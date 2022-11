Norjassa tehtiin kova päätös: sensuroivat MM-kisojen tv-kuvaa!

Norjan tv:ssä ei nähdä kiiltokuvia Qatarin ”kisahuumasta”.

Norjassa on otettu tiukka linja Fifan tuottamiin Qataria hyvässä valossa esittäviin videoihin.

Norjassa jalkapallon MM-kisat televisioivat NRK ja TV2 eivät aio näyttää lähetyksissään kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tuottamaa kaupunkikuvaa kisaisäntämaa Qatarista. Molemmat kanavat vahvistivat asian VG:lle.

– Olemme valmistautuneet siihen, että isäntämaa Qatar haluaa esitellä kiiltokuvaversion maastaan, emmekä halua osallistua siihen lähetyksissämme. Tämä oli yksi ensimmäistä päätöksistä, joista puhuimme kisoihin liittyen, NRK:n jalkapallopäällikkö Mads Håby kertoi.

Qatarin MM-kisajärjestelyissä on kuollut kisaprojektin ja mittavien rakennusprojektien aikana tuhansia siirtotyöläisiä. Lisäksi isäntämaata on kritisoitu rajusti sen surkeasta ihmisoikeustilanteesta ja vähemmistöjen kaltoinkohtelusta.

Aiempien jalkapallon MM-kisojen kohdalla tv-oikeuksien omistajien on ollut pakko julkaista Fifan kisapaikoilta lähettämä materiaali. Tällä kertaa näin ei ole.

– Määräyksiä on ollut paljon vähemmän kuin aiemmissa kisoissa. Aiemmin kaupunkiesittelyt on ollut pakko näyttää, minkä olemme kokeneet pakkopaitana. Vaatimuksia on tällä kertaa vähemmän kuin odotimme, Norjan TV2:n kisapäällikkö Eystein Thue sanoi.

– Meitä kyllä on kannustettu käyttämään se materiaali, mutta olemme tehneet itsenäisen päätöksen olla tekemättä niin.

Molemmat kanavat käyttävät Qatarin kisoissa myös aiemmasta poiketen omia tulosgrafiikoitaan Fifan tuottamien valmiiden grafiikoiden sijasta.

– Emme käytä Fifan väripaletteja tai logoja. Studiossa on aivan uusi ulkoasu, Thue lupasi.

Qatarin MM-kisat alkavat sunnuntaina 20. marraskuuta.