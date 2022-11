Näin Markku Kanerva perusteli Teemu Pukin poissaoloa: ”Hän toivoi”

Teemu Pukki sai ansaittua lomaa.

Miesten jalkapallomaajoukkue päättää vuotensa vierasmaaotteluihin Pohjois-Makedoniaa ja Norjaa vastaan 17. ja 20. marraskuuta, mutta ilman tuttua maalimikkoaan. Huuhkajien kaikkien aikojen ykköstykki, Norwichia edustava Teemu Pukki ei ole mukana.

– ”Temellä” pitkä kausi takana, ja Englannin Championshipissä pelataan todella paljon pelejä. Kesäkuussa urakoitiin neljä Kansojen liigan ottelua, ja loma on jäänyt hänellä suhteellisen lyhyeksi. Tässä on tietty rako vetää henkeä, ja hän toivoi, että voisi pitää pienen loman. Pelit kun jatkuvat heti MM-kisojen jälkeen jälleen todella tiiviillä tahdilla, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kertoi kärkitähden poissaolosta.

Kanervan ryhmä maaotteluihin on vielä keskeneräinen, sillä tiistaina julkistetussa joukkueessa on vain 21 nimeä. Joukkuetta täydennetään vielä viidellä pelaajalla. Syyskuussa Kansojen liigan otteluissa mukana olleet Richard Jensen, Jere Uronen ja Rasmus Schüller ovat Pukin ohella tällä kertaa sivussa joukkueesta, ja loukkaantumiset sekä seurakiireet saattavat pitää muutaman muunkin vielä poissa.

A-maajoukkuedebyyttejä on siis luvassa, vaikkei päävalmentaja kenellekään varmuudelle sellaista vielä lupaa. Debyyttiä hakevat ainakin Arttu Hoskonen, Diogo Tomas sekä keskikenttälupaus Anssi Suhonen.

– Kiva, että Anssi on kunnossa ja saanut vastuuta, Kanerva totesi saksalaisseura HSV:n 21-vuotiaasta Suhosesta.

Suomi kohtaa Norjan maiden kautta aikain 67. maaottelussa sunnuntaina 20. marraskuuta Oslossa.

Norjan valmentaja Ståle Solbakken julkisti ryhmänsä Irlantia (17. marraskuuta) ja Suomea vastaan samaan aikaan kuin Kanerva, ja Huuhkajien luotsi sai kuulla tiedotustilaisuudessaan, että maailmantähdet Erling Haaland ja Martin Ödegaard ovat Norjan porukassa.

Haaland tuskin pelaa molemmissa Norjan otteluista, joten nähtäväksi jää, saako Manchester Cityn sensaatiokärki paikan kiusata Suomen puolustusta.

– Monen mielestä hän on ehkä tämän hetken maailman paras jalkapalloilija. Hyvä puoli ehkä se, että jos hän pelaa, ja kun me voitetaan, eivät voi hakea tekosyytä siitä, että hän ei pelannut. Hyvä mittari olisi meidän puolustukselle, hän on huikeassa iskussa, Kanerva pohti Haalandia.

– Norjalta löytyy laatua, vaikka Haaland ei pelaisikaan. Norja on hyvä mittari meille, Kanerva päätti kertoen tuplamaaottelun tavoitteiksi kehittää Suomen pelaamista ja antaa näyttösaumoja pelaajille.