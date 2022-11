Qatarilaismies pamautti tv-kameroiden edessä oksettavan kommentin naisista – vertasi karamelleihin: ”Ei voi tietää, onko joku koskenut siihen”

Saksalaiskanava ZDF taltioi jalkapallon MM-kisojen kynnyksellä käydyn keskustelun.

Jalkapallon MM-kisojen lähettiläs Khalid Salman, 60, on jälleen ollut hämmennystä herättäneessä tilanteessa, kertoo Aftonbladet.

Saksalaiskanava ZDF seuraa dokumentissaan Qatarin entisen maajoukkuepelaajan ja tämän ystävien illanviettoa. Miehet katsovat jalkapalloa ja keskustelevat siinä samalla myös muista aiheista.

Puheen lomassa Salman nostaa esiin, että naisten on peitettävä kasvonsa julkisilla paikoilla. Kun toimittaja tiedustelee, miksi, eräällä Salmanin ystävällä on vastaus valmiina:

– Mieti, että sinulla on edessäsi karkki ilman papereita. Et voi tietää, onko joku koskenut siihen tai puraissut sitä. Sitten sinulla on toinen, joka on vielä kääreissä. Kumman ottaisit mieluummin? qatarilaismies kysyy toimittajalta rinnastaen karamellin naiseen.

Kun puhe siirtyy naisten oikeuksiin, toinen Salmanin ystävä haluaa jakaa näkemyksensä.

– Mikä voisi olla naisella parempaa kuin pysyä sisällä ja nauttia isänsä suomista varoista? Miksi naisen pitäisi lähteä kodin ulkopuolelle? Mikä järki on luopua miehen rahoista, hoivasta ja rakkaudesta? hän kyselee.

Lopulta saksalaistoimittaja kysyy mieheltä, mitä tapahtuu, jos nainen haluaa elää samanlaista elämää kuin tämä.

– Sitten hän voi tehdä niin, qatarilaismies vastasi.

Khalid Salman on aiemmin muun muassa kutsunut homoseksuaalisuutta ”mielenviaksi”.

Qatarissa pelattavat jalkapallon MM-kilpailut pyörähtävät käyntiin sunnuntaina. Kilpailut ovat saaneet osakseen runsaasti kritiikkiä maan huonon ihmisoikeustilanteen vuoksi. Tästä hyvä esimerkki ovat MM-stadionien rakennustyömaat, joilla on raportoitu kuolleen tuhansia ihmisiä.