösliiga: Cambridge esiintyi selvästi odotettua paremmin tasattuaan pisteet kotikentällä Boltonia vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0. Viime kaudella Ykkösliigaan noussut Cambridge on jatkanut tutuksi tulleella tasolla ja vakiinnuttamassa paikkaansa alemmassa keskikastissa.

Accrington joutui viime kierroksella taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon laadukkaampaa Sheffieldiä vastaan ja ansaitsi niukan tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Accrington on sarjan vakiokalustoa ja suoritustaso on ollut silläkin viime kauden tapaan alemman keskikastin joukkueelle tyypillisen tasaista tekemistä.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan lähes identtisiä, eikä tasoeroa pitäisi ainakaan numeroiden valossa olla juuri nimeksikään. Kotietu nostaa Cambridgen noin 42 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotivoitto on keräämässä selvästi todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta, joten selkeästi ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

11 Stockport Co–Leyton Orient (1)

Kakkosliiga: Kovaa nousua viime vuosina alasarjoista tehnyt Stockport etenee vahvassa vireessä vaikeamman alkusyksyn jälkeen. Viimeksi napattu 2–1-vierasvoitto Newportista oli jo neljäs viiteen viime peliin. Stockport operoi Kakkosliigassa sarjanousijan statuksella, mutta on noussut kauden edetessä rankingeissa kohisten.

Leytonin syyskausi on ylittänyt odotukset, kun keskikastin ryhmä on kivunnut sarjan piikkipaikalle. Viimeksi kaatui Harrogate vieraissa odotetusti 2–0. Vahvaan syyskauteen on toki mahtunut myös suotuisaa varianssia, mutta myös suoritustaso on ollut selvästi odotettua korkeampi. Nousua voi pitää realistisena tavoitteena.

Leyton on joukkueista laadukkaampi, mutta vain siinä määrin, että kotietu riittää nostamaan Stockportin hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä voittavaksi suosikiksi. Vakion peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysennusteiden kanssa ja kupongille piirtyy kotijoukkueen menestykseen nojaava pelivalinta.

12 Grimsby T–Stevenage (2)

Kakkosliiga: Täksi kaudeksi Kakkosliigaan palannut Grimsby on suorittanut syksyn yli odotusten. Viime viikkoina suunta on ollut ansaitusti alaspäin ja 1–3-tappio kotikentällä Doncasteria vastaan oli kolmas peräkkäinen. Viimeisimmät tulokset kielivät alkukaudesta liikaa peliesityksiin nähden pisteitä keränneen jengin ulospuhahduksesta, mutta myös vastustajat ovat olleet Hartlepoolia lukuun ottamatta sarjan laadukkaammasta päästä.

Stevenage on sekin ylittänyt kaikki odotukset, kun lähellä putoamisviivaa viime kaudella operoinut ryhmä on sarjassa toisena. Pelillisesti otteet eivät ole olleet näin vahvoja, mutta kuitenkin kiistatta edelliskautta laadukkaampia. Viimeksi kotiottelu heikompaa Hartlepoolia vastaan hoitui maalipaikkoihinkin nähden reilusti 1–0.

Ero perustasossa nostaa Stevenagen vieraissakin hieman yli 40 prosentin suosikiksi. Myös vakion pelaajat ovat luottaneet laadukkaampaan vierasjengiin, mutta Stevenage on syytä pitää mukana kupongilla niukasti ylipelattunakin.

13 Bradford–Northampton T (X2)

Kakkosliiga: Isoin panostuksin kauteen lähtenyt Bradford on odotetusti hätyyttelemässä kärkisijoituksia. Viimeksi vierasottelu Suttonia vastaan hoitui 2–0 ja vireystila on ollut jo pidempään vahva. Nähtäväksi jää pystyykö sarjanousijan statuksella operoiva Bradford ylläpitää syyskaudella nähtyä vahvaa suoritustasoa.

Viime kaudella dramaattisin kääntein nousun menettänyt Northampton on jatkanut tutulla tasolla ja nousu on realistinen tavoite myös tulevana keväänä. Viimeksi Gillingham kaatui vieraskentällä 2–0, mutta maalipaikkatilastojen valossa ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi.

Otteluun lähdetään tasaisista lähtökohdista. Bradfordin syyskausi on ollut myös peliesitysten valossa vahva ja kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkiasema on ansaittu. Vakiossa isännät ovat keräämässä todennäköisyysarviota reilumpaa kannatusta, ja vieraiden menestykseen nojaavaa peli-ideaa on syytä harkita kupongille.