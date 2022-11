Tuntematon Rafaela peri röyhkeän yhtiökumppaninsa bisnekset – nyt hän hoitaa Erling Haalandin asioita

Brasilialaista Rafaela Pimentaa on sanottu jalkapallomaailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.

Röyhkeästä käytöksestään tunnettu Mino Raiola oli jalkapallomaailman tunnetuin pelaaja-agentti viime kevääseen asti.

Raiolan kuolema 54 vuoden iässä herätti kiinnostuksen hänen luomansa imperiumin kohtalosta. Puoli vuotta myöhemmin on selvää, että seuraaja, 49-vuotias brasiliainen Rafaela Pimenta on kyvykäs jatkamaan menestyksekkäästi Raiolan elämäntyötä.

Raiola aloitti työuransa perheen pizzeriassa Alankomaiden Haarlemissa. Yrittäjähenki oli kova. Nuorukainen hankki ensimmäisen miljoonansa jo varhain myymällä omistamansa McDonald’s-ravintolan eteenpäin.

Jalkapalloon Raiola tuli vahvasti mukaan hänen tutustuttua 2000-luvun alussa Amsterdamin Ajaxissa pelanneeseen Zlatan Ibrahimoviciin. Ruotsalainen piti Raiolan mafiatyylistä ja pyysi tätä agentikseen.

Raiolan mielestä Ajax oli liian pieni ja vaatimaton seuran Zlatanin taidoille ja persoonalle. Niinpä Raiola kiristi Ajaxin johtoporrasta ja hankki Ibrahimovicille rahakkaan siirron Juventukseen vuonna 2004.

Pian Raiolan maine levisi futispiireissä ja asiakaskunta kasvoi kovilla nimillä. Italialaistaustaisen agentin talliin päätyivät muun muassa toinen kohuhyökkääjä Mario Balotelli ja keskikenttälupaus Paul Pogba. Myös 2020-luvun kuumin pelaaja Erling Haaland on Raiolan perustaman One-agentuurin asiakas.

Raiola loi mahtavan imperiumin ja pääsi nauttimaan työnsä hedelmistä. Esimerkiksi Pogban siirto Juventuksesta Manchester Unitediin kasvatti Raiolan firman pankkitiliä 43 miljoonalla eurolla, mikäli Football Leaks: The Dirty Business of Football -kirjaa on uskominen.

Vuonna 2022 Raiolan elämä sai uuden käänteen, kun hän sairastui vakavasti. Keväällä hänet ehdittiin jo julistaa sosiaalisessa mediassa kuolleeksi, mutta ”tiedot” olivat ennenaikaisia.

Muutamaa kuukautta myöhemmin sama toistui ja some ”tiesi” jälleen Raiolan menehtyneen vakavaan sairauteen.

– Toisen kerran neljän kuukauden aikana he tappavat minut, Raiola twiittasi vastineen.

Tällä kertaa Raiolan uhmakkuus taisi olla hieman liioiteltua, sillä vain muutama päivä myöhemmin 30. huhtikuuta hän nukkui pois 54-vuotiaana.

Jo samana päivänä ensimmäiset haaskaat lähtivät etsimään saalista.

Raiolan yhtiökumppani Pimenta kertoi hiljattain Telegraphin haastattelussa, että heidän agenttiyhtiönsä pelaajia oli lähestytty jo kuolinpäivänä.

Yleinen arvelu olikin, että moni Raiolan kanssa yhteistyötä tehnyt pelaaja jättää One-yhtiön, kun isäntä on poissa. Näin ei näytä käyneen. Muutama pelaaja ilmoitti jo tuoreeltaan pysyvänsä agenttitoimiston asiakkaana, eikä kesän ja syksyn aikana ole tullut tietoja lähtijöistä.

Mino Raiola nousi jalkapallomaailman huipulle Zlatan Ibrahimovicin agenttina.

Miksi kymmeniä miljoonia euroja ansaitsevat futarit jäivät Raiolan perustamaan toimistoon?

Syynä on Pimenta, jota kuvataan jalkapallomaailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.

Brasiliainen tapasi Raiolan 22 vuotta sitten kotimaassaan järjestetyssä hyväntekeväisyysottelussa. Raiola tykästyi tarmokkaan juristin persoonaan ja palkkasi tämän yhtiöönsä.

Vuonna 2004 Pimentasta tuli One-yhtiön osakas. Vaikka hän on ollut futisbisneksessä mukana 20 vuoden ajan, hän ei ole ollut juurikaan esillä julkisuudessa.

Hän viimeisteli keväällä Haalandin kohusiirron yksityiskohdat norjalaisen maalitykin vaihtaessa Dortmundin keltaisen paidan Manchester Cityn taivaansiniseen peliasuun.

Kuka siis on 49-vuotias Pimenta, joka on ollut toisena neuvottelijana useissa huippudiileissä?

Pimenta opiskeli oikeustieteitä Sao Paolon yliopistossa ja päätyi valmistumisensa jälkeen töihin Brasilian presidentin Fernando Henriquen Cardoson hallintoon erikoisalueenaan kilpailuoikeus.

Vuosituhannen vaihteessa hän tapasi Raiolan hyväntekeväisyysottelussa, jonka järjesti ex-pelaajien Rivaldon ja Cesar Sampaion perustama Guaratingueta-seura.

Nuori nainen muutti Monacoon, jonne Raiola oli perustanut One-yhtiönsä toimiston. Siellä työskenteli myös Raiolan serkku Vincenzo Raiola ja pari muuta jalkapalloasiantuntijaa, mutta juuri Pimentasta tuli huippuagentin oikea käsi ja tärkein sparraaja.

Raiola oli ärhäkäs neuvottelija, joka ei epäröinyt esittää järjettömiltä tuntuvia vaatimuksia seuroille.

Pimenta oli puolestaan sovittelevampi taho, jonka rauhallisuus ja kylmäpäisyys teki vaikutuksen neuvottelujen toiseen osapuoleen. Monille jäi sellainen kuva, että Pimenta ei ole neuvottelutilanteissa yhtä tiukka kuin Raiola, mutta Athletic-lehden haastattelemien seurajohtajien mukaan näin ei ollut.

– Rehellisesti sanottuna hän tasapainotti erinomaisesti Minoa, mutta kyse ei ollut puhtaasta hyvä poliisi, paha poliisi -asetelmasta, koska myös Rafaela oli kova, eräs seurapomo sanoi.

Sisäpiiriläisille ei tullut yllätyksenä se, että nimenomaan Pimenta perii agenttitoimiston johtajapestin.

Mediatietojen mukaan Raiolalla on kaksi poikaa, jotka ovat mukana yhtiön toiminnassa, mutta he ovat hieman yli parikymppisiä eivätkä ole vielä valmiita ottamaan vastuuta firman hoidosta.

Pimenta on sen sijaan osoittanut hallitsevansa futisbisneksen lainalaisuudet ja todennäköisesti harmaankin alueen. Paul Pogban kanssa hänellä on erityissuhde, joka alkoi jo pelaajan ollessa kovin nuori.

Dokumentti Pogmentaryn perusteella Pimenta on pelaajalle kuin lähisukulainen. Pogban lapset kutsuvatkin agenttia Rafa-tädiksi.

Tähtipelaajien luottamus Pimentaan liittyy tämän laajaan toimenkuvaan. Sopimusneuvottelut on tietysti agentin tärkein työsarka, mutta Pimenta ymmärsi pelaajan kokonaisvaltaiset tarpeet ja hoiti myös siviiliasioita kuntoon. Pogba oli eräänlainen mallikappale.

– Pogba on brändi, jonka rakensimme, Pimenta paljastaa Athleticin haastattelussa.

Hänen mukaansa ranskalaispelaajan liitetyt emojit ja show-esiintymiset sekä vaihtelevat hiustyylit ovat harkittuja juttuja, joilla agenttitoimisto haluaa kerätä pelaajalle mahdollisimman paljon huomiota.

Pimentan mukaan kyse on viime kädessä ihmisten viihdyttämisestä.