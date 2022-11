Saksa julkaisi kivikovan MM-joukkueensa – mukana todellinen yllätysnimi!

Saksan nimilista jalkapallon MM-kisoihin on totutun vahva.

Jalkapallon MM-kisat lähestyvät, ja taas yksi kisojen suosikeista julkisti lopullisen joukkueensa. Saksan päävalmentaja Hansi Flick löi pöytään todella kovan nimilistan.

Yhtenä yllätysnimenä Saksa ryhmässä on Mario Götze. Vuoden 2014 MM-finaalin ratkaisseen Götzen ura on ollut viime vuodet laskusuunnassa, mutta tällä kaudella hän on liekehtinyt Eintracht Frankfurtin keskikentällä.

Toisen hyökkäävän keskikenttäpelaajan Marco Reusin epäonni sen sijaan jatkuu. Reus joutuu jättämään MM-turnauksen väliin loukkaantumisen takia jo kolmatta kertaa.

Saksa pelaa kisoissa samassa alkulohkossa Espanjan, Costa Rican ja Japanin kanssa. Se avaa kisaurakkansa keskiviikkona 23.11. Japania vastaan.

Qatarin MM-turnaus potkaistaan käyntiin sunnuntaina 20.11. Avausmatsissa isäntämaa Qatar kohtaa Ecuadorin.