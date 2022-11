Brittifaneja jymäytettiin – lupaukset huokeasta oluesta Qatarin MM-kisoissa petettiin kylmästi

Qatarin MM-kisoissa oluen nauttimista pyritään hillitsemään kaikin keinoin.

Brittifanien haaveet mahdollisesta kohtuuhintaisesta oluesta Qatarin MM-kisoissa on nyt virallisesti kuopattu, kertoo Guardian.

Lehden mukaan yksi olut maksaa jalkapallokisoissa 50 rialia eli noin 13,3 euroa. Alkoholiton olut maksaa 30 rialia (8 euroa) ja vesilasi 10 rialia (2,65 €). Kerta-annos on puoli litraa.

Oluen hintataso on sama kuin yleisurheilun MM-kisoissa Dohassa 2019.

Lue lisää: Oluttuoppi maksaa lähes 14 euroa – yleisurheilun maailmanmestari avautui medialle Qatarin hintatasosta: ”Ilkeää”

Guardianin mukaan ennen kisoja olutlasin arveltiin kustantavan maksimissaan kymmenen euroa.

MM-kisoissa olutta myydään vain 21 vuotta täyttäneille, eikä tässä vielä kaikki. Janoisen jalkapallokansan virvoituskiintiöksi on määrätty neljä olutta henkilöä kohden. Guardianin mukaan hinnoittelusta ja rajoituksista on päätetty Fifan ja Qatarin viranomaisten kesken.

Guardianin mukaan viranomaiset pelkäävät alkoholin aiheuttavan järjestyshäiriöitä.

Lusailin stadionin edustalle ei tule kaljatelttaa.

Muslimimaa Qatarissa on erittäin tiukka alkoholipolitiikka. Alkoholin vieminen maahan on täysin kielletty, ja sitä myydään maassa vain harvoissa paikoissa. Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on Qatarissa kielletty.

MM-kisojen stadioneilla olutta ei saa viedä katsomoon. Fanialueilla olutta myydään kolme tuntia ennen ottelua ja tunti ottelun päättymisen jälkeen. Alkoholia ei ole ostettavissa otteluiden aikana.

Lue lisää: Qatarin MM-kisoissa myydään alkoholia, mutta ei otteluiden aikana – tällaiset ovat säännöt

Myös Suomessa on kitisty kovista oluen hinnoista urheilutapahtumissa. Keväällä jääkiekon MM-kisoissa Tampereen Nokia-areenassa 0,4 litran oluttuopin hinta oli 8,90 euroa, mikä aiheutti nikottelua etenkin tshekkiläisissä kisaturisteissa.

Elokuussa Helsingissä pelatun jalkapallon Super cupin tapahtuma-alueella saksalaiset pyörittelivät silmiään 8,5 euron hinnalle puolen litran oluttölkille. Itse ottelussa Helsingin olympiastadionilla tuopponen maksoi tasan kympin.

Lue lisää: Tshekkiläiset kisaturistit ihmettelevät oluen hintaa Tampereella – Stanislav koki valtavan pettymyksen Nokia-areenalla

Lue lisää: Saksalaisturistit hehkuttivat Helsinkiä – Heiko tiivisti kaikkien tunteet oluen hinnasta

Maanantaina New York Times kertoi, että olutvalmistaja Budweiser joutuu siirtämään kaljatelttansa stadionien liepeiltä ”vähän syrjään”. Yhdysvaltalaisyritys on yksi kisojen pääsponsoreista.

Lehden mukaan oluttelttojen siirtokäsky olisi tullut Qatarin emiiri Tamim bin Hamad Al Thanin veljeltä. Kisajärjestäjät ovat vahvistaneet, että telttojen sijaintia on päätetty muuttaa vain viikko ennen MM-turnauksen alkua. Syyksi on kerrottu mahdolliset turvallisuusriskit.

NY Timesin mukaan olutfirma neuvottelee vielä Fifan kanssa asiasta. Budweiser maksaa yksinoikeudesta kisaoluen myymiseen ja mainostamiseen 75 miljoonaa dollaria (noin 72,6 miljoonaa euroa).

Jalkapallon MM-kisat alkavat sunnuntaina.