Hurja kulissipaljastus hämärätouhuista: häikäilemätön vakoojaoperaatio varmisti Qatarille jalkapallon MM-kisat

Qatar halusi varmistaa kyseenalaisen MM-kisaisännyytensä satojen miljoonien vakoiluoperaatiolla, paljasti sveitsiläismedia SRF.

Jalkapallon MM-kisat pelataan Qatarissa marras-joulukuussa 12 vuoden odotuksen jälkeen. Öljymaa nimettiin MM-isännäksi joulukuussa 2010, ja kisojen myöntämistä maahan on kritisoitu eri syistä siitä lähtien.

Hakuprosessi paljastui myöhemmin läpeensä korruptoituneeksi. Lisäksi Qatarin ihmisoikeustilannetta sekä vierastyöntekijöiden kohtelua on kritisoitu voimakkaasti. Tuhansia alipalkattuja ja -ravittuja vierastyöläisiä on menehtynyt jättimäisissä rakennusrakoissa, kun maahan on rakennettu jalkapallostadionien saaristo.

Qatarin johto pelkäsi, että MM-kisat riistetään siltä jälkikäteen. Sveitsiläismedia SRF:n tutkivan journalismin yksikkö paljasti laajamittaisen tiedusteluoperaation, jonka avulla Qatarin johto piti kynsin hampain kiinni kisaisännyydestä.

Vaikutus- ja tiedusteluoperaation budjetti oli satoja miljoonia dollareita ja siihen otti yhdeksän vuoden aikana osaa ainakin 66 agenttia.

Operaation nimi oli Project Merciless eli suomeksi Tehtävä Armoton. Sen toteutti Global Risk Advisors -yhtiö (GRA), joka kertoo olevansa ”kansainvälinen strateginen konsultaatioyhtiö”.

Yhtiön perustaja on entinen CIA:n agentti Kevin Chalker, ja sen henkilökunta koostuu muun muassa entisistä Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen työntekijöistä.

Amerikkalaisten entisten tiedusteluhenkilöiden päätyminen muiden maiden hallintojen palvelukseen on laaja-alainen ongelma.

Vuonna 2019 julkaistu Reutersin reportaasisarja aiheesta johti tänä vuonna lakimuutokseen Yhdysvalloissa. Sen tarkoituksena on estää ex-vakoojia siirtymästä suoraan toisen maan palvelukseen uran päättymisen jälkeen.

Uusi laki asettaa tiedusteluhenkilöt 30 kuukauden karanteeniin eläköitymisen jälkeen.

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino tiedetään Qatarin kisojen voimakkaaksi tukijaksi. Hän myös nykyisin asuu Qatarissa.

SRF:n paljastusten mukaan operaatio käynnistettiin joulukuussa 2011, ja se jatkui aina kisojen kynnykselle saakka.

Keskeistä operaatiossa oli kerätä tietoa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan johtavista henkilöistä ja järjestöstä muun muassa hakkeroinnin avulla.

Toinen osa operaatiota oli pyrkimys vaikuttaa Fifan päätöksentekoon korkeimmilla mahdollisilla tasoilla sekä huolehtia, että Qatarin kisaisännyyttä kannattavat henkilöt pysyisivät korkeissa viroissa tai saavuttaisivat niitä – ja vastustajat eivät.

Alkuvaiheessa yksi merkittävimmistä kohteista oli Australian jalkapalloliiton puheenjohtaja Frank Lowy. Miljardööri Lowy oli vaikea tiedusteltava, koska hänen poikkeuksellinen varallisuutensa antoi hänelle myös edellytykset suojella itseään vakoilulta.

GRA yritti toistuvasti hakkeroida tietään mm. Fifan neuvonantajan Peter Hargitayn tietoihin. Hargitay oli muun muassa puheenjohtaja Sepp Blatterin ja Lowyn luottohenkilöitä.

Suunnitelmana oli kerätä raskauttavaa aineistoa Fifan sisäpiiriläisistä ja vuotaa niitä Yhdysvaltain liittovaltion poliisille FBI:lle, jotta nämä sidottaisiin FBI:n käynnissä olleisiin korruptiotutkintoihin.

SRF:n haltuunsa saamissa dokumenteissa hahmotellaan yhdeksän kuukauden aggressiivinen operaatio kaksikkoa vastaan.

Chalkerin lakimies on kiistänyt kaikki syytökset ja väittää, etteivät GRA tai Chalker tiedä mitään hakkeroinneista tai muusta väärinkäytöksestä.

Uutistoimisto AP:n mukaan FBI tutkii Chalkerin toimia ja sitä, onko hän rikkonut lakia. AP uutisoi myös viime viikolla, että GRA:lla oli käynnissä mittava vaikutuskampanja USA:ssa.

SRF:n julkaisemassa dokumentissa eritellään mm. Qatarin kisaisännyyden merkittävimmät kriitikot, heidän mahdollisesti aiheuttamansa haitat sekä tapoja, joilla kritiikin tai kriitikot voisi neutralisoida.

– Päällimmäinen tavoite on maailmanlaajuinen tunkeutuminen, vuoteen 2013 päivätyssä, SRF:n julkaisemassa tiedusteludokumenteissa alleviivataan.

– Q22:n (kisaisäntäorganisaation lyhenne) on otettava käyttöön aggressiivinen mutta hienovarainen strategia kriisien ehkäisemiseksi, ei vain niihin reagoimiseksi. Jatkuvat ja aggressiiviset häiriöt ja keskeytykset asettavat meitä vastaan hyökkäävät puolustusasemiin ja paljastavat heidän suunnitelmiensa ja tarkoitusperiensä hämärät taustat, suunnitelmassa korostetaan.

Tehtävä Armottoman budjetti oli dokumenttien mukaan 387 miljoonaa dollaria. SRF:n mukaan sitä rahoitti nimenomaan Qatarin johto, joka osallistui aktiivisesti operaatioon.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi pelkästään saksalaisen jalkapallovaikuttajan Theo Zwanzigerin vakoilemiseen ja häneen vaikuttamiseensa käytettiin noin 10 miljoonaa dollaria. Tämän on raportoinut myös AP.

– Moni ihminen yritti ohjata minua siihen suuntaan (että Qatarin kisat ovat hyvä asia). Mitä he taasen aliarvioivat oli, että en aio luopua näkemyksestäni. Kisojen antaminen oli, kuten olen aiemmin sanonut, syöpä jalkapallon maailmassa. Sitä seurasi monta asiaa, jotka ovat vahingoittaneet lajia. Olen yhä samaa mieltä, Zwanziger kertoi sivustolle.

Kaikkiaan laajempaan operaatioon sisältyi vaikutusyrityksiä Fifan toimintaan korkeimmilla tasoilla sekä laajoja tiedusteluoperaatioita ympäri maailman, mutta erityisesti Sveitsissä, jossa on myös Fifan päämaja.

Vieraan vallan puolesta vakoileminen Sveitsin maaperällä on Sveitsin laissa kiellettyä.

SRF:n näkemien dokumenttien perusteella Qatarin nykyinen emiiri Tamim bin Hamad Al Thani henkilökohtaisesti ohjeisti useiden Fifan johtajien puhelutietojen ja viestien vakoilua.

Emiirillä oli operaatiossa oma koodinimensä, ”Apex” eli ”Huippu”.

Tamim bin Hamad Al Thani astui valtaan kesäkuussa 2013.