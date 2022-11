Vakio: Liverpoolin ja West Hamin kotivoitot kierroksen runkomerkit

Rajusti liikaa kannatusta saaneista Norwichista, Prestonista ja Sheffield Unitedista otetaan ohipeli.

1 Wolverhampton–Arsenal (2)

Valioliiga: Wolves joutui taipumaan kotiottelussa Brightonia vastaan 2–3-tappioon. Viikonloppuna Wolves tiedotti myös Julen Lopeteguin nimittämisestä päävalmentajaksi, mutta vielä lauantaina espanjalaisluotsia ei välttämättä nähdä penkin takana. Wolves peluutti liigacupissa lähes täysvahvaa miehistöä, jonka turvin se nappasikin jatkopaikan 1–0-kotivoitolla Leedsistä.

Arsenal haki odotetun 1–0-vierasvoiton Chelsean kustannuksella ja oli myös pelillisesti kotijoukkuetta odotettuakin selvemmin edellä. Arsenal kärsi liigacupissa 1–3-kotitappion Brightonille, mutta tyytyi peluuttamaan ottelussa lähes pelkästään vähälle peliajalle Valioliigassa jääneitä pelaajiaan.

Tasoero on Arsenalin eduksi selkeä ja kotijoukkuetta on syytä rokottaa avausmiehistön peluuttamisesta viikolla. Arsenal on vieraskentälläkin noin 65 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Arsenal on keräämässä hieman todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

2 Newcastle U–Chelsea (12)

Valioliiga: Newcastlen vire ei ota laantuakseen. Viimeksi joukkue haki 4–1-vierasvoiton Southamptonilta, mutta pelillisesti esitys ei ollut läheskään niin vakuuttava kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Toisaalta joukkueen itseluottamus on tällä hetkellä niin korkealla, että hyviä asioita tuntuu tapahtuvan pelistä toiseen ja onnistumiset ruokkivat Newcastlen itseluottamusta entisestään.

Chelsea kärsi kotikentällään 0–1-tappion Arsenalia vastaan ja jäi myös maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. Chelsean tilanne on haastava ja Graham Potterilla riittää maajoukkuetauon aikana töitä niiden pelaajien kanssa, jotka eivät osallistu MM-kisoihin.

Chelsea on edelleen rankingissa Newcastlea korkeammalla, mutta enää sen verran, että kotietu ja vieraiden rajusta syyskaudesta kumuloitunut rasitus riittävät nostamaan isännät noin 41 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa kohteen peliprosenteissa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

3 Liverpool–Southampton (1)

Valioliiga: Liverpool haki sunnuntaina 2–1-vierasvoiton Spursilta, vaikka täysi pistesaalis tulikin lopulta melko onnekkaasti. Syyskausi on ollut Liverpoolille täyttä tuskaa, mutta maajoukkuetauko tarjoaa monille avainpelaajille loistavan mahdollisuuden saada fysiikkansa optimaaliseen kuntoon kevään kiriä varten.

Soton kärsi kotikentällä ruman 1–4-tappion Newcastlea vastaan ja pian ottelun jälkeen uutiset seuran ja päävalmentaja Ralph Hassenhüttlin teiden erkaantumisesta levisivät mediassa. Hassenhüttlin seuraaja löydettiin välittömästi, kun hyvää työtä Lutonissa tehnyt Nathan Jones saa nyt mahdollisuutensa kirkkaissa valoissa Sotonin pääkäskyttäjänä.

Tasoero on luonnollisesti Liverpoolin eduksi merkittävä ja on vaikea nähdä Sotonin suorittavan paremmin väliaikaisvalmennuksen alaisuudessa. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kahdeksan kertaa kymmenestä. Vakiossa suursuosikki on jäämässä jopa vaille riittävää kannatusta ja Pool kuulukin kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

4 Tottenham–Leeds U (1)

Valioliiga: Spurs esiintyi selvästi ennakko-odotuksia vahvemmin, vaikka kärsi 1–2-tappion kotiottelussa Liverpoolia vastaan. Antonio Conte ei ole ennenkään tullut tutuksi pelaajiensa kierrättäjänä, mutta lähes täysvahvan miehistön nimittäminen cupin otteluun Forestia vastaan tuli monelle yllätyksenä. Spurs vielä hävisi ottelun heikompaa vastustajaa vastaan 0–2, joten siinä mielessä panostus ei myöskään tuottanut mitään. Ottelurasituksen lisäksi avainpelaajiin lukeutuvien Christian Romeron ja Son Heung-Minin loukkaantumiset vaivaavat Tottenhamia.

Leeds onnistui kääntämään kahden maalin tappioasemansa kotikentällä Bournemouthia vastaan 4–3-voittoksi. Vaikeuksien kautta voittoon nouseminen toisessa ottelussa peräkkäin nostaa Leedsin ryvettynyttä itseluottamusta entisestään. Leedsin vaikeuksia syyskaudella ovat lisänneet loukkaantumiset, etenkin kärkimies Patrick Bamfordin vähäinen peliaika. Bamford saattaa pystyä pelaamaan lauantaina Lontoossa Spursia vastaan.

Tasoero on Spursin eduksi selkeä ja isännät ansaitsevat vaikeammista lähtökohdistaan huolimatta noin 65 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on vakiossa hieman ylipelattu, mutta haastavalla kierroksella on annettava luottoa yli kuusi kertaa kymmenestä toteutuvaan ennakkosuosikkiin.

5 West Ham–Leicester (1)

Valioliiga: West Ham kärsi 1–2-tappion paikallisvastustaja Palacelle. Vaikka loppuhetkien takaiskumaali syntyi epäonnisesta kimmokkeesta, oli West Hamin peliesitys selvästi odotettua heikompi. Etenkin Hammersin hyökkäyspeli tuntuu olevan pahasti solmussa, eikä sinällään laadukkaista pelaajista saada tällä hetkellä ulosmitattua läheskään koko potentiaalia.

Leicester jatkoi vahvoja otteita, kun se jyräsi Evertonin yli 2–0-voittoon päättyneessä vierasottelussa. Alkukausi oli Leicesterille erittäin vaikea, mutta viimeisen kuukauden aikana peliesityksiin on saatu hieman enemmän vakautta ja myös tulokset ovat kohentuneet.

Hammers on rankingissa pykälän Leicesteriä edellä ja viimeaikaisista vaisusta otteista huolimatta noin 46 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäänyt selvästi todennäköisyysarviota maltillisemmaksi, joten Hammers merkitään varmaksi vastoin viimeaikaisten pelien trendiä.

6 Nottingham–Crystal P (2)

Valioliiga: Forest esiintyi kelvollisesti tasattuaan kotikentällä pisteet Brentfordia vastaan 2–2. Pistejakoa voi myös pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Viikolla Forestin hyvät otteet kotiotteluissa saivat jatkoa, kun se kaatoi odotettua vahvemmalla kokoonpanolla pelanneen Tottenhamin 2–0.

Palace onnistui kääntämään paikallisottelun West Hamia vastaan loppuhetkillä 2–1-voitoksi ja oli myös maalipaikkojen valossa selkeästi isäntiä edellä. Viikolla Palace karsiutui liigacupista hävitessään rangaistuspotkujen jälkeen 0–1. Otteet Valioliigassa ovat kuitenkin olleet varsin vahvoja ja Palace tavoittelee realistisesti sijoituksia kymmenen parhaan joukossa.

Forest on esiintynyt kotiotteluissaan pirteämmin, mutta tasoero tekee Palacesta vieraskentälläkin noin 46 prosentin ennakkosuosikin. Vakiossa kohde on melko tarkasti oikein pelattu ja lähes kerran kahdesta toteutuva vierasvoitto kelpuutetaan varmaksi.

7 Bournemouth–Everton (X2)

Valioliiga: Bournemouth romahti jälleen tappioon aikaisesta kahden maalin johtoasemasta huolimatta, kun joukkue hävisi Leedsin vieraana 3–4. Edeltävällä kierroksella tuli puolestaan 2–3-tappio kotona Tottenhamille. Bournemouth joutuu tulemaan edelleen toimeen ilman ykköskassari Netoa. Tilanne vaikeutuu entisestään, kun puolustuslinjan runkopelaaja Chris Mepham on lauantaina pelikiellossa.

Evertonin ailahtelevat esitykset saivat jatkoa, kun se hävisi kotikentällä Leicesteriä vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Maajoukkuetauko tekee todennäköisesti Evertonille hyvää, sillä se on kärsinyt paljon loukkaantumisista ja suoritustason ailahtelusta myös otteluiden sisällä. Kokoonpanossa on kysymysmerkkejä myös lauantaina, kun jo loukkaantumisesta kertaalleen palannut Dominic Carter-Lewin on jälleen telakalla ja epävarmoja osallistujia ovat Idrissa Gana Gueye sekä Amadou Onana.

Joukkueet kohtasivat viikolla liigacupissa, jonka Bournemouth vei nimiinsä 4–1. Kumpikin tyytyi peluuttamaan ottelussa vahvasti kakkosmiehistöä. Tasoero menee Evertonin eduksi melko selvällä marginaalilla ja vieraat ansaitsevat noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Bournemouth on merkitty niukaksi suosikiksi, joten Evertonin venyminen vieraissa vähintään pisteille tarjoaa niukkaa etua.

8 Norwich C–Middlesbrough (X2)

Championship: Norwich haki täydet pisteet vierasottelussa Rotherhamia vastaan 2–1-voitollaan ja oli myös maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta parempi. Norwichin otteet ovat olleet viime viikkoina kelvollisia, mutta loppusyksystä pistemenetyksiä on tullut selvästi alkukautta runsaammin. Maajoukkuetauko tulee Teemu Pukille ja Norwichille otolliseen aikaan.

Michael Carrick on ollut Boron vetovastuussa muutaman kierroksen ajan, mutta otteiden ailahtelevuus on edelleen riesana. Viime viikonloppuna tutut ongelmat saivat jatkoa, kun joukkue joutui kotiottelussa Bristolia vastaan tyytymään 1–1-tasapeliin pelitapahtumien hallinnasta huolimatta. Viikon rästipeli Blackpoolin vieraana sentään hoitui komeasti 3–0. Haastavan syksyn läpikäynyt Marcus Forss onnistui sekä maalinteossa että maaliin johtaneessa syötössä.

Norwich on joukkueista laadukkaampi, mutta tasoero on pienempi mitä toteutuneet tulokset antavat ymmärtää. Viikkopelin rasitukselta välttyminen parantaa Norwichin mahdollisuuksia ja kotivoitto toteutuu noin 46 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt lähes 70 prosentin kannatuksen, joten rajusti ylipelattu kotivoitto on jätettävä pois riveistä.

9 Preston–Millwall (X2)

Championship: Preston nappasi jo kolmannen peräkkäisen voiton kaadettuaan Readingin vieraskentällä maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Edeltävän kierroksen 1–0-kotivoitossa Swanseaa vastaan pisteet jäivät Deepdalelle, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti.

Millwall epäonnistui hyödyntämään sille tarjotun miesylivoiman kotiottelussa Hullia vastaan, kun pisteet tasattiin Millwallin hallinnasta huolimatta 0–0. Myöskään isommassa kuvassa Millwallin otteet eivät ole olleet heikkoja, vaikka joukkue on jäänyt viimeisessä kolmessa matsissa voitoitta.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa tasoa. Preston on kotiedun turvin niukka 39 prosentin suosikki. Vakion pelaajat ovat tehneet joukkueiden päinvastaisesta tuloskunnosta omat johtopäätöksensä ja merkanneet kotijoukkueen kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Yli kymmenen pinnaa liikaa pelattu kotivoitto on syytä jättää pois riveistä.

10 Huddersfield–Swansea (2)

Championship: Huddersfield palasi voittokantaan hakemalla 2–1-vierasvoiton QPR:ltä, vaikka jäikin maalipaikkojen valossa alakynteen. Edeltävällä kierroksella Blackburnin vieraana tuli puolestaan ansaittu 0–1-tappio. Hudds on sarjataulukon hännänhuippu ja myös pelivoimassa joukkue kuuluu selvästi heikoimpien ryhmään.

Swansea joutui tyytymään 2–2-tasapeliin kotikentällä Wigania vastaan, vaikka olisi ansainnut peliesityksellään täyden pistesaaliin. Täksi kaudeksi tuntuvasti rivejään vahvistanut Swansea hätyyttelee sijoituksia kuuden parhaan joukossa niin sarjataulukon kuin pelivoimarankingin puolella. Tammikuun siirtoikkunassa voi luvassa olla lisää vahvistuksia nousutavoitteiden tueksi.

Isännät ovat sarjataulukon hännänhuippu ja viikkopelistä kertynyt rasitus vaikeuttaa lähtökohtia lauantain kotiotteluun. Swansea on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja ansaitsee näistä asetelmista noin 47 prosentin suosikkiaseman. Swansea on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta laadukkaampi ja paremmin palautunut joukkue on syytä pitää mukana riveissä.

11 Coventry C–QPR (12)

Championship: Coventry nappasi jo kolmannen peräkkäisen voiton kaadettuaan viikolla pelatussa rästipelissä Wiganin 2–0. Voitto oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Edeltävän kierroksen 1–0-vierasvoitto Watfordista tuli onnekkaasti, mutta kolmen voiton putki ilman päästettyä maalia on varmasti omiaan nostamaan haastavan syyskauden läpikäyneen joukkueen itseluottamusta.

QPR kärsi viikolla 1–2-kotitappion selvästi heikompaa Huddersfieldia vastaan. Juuri enempää QPR ei olisi voinut voittonsa eteen tehdä, sillä se hallitsi pelitapahtumia selvällä otteella. Edeltävällä kierroksella QPR taipui kotikentällä 0–1-tappioon WBA:ta vastaan, mutta tuolloin myös pelitapahtumat puolsivat Ärrien selkeää tappiota.

QPR on rankingissa Coventrya vain marginaalisesti korkeammalla. Kotietu tekee isännistä noin 41 prosentin ennakkosuosikkeja. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja tasoeronsa puolesta varsin ympäripyöreään kohteeseen on syytä varata merkki jos toinenkin.

12 Cardiff C–Sheffield U (1X)

Championship: Cardiff palasi voittokantaan haettuaan viikonloppuna ansaitun 1–0-vierasvoiton Sunderlandista. Viikolla pelatussa rästiottelussa kotona Hullia vastaan sen sijaan tuli vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 2–3-tappio. Myös Cardiffin peliesitys jäi odotuksista ja tappio oli ansaittu.

Sheffield antoi viime lauantaina myrskyvaroituksen potentiaalistaan, kun se käänsi kärkiottelussa Burnleyta vastaan ensimmäisen jakson tappioasemansa 5–2-murskavoitoksi. Paluu Championshipin raadolliseen arkeen oli edessä tiistaina, kun Sheffield hävisi kotikentällä rästiottelun sarjan heikommaksi rankattua Rotherhamia vastaan 0–1. Sheffield kirjasi ottelussa maaliodottamat nimiinsä, mutta esitys oli selvästi odotettua vaisumpi.

Ero perustasossa nostaa Sheffieldin haastavissa vierasolosuhteissakin 45 prosentin suosikiksi. Vakion peliprosentit keulivat 60 prosentin tuntumassa, joten järkipelaajalle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin luottaa Cardiffin saavan ottelusta tuloksen kotiyleisönsä tuella.

13 Bristol–Watford (2)

Championship: Bristol piti pintansa 1–1-pistejakoon päättyneessä vierasmatsissa Middlesbrough’ta vastaan, vaikka kotijoukkue hallitsi pelitapahtumia vahvasti. Edeltävinä kausina Bristolin akilleenkantapääksi muodostunut puolustuspeli on ottanut tällä kaudella pieniä kehitysaskeleita. Nykyinen sarjasijoitus on hieman alakanttiin suoritustasoon nähden, ja mikäli syyskaudella vaivanneet loukkaantumiset hellittävät, voi Bristol tavoitella sijoituksia korkeammalta keskikastista.

Watford urakoi viikolla rästiottelussa Readingiä vastaan. Peliesitys oli kotikentällä vahva ja 2–0-voitto linjassa pelitapahtumien kanssa. Edeltävällä kierroksella kärsitty 0–1-tappion kotikentällä Coventrya vastaan sen sijaan tuli vastoin Watfordin hallinnassa edenneitä pelitapahtumia. Slaven Bilic on saanut alun yskähtelyjen jälkeen joukkueensa rivit kuntoon. Asetelmat maajoukkuetauon jälkeen alkavalle kevätkaudelle näyttävät myös sarjanousun suhteen realistisilta.

Joukkueiden välinen tasoero menee Watfordin eduksi selkeällä marginaalilla. Watford on vieraskentälläkin noin 43 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja vahvoja otteita viime viikkoina esittänyt Watford naulataan varmaksi.