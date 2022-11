Monet MM-kisaturistit ovat varanneet Qatarista telttamajoituksen, jonka on markkinoitu olevan unohtumaton kokemus.

Jalkapallon MM-kisojen majoitusolot ovat kirvoittaneet kritiikkiä, ennen kuin mittelöt ovat edes ehtineet alkaa.

Muun muassa Daily Mail ja Sportbible esittelevät sivuillaan lyhyttä somevideota, joka on kuvattu kisojen telttamajoitusalueelta. Koska Qatar on verrattain pieni maa, jossa hotelliresursseja on rajoitetusti, monet paikalle saapuvat futisfanit ovat valinneet majoituksekseen järjestäjien tarjoaman telttavaihtoehdon.

Brittilehden mukaan telttakyliä on markkinoitu tapana tutustua qatarilaiseen kulttuuriin. Lisäksi ainakin joitakin telttoja on kuvailtu luksusasumuksiksi, joista löytyy niin tv, jääkaappi kuin oma kylpyhuonekin.

Sosiaalisen median palvelu Snapchatissa jaetulla videolla tilanne näyttää kuitenkin aivan toisenlaiselta.

Videolla esitellään aluetta, jossa seisoo valkoisia, nelikulmaisia telttoja vieri vieressä. Pätkällä myös kurkistetaan yhteen näistä asumuksista.

Luksusvälineistön sijaan teltasta löytyy vain yöpöytä ja kaksi kapeaa sänkyä, jotka mahtuvat tilaan juuri ja juuri. Teltan vaaleat seinät ovat niin ohuet, että varjot näkyvät ulkopuolelle, mikäli ulkona on pimeää ja teltassa on valot päällä.

Video on saanut somekansan tyrmistymään.

Monet Twitter-käyttäjät vertaavat telttamajoitusta vuonna 2017 järjestettyyn katastrofaaliseen Fyre-festivaaliin. Kyseistä tapahtumaa markkinoitiin varakkaille nuorille suunnattuna luksusfestivaalina, mutta järjestelyt olivat kaukana ylellisyydestä.

Bahamalla sijaitsevalle festivaalialueelle oli kyhätty hätämajoitustelttoja, ja lopulta koko tapahtuma jouduttiin perumaan. Järjestäjät maksoivat korvauksia lipun ostaneille asiakkaille vielä neljä vuotta tapahtuman jälkeen.

Qatarin telttamajoitusalueelta kuvattu video ei ainakaan kohenna jo valmiiksi kritisoitujen kisojen mainetta. Eniten arvostelua osakseen on saanut Qatarin heikko ihmisoikeustilanne ja kisastadionien jättimäiset rakennustyömaat, joissa on kuollut tuhansia vierastyöläisiä.

Kisat pyörähtävät käyntiin sunnuntaina.