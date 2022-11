Erling Haaland esitteli uuden hiustyylin – someseuraajat hullaantuivat

Erling Haaland on vaihtanut hiustyyliä.

Manchester Cityn supertähtihyökkääjä Erling Haalandilla on uusi hiustyyli. Haalandin muodonmuutos paljastui Cityn tiistaina julkaisemalla halloween-videolla, jossa keskikenttäpelaaja Kalvin Phillips koettaa säikäyttää joukkuekavereitaan.

Videolla Haaland ottaa Phillipsin yrityksen kylmänviileästi vastaan. Sosiaalisessa mediassa Cityn fanien huomio on kiinnittynyt siihen, ettei Haalandin päässä ole hänelle tuttua nutturaa.

Nyt Haalandin takaraivolla on kaksi pitkää lettiä.

– Erling pliis, pidä nuo hiukset, yksi seuraaja kommentoi.

– Haalandin pitäisi pitää hiuksiaan letitettyinä paljon useammin, toinen kommentoi.

Haalandin uusi hiustyyli näkyy alla olevalla videolla kahden minuutin kohdalla muutaman sekunnin ajan.

Vielä ei tiedetä, kuinka pysyvästä muutoksesta on kyse. On hyvin mahdollista, että letit olivat vain osa Haalandin halloween-asua. Norjalainen pukeutui maansa perinteisiin viitaten viikingiksi.

Viikinki-Haalandin letit oli osin avattu liehumaan vapaana.

Manchester City kohtaa keskiviikkona Mestarien liigassa Sevillan. Päävalmentaja Pep Guardiolan mukaan Haaland huilaa edelleen. Hän ei pelannut viikonloppuna Leicesteriä vastaan.

– Hän ei ole sataprosenttisessa kunnossa. Emme halua, eikä meidän ole järkeä ottaa mitään riskiä. Toivottavasti hän voi pelata lauantaina Fulhamia vastaan, Guardiola sanoi.

Haaland on ollut tällä kaudella hirmuvireessä. Valioliigassa hän on tehnyt 11 ottelussa 17 maalia. Neljässä Mestarien liigan ottelussa verkko on heilunut viisi kertaa.