Vakio: Newcastle hurjassa iskussa – Nottinghamin ahdinko jatkuu

Arsenal, Liverpool ja Tottenham ovat kierroksen suurimmat suosikit Valioliigan viimeisissä otteluissa ennen MM-kisataukoa.

1 Wolverhampton–Arsenal (2)

Valioliiga: Wolves joutui taipumaan kotiottelussa Brightonia vastaan 2–3-tappioon. Viikonloppuna Wolves tiedotti myös Julen Lopeteguin nimittämisestä päävalmentajaksi. Arsenal haki odotetun 1–0-vierasvoiton Chelsean kustannuksella ja oli ottelussa myös pelillisesti kotijoukkuetta edellä. Tasoero on Arsenalin eduksi selkeä ja vieraat ovat noin 60 prosentin suosikkeja.

2 Newcastle U–Chelsea (12)

Valioliiga: Newcastlen vire ei ota laantuakseen. Viimeksi joukkue haki 4–1-vierasvoiton Southamptonista. Chelsea kärsi kotikentällään 0–1-tappion Arsenalille ja jäi myös maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. Kummankin joukkueen palautuminen jää liigacupin jäljiltä lyhyeksi, mutta Newcastle on kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikki.

3 Liverpool–Southampton (1)

Valioliiga: Liverpool haki sunnuntaina 2–1-vierasvoiton Spursista, mutta täysi pistesaalis tuli melko onnekkaasti pelitapahtumiin nähden. Soton kärsi kotikentällä ruman 1–4-tappion Newcastlea vastaan ja pian ottelun jälkeen seura tiedotti teiden erkaantumisesta päävalmentaja Ralph Hassenhüttlin kanssa. Tasoero on luonnollisesti Liverpoolin eduksi merkittävä ja on vaikea nähdä Sotonin suorittavan paremmin väliaikaisvalmennuksen alaisuudessa. Kotivoitto toteutuu hieman yli kahdeksan kertaa kymmenestä.

4 Tottenham–Leeds U (1)

Valioliiga: Spurs esiintyi selvästi ennakko-odotuksia vahvemmin, vaikka kärsi 1–2-tappion kotiottelussa Liverpoolia vastaan. Leeds onnistui kääntämään kahden maalin tappioasemansa kotikentällä Bournemouthia vastaan 4–3-voitoksi. Vaikeuksien kautta voittoon nouseminen toisessa ottelussa peräkkäin nostaa Leedsin ryvettynyttä itseluottamusta entisestään. Tasoero on Spursin eduksi selkeä ja isäntien lähes 70 prosentin suosikkiasema perusteltu.

5 West Ham–Leicester (1)

Valioliiga: West Ham kärsi 1–2-tappion paikallisvastustaja Palacea vastaan. Vaikka loppuhetkien takaiskumaali syntyi epäonnisesta kimmokkeesta, oli West Hamin peliesitys selvästi odotettua heikompi. Leicester jatkoi vahvoja otteita ja jyräsi Evertonin yli 2–0-voittoon päättyneessä vierasottelussa. Hammers on rankingissa pykälän Leicesteria edellä ja noin 50 prosentin suosikki.

6 Nottingham–Crystal P (2)

Valioliiga: Forest esiintyi kelvollisesti tasattuaan kotikentällä pisteet Brentfordia vastaan 2–2. Pistejakoa voi myös pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Palace onnistui kääntämään paikallisottelun West Hamia vastaan loppuhetkillä 2–1-voitoksi ja oli myös maalipaikkojen valossa selkeästi edellä. Forest on esiintynyt kotiotteluissaan pirteämmin, mutta tasoero tekee Palacesta hieman yli 40 prosentin suosikin.

7 Bournemouth–Everton (12)

Valioliiga: Bournemouth romahti jälleen tappioon aikaisesta kahden maalin johtoasemasta hävittyään Leedsin vieraana 3–4. Evertonin ailahtelevat esitykset saivat jatkoa, kun se hävisi kotona Leicesterille ansaitusti 0–2. Tasoero menee Evertonin eduksi melko selvällä marginaalilla ja vieraat ovat noin 40 prosentin suosikkeja.

8 Norwich C–Middlesbrough (1)

Championship: Norwich haki täydet pisteet vierasottelusta Rotherhamia vastaan 2–1-voitolla ja oli myös maalipaikkojen valossa selvästi parempi. Borolle tutut ongelmat jatkuivat, kun joukkue joutui kotiottelussa Bristolia vastaan tyytymään hallinnasta huolimatta 1–1-tasapeliin. Norwich on laadukkaampi, mutta tasoero on pienempi kuin tulokset antavat ymmärtää. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

9 Preston–Millwall (1X)

Championship: Preston nappasi jo kolmannen peräkkäisen voiton kaadettuaan Readingin vieraskentällä maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Millwall epäonnistui hyödyntämään miesylivoiman kotiottelussa Hullia vastaan, kun pisteet tasattiin kotijoukkueen hallinnasta huolimatta 0–0. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa tasoa, mutta Preston ansaitsee kotiedun turvin niukan 40 prosentin suosikkiaseman.

10 Huddersfield–Swansea (X2)

Championship: Huddersfield kärsi tappion ja jäi maaleitta toisessa ottelussa peräkkäin hävittyään vierasottelun Blackburnia vastaan 0–1. Swansea joutui tyytymään 2–2-tasapeliin kotikentällä Wigania vastaan, vaikka olisi ansainnut peliesityksellään täyden pistesaaliin. Kotijoukkue on sarjataulukon hännänhuippu, mutta todellinen taso on hieman parempi. Swansea on silti joukkueista laadukkaampi ja niukka vierassuosikki.

11 Coventry C–QPR (12)

Championship: Coventry onnistui voittamaan Watfordin vieraissa 1–0, vaikka jäi maalipaikkojen valossa melko selvästi jälkeen kotijoukkueesta. QPR taipui kotikentällä 0–1-tappioon WBA:ta vastaan ja myös pelitapahtumat puolsivat Ärrien selkeää tappiota. QPR on rankingissa Coventrya korkeammalla, mutta kotietu pitää kotijoukkueen niukkana 40 prosentin suosikkina.

12 Cardiff C–Sheffield U (2)

Championship: Cardiff palasi voittokantaan haettuaan 1–0-vierasvoiton Sunderlandia vastaan. Myös peliesitys oli selvästi odotettua vahvempi ja täysi pistesaalis ansaittu. Sheffield antoi myrskyvaroituksen potentiaalistaan käännettyään kärkiottelussa Burnleyta vastaan ensimmäisen jakson tappioaseman 5–2-murskavoitoksi. Ero perustasossa nostaa Sheffieldin haastavissa vierasolosuhteissakin 43 prosentin suosikiksi.

13 Bristol–Watford (12)

Championship: Bristol piti pintansa 1–1-pistejakoon päättyneessä vierasmatsissa Middlesbrough’ta vastaan, vaikka kotijoukkue hallitsi pelitapahtumia vahvasti. Watford kärsi 0–1-tappion kotikentällä Coventrya vastaan, vaikka maaliodottamat kirjattiin sen nimiin selvällä marginaalilla. Bristolin heikkoutena tunnettu puolustuspeli on parantunut kuluvalla kaudella, mutta tasoeroa Watfordiin on edelleen reilusti. Vieraat ovat hieman yli 40 prosentin suosikkeja.