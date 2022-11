Rumassa avioeroriidassa jo kiusallisia piirteitä – vaimo kähvelsi miljoonan ökykellot, näin supertähti selitti vastaiskuaan

Francesco Tottin ja Ilary Blasin avioliiton hajoamista on seurattu tarkalla silmällä Italiassa.

Italian jalkapallon suuruuksiin kuuluvan Francesco Totti ja televisiopersoona Ilary Blasi menivät naimisiin näyttävin menoin vuonna 2005.

Nyt, 17 vuotta suorana lähetyksensä tv:ssä näytettyjen häiden jälkeen, roomalaisten suuren sankarin avioliitto on päättymässä todella rumaan avioeroon, jonka käänteitä on seurattu Italiassa pitkin syksyä.

Kolme lasta avioliittonsa aikana saaneiden Tottin ja Blasin välit ovat romahtaneet kuluvan vuoden aikana täydellisesti. Entinen unelmapari valmistautuu nyt New York Timesin mukaan taistelemaan Roomassa sijaitsevan, pariskunnan yhdessä omistaman huvilan kohtalosta oikeudessa.

Synkkä näytelmä alkoi saada vauhtia keväällä, kun Italian medioissa alkoi levitä huhuja, joiden mukaan Tottilla olisi avioliittonsa sivussa salasuhde. Aluksi pariskunta kiisti huhut, mutta heinäkuussa molemmat kertoivat peräkkäin julkaistuissa tiedotteissa avioliittonsa päättyvän.

Blasi ja Totti menivät naimisiin vuonna 2005.

Koko seurajoukkueuransa AS Romaa edustanut Totti on kotikaupungissaan lähes pyhimyksen kaltainen hahmo, jonka väitetyt harharetket järkyttivät roomalaisia. Totti itse rikkoi radiohiljaisuutensa syyskuussa Corriere Della Seran laajassa haastattelussa, jossa hän kertoi oman puolensa tarinasta.

Totti myönsi aloittaneensa suhteen 34-vuotiaan floristin Noemi Bocchin kanssa tämän vuoden maaliskuussa, mutta vakuutti, ettei ollut ensimmäinen, joka oli pettänyt. Jalkapallotähti kertoi löytäneensä vaimonsa kännykästä todisteita siitä, että Blasilla oli salasuhde jo vuonna 2021. Hänen mukaansa avioliitto oli ollut vaikeuksissa jo usean vuoden ajan.

Lisäksi Totti kertoi Blasin tehneen eron konkretisoitua erikoisen tempun ja vieneen miehensä kellokokoelman, johon kuului Tottin mukaan hyvin arvokkaita Rolexeja. New York Timesin mukaan kellokokoelman on arvioitu olevan yli miljoonan euron arvoinen.

Tottin vastaus oli vähintään yhtä erikoinen.

– Mitä minun olisi pitänyt tehdä? Piilotin hänen laukkunsa ja toivoin vaihtokauppaa, Totti kertoi haastattelussa.

Haastattelun jälkeen kaksikon vihanpito on jatkunut sosiaalisessa mediassa – ainakin Blasin puolelta. New York Timesin mukaan Blasi on muun muassa julkaissut tilillään videon, jossa seisoskeli Rolexin kaupan edessä ja heilutteli rannettaan. Blasi myös tägäsi ex-miehensä mukaan julkaisuun.

Totti ja Blasi seurasivat Novak Djokovicin ja Roger Federerin välistä tennisottelua Lontoossa 2012.

Totti ei ole yrittänyt peitellä asunnonetsintäänsä uuden mielitiettynsä Bocchin kanssa. Myös Blasi on julkaissut sosiaalisessa mediassa viljalti yhteiskuvia uuden seurustelukumppaninsa kanssa.

Totti lopetti jalkapallouransa vuonna 2017. Hän voitti Romassa kaksi Italian mestaruutta ja kaksi Italian cupia. Italian paidassa hän juhli maailmanmestaruutta vuonna 2006.