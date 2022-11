Ihmisoikeusjärjestö lyö painetta Gianni Infantinon niskaan: ”Ei ole vastannut kirjeisiin”

Amnesty International odottaa Fifan puheenjohtajalta toimia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii toistamiseen Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa sitoutumaan Qatarin vierastyöläisiä varten perustettavaan korvausrahastoon.

Amnesty, Human Rights Watch ja 24 muuta järjestöä esitti jo toukokuussa tukirahastoa MM-kisarakentamisen yhteydessä kuolleille ja loukkaantuneille työläisille sekä heidän perheilleen.

Amnesty uusi vetoomuksen vain yhdeksän päivää ennen kisojen alkua.

Korvausrahastoa vaativat ryhmät ovat perustelleet esitystä pääasiassa Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta sekä Afrikasta saapuneiden työntekijöiden kohtaamilla väärinkäytöksillä. Työntekijät ovat valittaneet työoloista, maksamattomista palkoista ja pitkistä työpäivistä ilman vapaapäiviä.

MM-kisojen sponsoreista ainakin Adidas, Coca-Cola ja McDonald’s tukevat ajatusta korvausrahastosta.

Qatarin työministeri Ali bin Samikh a-Marri kutsui vaatimusta rahastosta ”julkisuustempuksi” marraskuun alussa.

Fifa on on väistellyt aihetta ja pyrkinyt vaimentamaan kritiikkiä. Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on muun muassa korostanut kehitystä Qatarin työoloissa, ja Fifan mukaan korvausrahastosta käydään ”jatkuvaa vuoropuhelua”.

Kuun alussa Fifa vaati joukkueita keskittymään pelaamiseen eikä politikointiin.

– Huolimatta Fifan yksityisistä ja julkisista vakuutuksista ”harkita ehdotusta” rahastosta Infantino on välttänyt aihetta muutamia latteuksia lukuun ottamatta, Amnestyn pääsihteeri Agnes Callamard sanoi perjantaina.

– Toistaiseksi hän ei ole vastannut yhteiseen kirjeeseemme.

Amnestyn mukaan Qatarin työmailla on kuollut tuhansia siirtotyöläisiä, mutta Qatar on kiistänyt ihmisoikeusjärjestöjen luvut kuolonuhrien määrästä.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet siirtotyöläisille kompensaatiorahastoa, joka vastaa MM-turnauksen 440 miljoonan dollarin palkintorahoja.

Miesten MM-turnaus alkaa 20. marraskuuta.