Vakio: Viljami Sinisalon Burton juuttunut Ykkösliigan hännille – Plymouth jatkaa sarjakärjessä

Jalkapallon MM-kisat alkavat sunnuntaina, joten kupongilla on tällä viikolla Englannin Ykkös- ja Kakkosliigan otteluita.

1 Sheffield W–Shrewsbury (1X)

Ykkösliiga: Sheffieldin edellisestä sarjatappiosta on kulunut yli kuukauden päivät. Vierasottelu Accringtonia vastaan hoitui odotetusti 1–0. Shrewsbury joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon laadukkaampaa Barnsleya vastaan. Noususta kamppailevan Sheffieldin ja hyvin lähelle sarjan keskimääräistä vastaavan Shrewsburyn välillä on selkeä tasoero.

2 Burton Albion–Plymouth A (2)

Ykkösliiga: Viljami Sinisalon edustama Albion on vaikeuksissa, vaikka viimeksi joukkue pystyi tasaamaan pisteet laadukkaampaa Charltonia vastaan 3–3. Plymouth pitää sarjan piikkipaikkaa, mutta on ollut läpi syyskauden onnekas. Viimeksi pisteet tasattiin Lincolnin vieraana maalipakkoihin nähden reilusti 1–1. Ero perustasossa nostaa Plymouthin vieraskentälläkin selkeäksi suosikiksi.

3 Bristol R–Peterborough U (12)

Ykkösliiga: Sarjanousija Roversin meno Ykkösliigassa on ollut odotetun haastavaa. Pisteitä on kertynyt toistaiseksi peliesitysten oikeuttamaa enemmän. Takaisin Ykkösliigaan pudonneen Peterboroughn kausi on ollut linjassa odotusten kanssa. Chelseasta lainalla oleva Lucas Bergström on onnistunut nappaamaan ykköskassarin paikan. Peterborough on vieraissakin niukka 40 prosentin suosikki.

4 Port Vale–Charlton (1)

Ykkösliiga: Port Vale kärsi tylyn 0–4-tappion Oxfordissa ja jäi myös maalipaikkojen valossa selvästi isäntiä jälkeen. Charlton tasasi pisteet Bristolin vieraana 3–3 ja peliesitys oli selvästi suosikkiasemaa puoltaneita odotuksia heikompi. Port Vale kuuluu pelivoimaltaan tasaiseen keskikastiin, kun taas Charlton yltää aina kuuden parhaan sakkiin asti. Kotietu pitää isännät silti marginaalisena suosikkina.

5 Oxford U–Forest Green (1)

Ykkösliiga: Oxfordin vahva vire sai jatkoa, kun se kaatoi kotikentällä Port Valen peräti 4–0. Forest hävisi kotona Wycombelle 0–2, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kelvollisesti. Samalla sarjanousijan tilanne jumbosijalla muuttui entistä tukalammaksi. Tasoero menee Oxfordin eduksi, kuten toteutuneet tuloksetkin antavat ymmärtää. Isännät ovat lähes 60 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja.

6 Lincoln C–Morecambe (1)

Ykkösliiga: Lincoln esiintyi kelvollisesti tasattuaan pisteet 1–1 itseään laadukkaampaa Plymouthia vastaan. Morecambe tasasi pisteet kolmannessa matsissa perätysten, kun kotiottelu Portsmouthia vastaan päättyi 1–1. Pelillisesti Morecambe pystyi haastamaan kärkijoukkueen selvästi odotettua paremmin. Lincoln on hieman korkeammin rankattu, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 45 prosenttiin.

7 Fleetwood–Bolton (1X)

Ykkösliiga: Fleetwood tasasi pisteet Bristolin vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Selkeänä suosikkina vierasotteluun Cambridgea vastaan lähtenyt Bolton jäi maalittomaan tasapeliin, eikä ollut myöskään pelitapahtumien valossa parempi. Joukkueiden tasoero on pienempi mitä sarjataulukko osoittaa, sillä varsikin Bolton on kerännyt peliesityksiinsä nähden liikaa pisteitä. Kotietu tasoittaa puntteja ja todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

8 Barnsley–MK Dons (1)

Ykkösliiga: Täksi kaudeksi Ykkösliigaan pudonneen Barnsleyn tulokset ovat jääneet osin epäonnisestikin odotuksista. Alla on kaksi peräkkäistä voittoa, joista viimeisin oli niukka 1–0-voitto Shrewsburyn vieraana. Viime kaudella nousua tavoitelleen Donsin syyskausi on ollut mahalasku. Kotiottelu Derbya vastaan hävittiin 1–3, vaikka ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Laadukkaampi Barnsley on kerran kahdesta voittava suosikki.

9 Cheltenham T–Wycombe (12)

Ykkösliiga: Cheltenham onnistui puristamaan 1–1-tasapelin kärkijoukkue Ipswichin vieraana, vaikka jäi pelillisesti jyrän alle. Wycombe ei ole yltänyt viime kauden tasolleen, jolloin kausi päättyi nousufinaalien tappioon Wembleyllä. Viimeksi vierasmatsi Forest Greeniä vastaan kääntyi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–0-voitoksi. Wycombe on joukkueista laadukkaampi, mutta Cheltenham on tuloksiaan parempi ryhmä.

10 Cambridge U–Accrington (1)

Ykkösliiga: Cambridge esiintyi selvästi odotettua paremmin tasattuaan pisteet kotikentällä Boltonia vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0. Accrington joutui taipumaan kotona 0–1-tappioon laadukkaampaa Sheffieldiä vastaan ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Cambridge on rankingissa niukasti Accringtonin edellä ja kotikentällä noin 45 prosentin suosikki.

11 Stockport Co–Leyton Orient (1)

Kakkosliiga: Kovaa nousua viime vuosina alasarjoista tehnyt Stockport on vahvassa vireessä vaikeamman alkusyksyn jälkeen. 2–1-vierasvoitto Newportista oli jo neljäs viiteen viime peliin. Leytonin syyskausi on ylittänyt odotukset, kun keskikastin ryhmä on kivunnut sarjan piikkipaikalle. Viimeksi kaatui Harrogate vieraissa odotetusti 2–0. Stockport on heikommasta sarjasijoituksestaan huolimatta rankingissa edellä ja kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu.

12 Grimsby T–Stevenage (X2)

Kakkosliiga: Täksi kaudeksi Kakkosliigaan palannut Grimsby on pelannut syksyn yli odotusten. Viime viikkoina suunta on ollut ansaitusti alaspäin ja 1–3-tappio kotona Doncasteria vastaan oli kolmas peräkkäinen. Stevenage on sekin ylittänyt odotukset, kun lähellä putoamisviivaa viime kaudella operoinut ryhmä on sarjassa toisena. Pelillisesti otteet eivät kuitenkaan ole olleet näin vahvoja, mutta selvästi viime kautta laadukkaampia. Ero perustasossa nostaa Stevenagen vieraissakin niukaksi suosikiksi.

13 Bradford–Northampton T (1X)

Kakkosliiga: Isoin panostuksin kauteen lähtenyt Bradford hätyyttelee odotetusti kärkisijoituksia. Vierasottelu Suttonia vastaan hoitui 2–0 ja vireystila on ollut jo pidempään vahva. Viime kaudella dramaattisin kääntein nousun menettänyt Northampton on jatkanut tutulla tasolla ja nousu on jälleen realistinen tavoite. Otteluun lähdetään tasaisista lähtökohdista, mutta kotietu tekee Bradfordista noin 45 prosentin suosikin.