Vakio: Rajusti alipelattu WBA nousee varmaksi – Wolvesilla yllätysmahdollisuus

Manchester City ja Leeds eivät kaipaa vaihtomerkkejä Valioliigan kotiotteluissaan. Norwichilla on hyvä sauma palata voittokantaan.

1 Manchester C–Fulham (1)

Valioliiga: Kovassa otteluruuhkassa operoiva City tyytyi viimeksi Leicesterin vieraana minimisuoritukseensa ja haki kliinisen 1–0-vierasvoiton. Viikolla panokseton Mestarien liigan ottelu Sevillaa vastaan hoitui osin varamiehistöllä 3–1. Kaksi edellistä ottelua väliin jättänyt Erling Haaland on palannut harjoituksiin ja on todennäköisesti pelikunnossa Fulhamia vastaan.

Fulham esiintyi odotetusti kotiottelussaan Evertonia vastaan, mutta joutui tyytymään hallinastaan huolimatta maalittomaan tasapeliin. Fulhamin otteissa ehdittiin nähdä jo selvä suvantovaihe, mutta viimeisessä kolmessa ottelussa peliesitykset ovat olleet vähintään odotusten mukaisella tasolla. Pitkään sivussa ollut laitapelaaja Kenny Tete pystyi Evertonia vastaan jo pelaamaan vartin verran ja hollantilaisen paluu avauskokoonpanoon on etu Fulhamille.

Tasoero on isäntien hyväksi merkittävä ja suosikkiasema oletetuilla kokoonpanoilla kipuaa 92 prosenttiin. Vakiossa suursuosikki City on jäämässä jopa hieman alipelatuksi, joten avauskohteeseen saadaan heti kierroksen kivijalka kotivoiton muodossa.

2 Wolverhampton–Brighton (12)

Valioliiga: Wolves esiintyi kelvollisesti, kun se tasasi pisteet Brentfordin vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Wolves on näyttänyt valmentajavaihdoksensa jälkeen aiempaa pirteämmältä, mutta tulokset antavat vielä odottaa itseään. Wolvesilla on pitkä liuta pitkäaikaispotilaita, johon lisättiin Brentford kamppailun jälkeen Matheus Nunesin nimi. Diego Costa kärsii ulosajosta tullutta pelikieltoaan.

Brighton ei antanut armoa ex-valmentajansa Chelsealle, vaan kaatoi lontoolaiset kotikentällään peräti 4–1. Brightonin hyvä peliesitys ei varmaankaan tullut kenellekään yllätyksenä sillä Roberto De Zerbin miehistö on esiintynyt vahvasti useita muitakin kärkipään joukkueita vastaan.

Ero perustasossa nostaa Brightonin vieraskentälläkin niukkaan 44 prosentin suosikiksi. Vakiossa Brighton on hieman ylipelattu, joten vierasvoiton rinnalle nostetaan kotijoukkueen venyminen täyteen pistesaaliiseen.

3 Leeds U–Bournemouth (1)

Valioliiga: Leeds vastasi viime kierroksen suurimmasta yllätyksestä haettuaan 2–1-vierasvoiton Liverpoolista. Voitto oli kuitenkin onnekas, vaikka Leedsin peliesityksessä oli paljon hyvääkin. Varmaa on kuitenkin se, että voitto vaikeassa vierasottelusta nostaa alavireisesti esiintyneen joukkueen itseluottamusta.

Bournemouthin kahden maalin johtoasema ei riittänyt tappion välttämiseen, kun se hävisi kotikentällä Tottenhamille 2–3. Vaikka ottelu kääntyi vieraiden eduksi loppuhetkillä, oli Bournemouthin tappio maalipaikkojen valossa ansaittu. Bournemouth joutuu tulemaan edelleen toimeen ilman ykkösmaalivahti Netoa.

Leeds saa edelliskierroksen voitosta kaipaamaansa itseluottamusta ja on myös perustasoltaan Bournemouthia edellä. Kotivoitto toteutuu noin 58 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen, mutta ykkönen säilyy silti riveissä varmana.

4 Nottingham–Brentford (X2)

Valioliiga: Forest romahti Arsenalin vieraana 0–5-tappioon, eikä tasoerosta jäänyt pienintäkään epäilystä. Edellisestä Forestin kotiottelusta muistetaan huikea 1–0-voitto Liverpoolista, mutta vaikka kotiyleisö tulee jälleen antamaan tukensa, ei se tee Forestin peliä yhtenäisemmäksi.

Brentford tasasi pisteet kotikentällä Wolvesia vastaan 1–1 ja pistejako kuvaa hyvin tasaväkisissä merkeissä edennyttä kamppailua. Brentford joutuu tulemaan ottelussa toimeen ilman ykköskärki Ivan Toneyta, jonka korttitili täyttyi Wolvesin vieraana.

Forest on valahtanut sarjan heikoimmaksi joukkueeksi niin sarjataulukossa kuin pelivoimarankingissakin. Ero perustasossa nostaa Brentfordin vieraskentästä huolimatta 40 prosentin suosikiksi. Vakion pelijakama on hieman liikaa kallellaan isäntien suuntaan, joten kotivoitto jätetään näillä peliprosenteilla ulos riveistä.

5 Everton–Leicester (X2)

Valioliiga: Everton tasasi viimeksi pisteet Fulhamin vieraana 0–0. Peliesitys oli melko tarkasti linjassa odotusten kanssa, eikä Evertonin niukka tappiokaan olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys. Toffeesin syyskauden otteisiin on mahtunut hajontaa, mutta kokonaisuutena suoritustaso on pysynyt melko muuttumattomana ja se on saanut pisteinä sen mitä on esityksillä kuuluukin ansaita.

Leicester onnistui pitämään kotikentällä Cityn odotettua paremmin kurissa, mutta joutui silti taipumaan 0–1-tappioon. Leicesterin peliesityksissä on nähty vielä esimerkiksi Evertoniin verrattuna paljon runsaampaa vaihtelua, ja pelivoima on liikkunut syyskauden vuorotellen kumpaankin suuntaan. Pelaajamateriaali ja valmennustiimin laadun pitäisi riittää toistaiseksi nähtyä parempiin ja ennen kaikkea tasaisempaan suorittamiseen.

Everton on rankingissa Leicesteria pykälän verran perässä, mutta kotietu pitää isännät marginaalisessa 37 prosentin suosikkiasemassa. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus ympäripyöreään otteluun paikallaan.

6 Rotherham–Norwich C (2)

Championship: Pelivoimarankingissa melko selkeällä marginaalilla heikommaksi joukkueeksi valahtanut Rotherham hävisi viikolla Burnleyn vieraana 4–2, vaikka siirtyi ottelussa peräti kahdesti johtoasemaan. Edeltävällä kierroksella Rotherham hävisi Cardiffin vieraana 0–1 jääden pelillisesti loppulukemia selvemmin kotijoukkueen jalkoihin.

Norwich palasi viikonloppuna takaisin voittokantaan, kun se kaatoi kotikentällä Stoken 3–1. Maalipaikkojen valossa ottelu oli kuitenkin loppulukemia tasaväkisempi. Viikolla pelatussa kotiottelussa QPR vastaan Norwich jäi 0–0-tasapeliin, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla.

Tasoero on Norwichin eduksi merkittävä, vaikka sillä on menossa niin peliesitysten kuin tulosten puolessa toistaiseksi kauden haastavin jakso. Norwich ansaitsee vieraskentälläkin noin 57 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa oikein pelattu vierasvoitto merkitään kohteessa varmaksi asti.

7 Middlesbrough–Bristol C (1)

Championship: Michael Carrickin debyytti Boron päävalmentajana päättyi tylysti, kun vierasottelussa Prestonia vastaan tuli myöhäisen takaiskumaalin myötä 1–2-tappio. Maaliodottamat Boro vei tuttuun tapaan nimiinsä. Viikkokierroksen vierasottelu Hullia vastaan toi kuitenkin helpottavan 3–1-voiton, vaikka täysin odotuksia vastaavalla tasolla Boro ei tuossa ottelussa esiintynytkään.

Bristol kärsi viikolla 0–1-tappion kotikentällä Sheffieldiä vastaan, vaikka kirjauttikin tilastoihin selvästi vieraita enemmän maaliodottamaa. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin kotikentällä Swanseaa vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1.

Ero perustasossa on Boron eduksi selkeä ja isännät kotijoukkue on noin 58 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Boro on jäämässä vaille riittävää kannatusta ja uuden valmennustiimin voimin operoiva kotisuosikki kuuluu alipelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

8 QPR–West Bromwich (2)

Championship: QPR tasasi viikolla pisteet Norwichin vieraana 0–0, mutta pelitapahtumat etenivät vielä odotettuakin selvemmin kotijoukkueen komennossa ja QPR:n tappio olisi ollut pistejakoa oikeampi lopputulos. Edeltävällä kierroksella onni ei ollut vastaavalla tavalla myötäinen, kun QPR joutui taipumaan Birminghamin vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2-tappioon.

WBA:n sai viimein kaipaamansa voiton, kun se kaatoi viikolla Blackpoolin ansaitusti 1–0. WBA:n päävalmentajaksi nimitetyn Carlos Corberan debyytti ei sujunut toivotusti, kun kotiottelu Sheffield Unitedia vastaan hävittiin tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 0–2.

QPR on suoriutunut selvästi peliesitystensä oikeuttamaa paremmin, eikä se ole pitkässä juoksussa kestävää. WBA puolestaan on ollut epäonninen, mutta esiintynyt myös paljon odotettua heikommin. WBA on pelivoimassa isäntiä selvästi edellä. Kotietu tasoittaa puntteja niin, että vaikka WBA saa huilata viikkokierroksen jälkeen päivää pidempään, ansaitsee se vain 38 prosentin suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat rajusti pielessä, kun kotijoukkueen kannatus huitelee päälle 60 pinnan. Alipelattu WBA nostetaan jälleen kerran varmaksi.

9 Sunderland–Cardiff (X2)

Championship: Sunderland palasi viikolla voittokantaan haettuaan täyden pistesaaliin vieraista Huddersfieldin kustannuksella 2–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tarkemmin tasaisesti jakautuneita maalipaikkoja. Edeltävän kierroksen peliesitys puolestaan oli odotettua laadukkaampi, kun joukkue nappasi vaikeasta vierasottelusta Lutonia vastaan napattiin ansaitun 1–1-tasapelin.

Cardiff joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä Watfordia vastaan, vaikkei jäänyt merkittävästi kotijoukkuetta heikommaksi. Edeltävän kierroksen kotiottelu Rotherhamia vastaan sen sijaan hoitui jopa odotettua paremmin ja lukemat olisivat voineet olla 1–0-voittoa selkeämmätkin.

Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa suuntaan taikka toiseen. Sunderland on kotiedun turvin niukka 41 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on kymmenisen prosenttiyksikkö ylipelattu. Lähes kuusi kertaa kymmenestä kohdalleen osuva X2-yhdistelmä tarjoaa ohutta etua.

10 Watford–Coventry C (1X)

Championship: Watford onnistui viikonloppuna kääntämään tasaisen vieraspelin Wigania vastaan edukseen 1–0, vaikka maalipaikat jakautuivatkin joukkueiden välillä selvästi odotettua tasaisemmin. Sama jatkui viikkokierroksella Cardiffia vastaan, kun Watford käänsi aikaisen tappioasemansa tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–1-voitoksi.

Coventry palasi pienen suvantovaiheen jälkeen voittokantaan kaadettuaan kotona Blackburnin 1–0. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Vaikka peliesitys viikkokierroksella oli kelvollinen, niin kaksi edeltävää pistemenetystä selvästi heikompia Rotherhamia ja Blackpoolia vastaan osoittivat Coventryn ailahtelevuutta.

Watford on saanut käännettyä viime aikoina tasaisia otteluita voitoiksi, mikä on varmasti omiaan nostamaan joukkueen itseluottamusta tiukan ottelutahdin keskellä. Tasoero puhuu Watfordin puolesta, mutta päivää lyhyempi palautumisaika kaventaa suosikkiasemaa. Watford on suuremmasta rasituksestaan huolimatta noin 51 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on ylipelattu ja kotisuosikin rinnalle on syytä harkita vaihtomerkkiä

11 Blackpool FC–Luton (2)

Championship: Blackpool joutui taipumaan viikkokierroksella 0–1-tappioon WBA:n vieraana jääden myös maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta heikommaksi. Kahdesta edeltävästä matsista Blackpool onnistui kuitenkin kairaamaan voitot. Etenkin 2–1-vierasvoitto Coventrysta oli vahva esitys ja täysi pistesaalis ansaittu.

Luton pelasi toisen peräkkäisen tasapelin, kun se tasasi viikolla pisteet kotikentällä Readingia vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0. Myös edeltänyt 1–1-tasapeli kotona Sunderlandia vastaan oli linjassa tasaisissa merkeissä edenneiden pelitapahtumien kanssa.

Joukkueiden välinen tasoero menee Lutonin eduksi siinä määrin, että noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Vakiossa Lutonin kannatus on jäämässä hieman todennäköisyysarviota maltillisemmaksi. Luton haluaa palata voittokantaan vastustajan tason hieman helpottuessa ja alipelattu vierasvoitto merkitään rohkeasti varmaksi.

12 Swansea–Wigan (1)

Championship: Swansea joutui taipumaan viikkokierroksella 0–1-tappioon Prestonin vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut kotivoittoa perustellumpi lopputulos. Edeltävällä kierroksella Swansea tasasi pisteet Bristolin vieraana 1–1. Tuolloin peliesitys vastasi odotuksia ja lopputulos pelitapahtumien kulkua.

Wigan kärsi jo viidennen peräkkäisen tappion, kun se hävisi kotikentällä Stokea vastaan 0–1. Peliesitys oli tälläkin kertaa kelvollinen, eikä tappiota voi pitää täysin ansaittuna. Viiden tappion sarjassa vastustajat ovat olleet pääasiassa selvästi Wigania laadukkaampia, mutta se on silti pystynyt taistelemaan pisteistä. Samantasoisilla esityksillä tulokset kääntyvät positiivisiksi viimeistään, kun vastustajien taso helpottuu.

Ero perustasossa menee kiistatta Swansean eduksi ja päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä parantaa asetelmia entisestään. Paremmin palautunut kotijoukkue ansaitsee noin 54 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt odotetusti todennäköisyysarviota suuremman kannatuksen, mutta näistä lähtökohdista pienten budjettien peleissä on syytä painottaa Swanseaa varmana.

13 Millwall–Hull (X2)

Championship: Millwall tasasi keskiviikkona pisteet Birminghamin vieraana 0–0. Maalittomat loppulukemat kuvaavat hyvin vähän laadukkaita maalipaikkoja sisältäneen ottelun kulkua. Edeltävällä kierroksella Millwallin peliesitys jäi selvästi odotuksista, kun se kärsi ansaitun 0–1-tappion itseään heikomman Huddersfieldin vieraana.

Hull kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään tiistaina kotikentällä Boroa vastaan 1–3. Vaikka tappioon johtaneet maalit syntyivät epäonnisesti Hullin puolustajien omina maaleina, oli joukkue pelillisesti vierasjoukkuetta askeleen jäljessä. Myös edellisellä kierroksella kotiottelussa Blackburnia vastaan peliesitys oli vaisu ja 0–1-tappio ansaittu.

Millwall on myös tällä kaudella ollut erityisen vahva kotijoukkue, mutta keskimääräistä parempaan suoritustasoon kotikentällä liittyy myös sattumaa. Kummankaan joukkueen peliesitykset eivät ole viime viikkoina olleet vakuuttavia, mutta ero perustasossa puhuu Millwallin puolesta. Isäntien päivää lyhyempi palautumisaika on huomioitava, mutta 50 prosentin suosikkiasema on silti perusteltu. Vakiossa Millwall on pelattu lähes 70 prosentin kannatukseen, joten kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.