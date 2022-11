Tiukka linjaus Yle Urheilulta: MM-lähetyksissä ei nähdä aiemmilta vuosilta tuttua osuutta

Jalkapallon MM-kisat Suomessa televisioivat Yle Urheilu ja MTV Urheilu ovat varpaillaan Qatarin propagandan kanssa.

Laajasti kritiikkiä herättäneiden Qatarin jalkapallon MM-kisojen otteluita Norjassa televisioivat NRK ja TV2 vahvistivat hiljattain VG:lle, etteivät ne aio näyttää kisalähetyksissään kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tuottamia kaupunkiesittelyvideoita Qatarista.

Qatarin MM-kisajärjestelyissä on kuollut kisaprojektin ja mittavien rakennusurakoiden aikana tuhansia siirtotyöläisiä. Lisäksi isäntämaata on kritisoitu rajusti sen surkeasta ihmisoikeustilanteesta ja vähemmistöjen kaltoinkohtelusta.

Suomessa kisoja televisioivat Yle ja MTV Urheilu. Molemmissa toimituksissa Qatarista saatavilla olevaan materiaaliin suhtaudutaan suurin varauksin.

– Olemme tehneet jo kauan sitten päätöksen, että emme näytä näitä kaupunkiesittelyvideoita tai muuta vastaavaa materiaalia, Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen sanoo Ilta-Sanomille.

– Missään tapauksessa emme halua olla maabrändioperaation välineenä, mutta emme tietenkään voi muuttaa sitä todellisuutta, että kisat pidetään Qatarissa. Sitä ei voi kiistää, ja varmasti kansainvälisissä ottelusignaaleissa vilahtaa kuvaa myös sieltä Qatarista, sille emme voi mitään. Mutta kaikessa meidän omassa tekemisessämme keskitymme raportoimaan tapahtumista kentällä ja kentän ulkopuolella.

MTV:n urheilupäällikkö Markus Auteron mukaan kanava tarkastelee Fifan lähettämien videoiden julkaisemista tapauskohtaisesti.

– Meidän tarkoituksemme ei ole tietysti markkinoida Qataria. Onhan se selvää, että mekin tuota asiaa mietimme, Autero sanoo.

– Jos Fifan promosta on käytössä kaksi eri versioita, joista toisessa keskitytään enemmän Qatarin kulttuuriin, ja toinen perustuu enemmän historiallisiin MM-kisakuviin, niin valitsemme ehdottomasti silloin tuon jälkimmäisen. Kyllä tämä asia on koko ajan meillä vahvasti mielessä.

Palonen muistuttaa, että Fifa tarjoaa tv-yhtiöille myös paljon muuta näytettävää kuin kaupunkiesittelyjä.

– Fifahan tarjoaa totta kai paljon muutakin materiaalia, esimerkiksi haastatteluja kansainvälisistä tähdistä. Käytämme niitä oman harkintamme mukaan ja omin journalistisin perustein.

Marraskuun alussa julkisuuteen vuoti Fifan kisoihin osallistuville jalkapalloliitoille lähettämä paimenkirje, jossa se kehotti joukkueita keskittymään Qatarissa pelaamiseen, ei politikointiin. Palonen ja Autero kertovat, ettei Fifa ole lähettänyt tv-kanaville vastaavia paimenkirjeitä.

– Ainakaan meille ei ole mitään tällaista ukaasia tai vastaavaa ohjeistusta tullut ennen kisoja, Palonen sanoo.

Tv-kanavien kohdalla Fifa vaikuttaa itse asiassa jopa löysänneen otettaan aiemmista kisoista. VG:n jutussa kerrottiin, että siinä missä aiemmin Fifa velvoitti oikeuksien haltijat näyttämään tuottamansa kaupunkiesittelyt, nyt tällaista vaatimusta ei ole sopimuksiin kirjattu.

– Pitää paikkansa, että aikaisemmin oli velvoite näyttää tällaisia kaupunkiesittelytyyppisiä sisältöjä, nyt ei ole. Jokaisista kisoista tehdään aina erillinen sopimus, Palonen kertoo.

Palosen mukaan Fifa määrittelee oikeastaan vain sen, mitä otteluiden aikana näkyvässä kansainvälisessä tv-kuvassa jalkapallofaneille näytetään.

– Ainoa velvoitehan on, että meidän täytyy mennä kansainväliseen ottelusignaaliin tietty minuuttimäärä ennen kuin ottelu alkaa. Siihen kuvaan me emme voi vaikuttaa. Kun mennään ennen pelin alkua siihen, niin sitten olemme sen signaalin varassa, jota sieltä tulee. Tässä kaikki muutkin kanavat ovat tietysti samassa tilanteessa.

– Se, mitä teemme studiossa ja inserteissä ottelusignaalin ulkopuolella on meidän päätettävissämme.

Kuvassa yksi varta vasten MM-kisa-areenaksi Qatariin rakennetuista stadioneista.

Molempien suomalaiskanavien paikan päälle Qatariin matkaavat toimittajat keskittyvät Dohassa erityisen tarkasti raportoimaan jalkapallokentän ulkopuolisista tapahtumista. MTV:n tiimi viettää Qatarissa viikon ja keskittyy Auteron mukaan kertomaan, minkälaisissa olosuhteissa kisat järjestetään.

– He ovat siellä tekemässä journalistista työtä ja kertomassa sitä, missä oloissa kisoja järjestetään. Se on oleellinen asia välittää katsojille pelaajan ja pelaajienkin näkökulmasta, että minkälaista pelaajilla ja katsojilla siellä on. Se on eri asia kuin markkinoida sitä maata.

Yle lähettää paikan päälle ainoastaan uutistoimittaja Sampo Vaarakallion.

– Hän raportoi meille nimenomaan ihmisoikeusasioita ja näistä kiistanalaisista puheenaiheista, joita kisoihin liittyy, Palonen kertoo.

Sekä Ylen että MTV:n päälliköt vakuuttavat, että kisalähetyksissä ei väistellä kisojen ympärillä pyöriviä ikäviä kysymyksiä.

– Me teemme MM-kisasisällöt ja uutisoinnin kisoista vastuulliseen journalismiin kuuluvalla kriittisyydellä. Se on meidän linjamme, joka on jo kauan sitten tehty selväksi, Palonen sanoo.

– Meidän sisällöllinen ohjenuoramme on näyttää MM-kisat rehellisesti ja avoimesti, sekä valossa että varjossa maalattuna. Se tarkoittaa myös näiden epäkohtien läpikäyntiä, linjaa Autero.

MTV:n urheilupäällikön mielestä kansainvälisen median kisojen ympärillä tarkoittaa sitä, että Qatarin kisoista saama propagandahyöty jää ainakin länsimaissa pelkäksi toiveeksi.

– Tämä läpivalaisu, johon Qatar on joutunut tarkoittaa nähdäkseni sitä, että MM-kisoissa ei ole Qatarille oikeastaan mitään maabrändietua. Voisi melkein sanoa, että päinvastoin.