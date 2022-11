Wilma Murto ei voinut lähteä shortsit jalassa ulos Qatarissa – kertoo nyt ristiriitaisesta MM-kaupungista: ”Tuli voimaton olo”

Wilma Murto, Kristiina Mäkelä ja muut Suomen yleisurheilutähdet kilpailivat Dohan MM-kisoissa syksyllä 2019. Muistot reissusta ovat ristiriitaisia.

Jalkapallon MM-kisat potkaistaan vauhtiin sunnuntaina Qatarissa. Valtiossa, joka länsimaissa tunnetaan lähinnä satumaisista luonnonvaroistaan ja murheellisesta ihmisoikeustilanteestaan.

Kohuttu jalkapalloturnaus ei ole ensimmäinen Qatarissa järjestetty urheilun suurtapahtuma. Kolme vuotta sitten yleisurheilun kerma kokoontui pääkaupunki Dohaan omiin maailmanmestaruuskilpailuihinsa.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän päällimmäisin muisto Qatarista liittyy ilmastoon.

– Siellä oli niin kuumaa ja kosteaa, mutta toisaalta äärimmäisen kuivaa. Ja hiekkaa oli kaikkialla, viime kesän EM-hopeamitalisti muistelee.

Kuten jalkapallokisat, myös yleisurheilun MM-karkelot järjestettiin Qatarissa poikkeuksellisesti syksyllä, koska kesällä päivän keskilämpötila huitelee jopa plus 40 celsiusasteessa. Syys-lokakuussa elohopea kohosi ”vain” noin 30 asteeseen.

Muutakin ihmeteltävää meren ja aavikon väliin rakennetusta suurkaupungista löytyi.

– Tulihan siellä mieleen, että voivathan ihmiset näinkin asua. Paljon korkeita rakennuksia ja vastaavaa. Kulttuuri oli kovin erilainen, mutta pääsin tutustumaan paikallisten elämään vain pintapuolisesti, koska fokus oli kisoissa, Mäkelä kertaa.

Dohassa asuu vajaat miljoona ihmistä.

Yleisurheilukinkerit eivät päätyneet Persianlahden rannalle sattuman seurauksena. Dohan MM-hakemusta edesauttoi Qatarin vallanpitäjien Kansainvälisen urheiluliiton IAAF:n (nykyään WA) silloisen puheenjohtajan Lamine Diackin pojalle Papa Massata Diackille maksamat miljoonien eurojen korvaukset.

Seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto muistaa, kuinka yleisurheilukisojen aikaan puhuttiin muustakin kuin pelkästä urheilusta. Maan ihmisoikeustilanne ja kisojen myöntämisprosessiin liittyneet epäselvyydet nostattivat myrskypilviä MM-huuman ylle.

– Koko reissu oli ristiriitaisuuksien sävyttämä. Tuntui erikoiselta, kun ennakkopressissä tultiin kysymään mielipidettä siitä, kun tällaisessa maassa järjestetään MM-kisat. Sellaisia asioita tuli enemmän mietittyä tuolloin oikeastaan ensimmäistä kertaa.

Yksittäisen urheilijan ei ole niin helppoa tuomita kisoja kuin kotisohvalta voisi kuvitella, Murto muistuttaa. On luonnollista, että urheilija on innoissaan päästessään mittaamaan tasoaan arvokisa-areenalla.

– Järjestelyt olivat vimpan päälle ja puitteet urheilla erinomaiset, mutta kaikkeen liittyi negatiivinen klangi, kun tiesi, mitä maassa tapahtui. Toisaalta urheilijana on aika voimaton olo, että mitkä ne keinot vaikuttaa tai ottaa kantaa oikeasti ovat, koska kisoihin on mentävä, missä ikinä ne ovatkaan, Murto sanoo.

Wilma Murto jäi karsintaan Dohan MM-kisoissa. Hän ylitti 435.

Eettisiä ”epäselvyyksiä” ei Qatarista tarvitse kaikuluotaimella etsiä – niin räikeitä ne ovat. Homous on maassa yhä rikos ja esimerkiksi naisten asema on miehiin verrattuna hyvin alisteinen.

Murron mukaan naisten surkean aseman Qatarissa huomasi arkisissa kohtaamisissa.

– Oli outoa, kun lähti käymään vaikka kauppakeskuksessa, niin siellä ei näkynyt kuin ihan muutamia naisia lasten kanssa. Ulkona liikkuessa liki jokainen vastaantulija oli mies. Aina sitä mietti, että miksi? Miksi tämä on näin? Murto tuumii.

Mäkelä ei asiaa halunnut muistella tai kommentoida.

Murto ja muut Suomen yleisurheilijat joutuivat sopeutumaan sikäläiseen kulttuuriin Vaikka auringonpolte houkutti vetämään shortsit jalkaan, urheilijoiden oli kaivettava matkalaukustaan peittäviä vetimiä ihmisten ilmoille ampaistessaan.

– Kyllä se hassulta tuntui, kun piti hotellilta lähtiessä miettiä, etteivät polvet tai reidet näy. Erikoisia asioita, mutta eivät ne loppu peleissä hirveästi siellä olemiseen ja itse urheilemiseen vaikuttaneet, Murto ruotii.

Kaksi naista tepastelemassa jalkapallon näyttämön Stadium 974:n läheisyydessä.

Naisten pukeutuminen Qatarissa on vaihtelevaa, Ilta-Sanomat raportoi syyskuussa 2019. Pään ja kasvot kokonaan peittävät niqabit olivat yleisiä, mutta ylivoimaisesti yleisin asuste oli hiukset peittävä hijab.

Viime kesän EM-sankari Murto huomauttaa, ettei kukaan varsinaisesti kieltänyt urheilijoita pukeutumasta länsimaisten tapojen mukaisesti. Murto ei muista myöskään kohdanneensa Dohan kaduilla minkäänlaista häirintää ja vislailua kuten jotkut muut urheilijat.

– Mun mielestä on tärkeää kunnioittaa sikäläistä kulttuuria: jos naisten pitää käyttää pitkiä vaatteita, niin mitä sinne turhaan menee lyhyissä housuissa, kun pitkiäkin on. Tosi oudolta se länsimaisesta ihmisestä tuntuu, se on selvä.

Murto ei ole käynyt MM-reissun jälkeen Qatarissa eikä vieraile jatkossakaan.

– Ei tullut sellainen olo, että tänne pitää tulla lomalle. Kulttuurina ja maana ei huvittaisi viedä euroakaan turistirahaa sinne.