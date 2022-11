MM-kisajoukkue juhlii voittoa härskillä huudolla – videoilta ne sanat sensuroidaan

Joakim Mählen mukaan Tanskan maajoukkueen voitonhuutoa ei ole vaihdettu.

Tanskan miesten jalkapallomaajoukkueen voitonhuuto on jälleen pinnalla, kun joukkue valmistautuu menestymään Qatarin MM-kisoissa.

Maajoukkuepelaaja Joakim Mähle paljasti Radio4:n podcastissa, että puheet roisista voitonhuudosta ovat totta.

– Kyllä, siinä huudetaan lopussa ”isot tissit”. Tanskan jalkapalloliitto leikkaa sen (videoista) pois, mutta kyllä, niin me teemme, iltapäivälehti B.T. uutisoi Mählen sanoneen podcastissa.

Tanskan joukkue on käyttänyt samaa huutoa jo vuosien ajan. Huudon kyseenalaisesta seksismistä käytiin maan jalkapalloliitossa laaja keskustelu noin viisi vuotta sitten.

Tuolloin maan jalkapalloliitto kertoi tiedostavansa joidenkin näkevän huudossa ongelman, mutta linjasi sen juurtuneen osaksi tanskalaista jalkapallokulttuuria.

Tanskan jalkapalloliitolla on maajoukkuepelaajille käyttäytymisohjeet, joita maajoukkueessa pitää noudattaa. Ohjeiden mukaan pelaajien pitää käyttäytyä kentällä ja sen ulkopuolella muistaen asemansa roolimalleina.

Liitto ei kuitenkaan ole kieltänyt tai aio kieltää voitonhuutoa vaan jakaa nykyään sosiaalisen median kanavissaan sensuroiduksi leikattua versiota.

– Myönnän, että se voi vaikuttaa oudolta. Toiset ovat sanoneet, ettei tästä ole syytä pitää meteliä, Tanskan jalkapalloliiton viestintäpäällikkö Jakob Höyer sanoi 2018 ennen Venäjän MM-kisoja.

– Se on maajoukkueen asia, mitä he haluavat laulaa tai huutaa voiton jälkeen. Emme puutu siihen. Minulle on tärkeintä, ettei huudossa ole mitään alentavaa. Samaa voitonhuutoa lauleskellaan tanskalaisessa jalkapallossa vitosdivarista liigatasolle, Höyer perusteli.

Tanska pelaa sunnuntaina alkavissa MM-kisoissa samassa lohkossa Ranskan, Tunisian ja Australian kanssa.