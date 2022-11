Kohulausunto Ukrainan sodasta herätti epäilykset – Pekka Toverilta tiukka näkemys Fifan pomosta: ”Pelaa suoraan Kremlin pussiin”

Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino tunnetaan hyvistä väleistään Vladimir Putiniin. Nyt Infantino toivoi Ukrainan sotaan tulitaukoa epäilyttävällä hetkellä.

Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon toivoma kuukauden mittainen tulitauko pelaisi suoraan Kremlin pussiin. Tätä mieltä on kenraalimajuri evp, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri.

– Tulitauko hyödyttäisi Venäjää, joka on nyt täysin altavastaajana. Aloite on ukrainalaisilla. He painavat päälle Hersonin suunnassa sekä osittain Luhanskin suunnalla, Toveri sanoo.

Infantino puhui tiistaina G20-maiden huippukokouksessa Balilla ja esitti siellä Ukrainalle ja Venäjälle toiveensa tulitauosta MM-kisojen ajaksi.

Tulitauko jalkapallokisojen ajaksi kuulostaa ylevältä idealta, mutta tauko antaisi Venäjälle mahdollisuuden vahvistaa puolustus- ja hyökkäyskykyään. Se auttaisi pysäyttämään Ukrainan hyökkäyksen.

– Venäjällehän on nyt yhtäkkiä ilmestynyt neuvotteluvalmiutta, he ovat useampaan otteeseen vihjanneet siitä. Tämä on tyypillinen venäläinen taktiikka: siinä vaiheessa kun ollaan vaikeuksissa, niin yhtäkkiä löytyykin rauhantahtoa tai halukkuutta neuvottelutaukoon, Toveri sanoo.

Pekka Toverin mukaan tulitauko hyödyttäisi Venäjää.

Infantinon sinänsä viattomalta kuulostava toive herättää epäilyn, onko Kreml vaikuttanut Infantinon lausuntoihin.

Epäilyksiä vahvistaa sekin, että Infantino tunnetaan läheisistä väleistään Vladimir Putiniin. Hän on esimerkiksi saanut Putinilta ystävyyden kunniamerkin.

– Ihan taatusti Kremlillä on vaikutusta, Toveri linjaa.

– Tässä on kaksi vaihtoehtoa: joko Kreml on pyytänyt Infantinoa toivomaan tulitaukoa, tai sitten tämä on itse pohtinut, että miten voisi auttaa vanhaa kaveriaan, Toveri sanoo.

Venäjällä pelattiin jalkapallon edelliset MM-kisat. Niiden aikana Infantino viihtyi tiiviisti Putinin seurassa.

– Valitettavasti kaikki suuret urheilujärjestöt ovat enemmän tai vähemmän korruptoituneita. Venäjä on satsannut jo vuosikymmeniä siihen, että se on saanut haalittua itselleen vaikutusvaltaa näissä organisaatioissa.

Infantino sanoi toivovansa, että mahdollinen tulitauko johtaisi ”vuoropuheluun ja ensimmäisiin askeliin kohti rauhaa”. Tämä ei kuitenkaan vakuuta Toveria siitä, että Infantinon aikeet olisivat hyväntahtoiset.

– Näinhän asia kannattaa totta kai esittää niin kuin Infantino teki.

– Ongelma on se, ettei Venäjä ole valmis vetäytymään miehittämiltään alueilta, hyväksymään Ukrainaa itsenäisenä kansallisvaltiona ja panemaan sotarikollisiaan oikeuteen tai maksamaan mitään korvauksia. Tässä tapauksessa taktiikkana on vain pelata aikaa, Toveri sanoo.