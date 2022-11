Raju väite: Homoille annetaan Qatarissa vain kaksi kammottavaa vaihtoehtoa

Mohamed Nasser avasi Guardianille sitä, miten viranomaisten hampaisiin joutuneet seksuaalivähemmistöjen edustajat voivat säästyä pahoinpitelyltä.

Qatarilaiset homot voivat säästyä viranomaisten harjoittamalta väkivallalta, mikäli he ovat valmiita ilmiantamaan muita seksuaalivähemmistöjen edustajia, uutisoi Guardian.

Brittilehti on haastatellut artikkeliaan varten qatarilaislääkäri Mohamed Nasseria, joka asuu nykyään Yhdysvalloissa, mutta on edelleen tiiviisti yhteydessä kotimaansa seksuaalivähemmistöjen edustajiin. Varsinaisia homoyhteisöjä Qatarissa ei juurikaan ole, ja siihen on selkeä syy.

– Monet qatarilaiset homot eivät tiedä toisistaan. Kyse on turvallisuudesta, sillä jos lainvalvojat löytävät heistä yhden, he yrittävät paljastaa koko yhteisön, Nasser kertoo.

Hänen mukaansa osa viranomaisten vangitsemista ja pahoinpitelemistä homoista on rekrytoitu agenteiksi, joiden on tarkoitus toimia lainvalvojien ilmiantajina. Qatarissa kaikki avioliiton ulkopuoliset suhteet – myös homoseksuaalisuus – ovat laittomia.

– Nyt homoyhteisöissä toimii agentteja, joille on luvattu fyysistä turvaa vastineeksi siitä, että he työskentelevät ennaltaehkäisevän turvallisuuden osastolla ja auttavat viranomaisia löytämään LGBTQ-yhteisöön kuuluvia henkilöitä, Nasser kertoo.

Hän kuitenkin vakuuttaa, että kaikki ulkomailta MM-kisaturisteiksi matkustaneet homoseksuaalit saavat olla viranomaisilta rauhassa. Qatarin kansalaisten kohdalla tilanne on toinen.

– Millaista on kuulua LGBTQ-yhteisöön Qatarissa? Joudut elämään pelossa ja varjoissa sekä jatkuvan vainon alla. Saatat joutua valtion tukeman fyysisen ja henkisen väkivallan kohteeksi. On vaarallista olla LGBTQ-henkilö Qatarissa, Nasser tiivistää.

Lokakuun lopulla kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) julkaisi raportin, jonka mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kaltoinkohtelu on jatkunut Qatarissa vielä aivan jalkapallon MM-kisojen kynnyksellä.

Raportista paljastui, että maan ennaltaehkäisevän turvallisuuden joukot ovat pidättäneet seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä sekä kohdelleet heitä huonosti pidätyksen jälkeen.

Qatarin huono ihmisoikeustilanne on puhuttanut runsaasti jalkapallon MM-kisojen kynnyksellä. Naisten ja homojen oikeuksien lisäksi tikun nokkaan on nostettu maassa työskentelevien siirtotyöläisten surkeat olot. MM-stadionien rakennustyömailla on menehtynyt tiettävästi tuhansia siirtotyöläisiä.

Jalkapallon MM-kisat starttaavat sunnuntaina.