Kuva: Cristiano Ronaldolle ja perheelle rakennetaan uusi koti – kolmen kerroksen lukaalilla on hulppea hintalappu

Cristiano Ronaldolle ja perheelle rakennetaan uusi koti – kolmen kerroksen lukaalilla on hulppea hintalappu

Cristiano Ronaldon uudesta asunnosta tulee Portugalin kallein.

Sivuraiteelle Manchester Unitedissa ajautunut Cristiano Ronaldo löi uudella ökyhankinnallaan lisää vettä siirtohuhumyllyyn. Espanjalaislehti Marcan mukaan Ronaldo on ostanut kotimaastaan Portugalista koko maan kalleimman asunnon.

11 miljoonan arvoinen ja remontin jälkeen kustannuksineen 21 miljoonaan kohoava lukaali sijaitsee Lissabonin lähellä. Uuden asunnon on tarkoitus valmistua ensi keväänä.

Ronaldo aloitti ammattilaisuransa lissabonilaisessa Sportingissa. Asuntosatsauksen myötä spekulaatiot Ronaldon siirtymisestä nuoruusvuosiensa seuraan ovat kiihtyneet.

Rannikon luksusalueella Quinta da Marinhassa sijaitseva asunto on kolmikerroksinen ja siinä on 2 720 neliömetriä pinta-alaa. Reilun 500 neliön pihamaalle tulee puutarha ja jättimäinen uima-allas.

Ronaldon ja hänen puolisonsa Georgina Rodriguezin hurja taloprojekti ei vie jalkapallotähden tililtä edes leijonanosaa.

Forbesin mukaan Ronaldo, 37, tienaa pelkästään jalkapallosta 40 miljoonaa euroa vuodessa. Oma vaatemerkki ja sponsorisopimukset lihottavat portugalilaisen pankkitiliä vielä lisäksi 60 miljoonalla vuodessa.

Ronaldon kerrotaan ennestään omistavan kaksi lukaalia Lissabonissa, joista toinen on seitsemän miljoonan arvoinen.

Lisäksi Ronaldolla on asunto New Yorkissa, kotisaarellaan Madeiralla, Marbellassa, Pohjois-Portugalin Geresissä, sekä entisissä kotikaupungeissaan Madridissa ja Torinossa.

Tällä hetkellä Ronaldo perheineen pitää majaa Manchesterissä.

Ronaldolla on ollut tällä kaudella hankala kausi ManUssa. Valioliigassa on syntynyt vain yksi maali ja Ronaldo on kulkenut kohusta toiseen.

Viimeisessä kohussa oikutteleva Ronaldo kieltäytyi menemästä vaihdosta kentälle Tottenhamia vastaan. Se sai ManUn päävalmentaja Erik ten Hagin hyllyttämään Ronaldon seuraavan viikonlopun Chelsea-ottelusta. Ten Hag lähetti myös Ronaldon harjoittelemaan juniorijoukkueen kanssa.

Sunnuntaina Ronaldon tilanne ManUssa oli ainakin hieman tervehtyneempi. Ronaldo pelasi ottelussa täydet minuutit.