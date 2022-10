Eurofutistuomio: Cristiano Ronaldo teki lapsellisen tempun vanhalle kaverilleen – Suomella murheellinen tilanne

Eurofutistuomiossa ruoditaan jalkapalloviikon isompia puheenaiheita.

EUROFUTISTUOMIO perkaa viikonlopun käänteet Euroopan huippusarjoissa. Tällä kertaa raadissa ovat IS:n toimittajat Tatu Myllykoski, Ville Touru ja Petri Seppä.

Tatu Myllykoski

Tähti

Bayern Münchenin Eric Maxim Choupo-Moting, 33, on vihdoin oppinut, miten verkkoa laulatetaan. Edelliseen viiteen otteluun on syntynyt kuusi kaappia. Tätä menoa kamerunilainen murskaa maaliennätyksensä jo ennen MM-taukoa. Vuosia jatkuneet nallipyssynaureskelut ovat hiljenneet.

Eric Maxim Choupo-Moting on tullut tunnetuksi hyökkääjänä, joka ei osaa tehdä maaleja.

Puheenaihe

Unai Emery ei ollut vielä virallisesti komennossa, kun Aston Villa kärsi Newcastlelle nöyryyttävän 0–4-tappion. Urakkaa riittää. Emery oli eittämättä kovin saatavilla ollut nimi, mutta hänen palkkauksensa herättää silti isoja kysymyksiä. Hän on pelillisesti täysin toisesta todellisuudesta kuin edeltäjänsä Steven Gerrard.

Tyyli

Cristiano Ronaldo ei suostunut tervehtimään ex-joukkuekaveriaan Gary Nevilleä ennen West Ham -ottelua. Vieressä päivystänyt Louis Saha puolestaan sai lämpimän halauksen. Syksyllä Ronaldoa kovasti kritisoinut Neville myönsi jälkikäteen, että on tainnut pudota portugalilaisen joulukorttilistoilta.

Gary Neville ei ole enää Cristiano Ronaldon suosiossa.

Moka

Joel Pohjanpalon Venezia-siirto on osoittautumassa raskaaksi virheeksi. Vain yhden maalin tällä kaudella iskenyt hyökkääjä sai lauantaina enää puoli tuntia peliaikaa. Valmentaja Ivan Javorcic ei osaa hyödyntää väkivahvan Pohjanpalon vahvuuksia lainkaan. Joukkue on muutoinkin umpikriisissä.

Yllätys

Espanjan Segundassa nähtiin lauantaina pähkähullu peli. Las Palmas piti palloa 86-prosenttisesti mutta hävisi silti Huescalle 0–1. Mylly oli hurjaa, sillä Huesca sai koko ottelussa vain 76 syöttöä omille, Las Palmas 748.

Ville Touru

Tähti

Khvicha Kvaratskhelian nimi ei sanonut mitään ennen tätä kautta. Vielä viime keväänä maansa sarjassa pelannut 21-vuotias georgialainen on tullut karmit kaulassa sisään Serie A:han. Hän on johdattanut tappiottoman Napolin jo karkumatkalle sarjassa. Seuran edellinen mestaruus tuli Maradonan johdolla vuonna 1990. Napolin fanit ovat nimenneet Kvaratskhelian jo ”Kvaradonaksi”.

Lauantaina ”Kvaradona” iski Sassuolon kanveesiin tekemällä heti avauspuoliajalla maalin ja syöttämällä kaksi.

Puheenaihe

Suomen edustus Euroopan viidessä suurimmassa sarjassa on hävettävällä tasolla. Lukas Hradecky torjuu Leverkusenin maalilla Bundesliigassa, jossa pelaa myös Augsburgin rotaatiomies Fredrik Jensen. Nyt loukkaantuneena oleva Jere Uronen saa silloin tällöin vastuuta Ranskan pohjasakan Brestissä. Muuten on hiljaista.

Tyyli

Vuosikaudet pilkan kohteena ollut Arsenal sen kuin paahtaa Valioliigan kärjessä. Mestarien liigassa tykkimiehet nähtiin edellisen kerran kuusi vuotta sitten. Nyt Arsenalin rotsit ovat taas muodissa.

Sunnuntaina Arsenal pieksi Nottinghamin 5–0. Martin Ödegaard niittasi loppuluvut.

Moka

Edelliskierroksella Liverpool otti tukkaan sarjajumbo Nottinghamilta, nyt pohjasakan Leeds kävi antamassa tukkapöllyä Anfiedillä. Liverpoolin ero sarjakärkeen on jo massiiviset 15 pistettä. Mestarien liiga -paikatkin karkaavat tätä menoa pian.

Yllätys

Kun Erling Haaland on loukkaantuneena sivussa, Valioliigan kuumin pelaaja on nyt Newcastlen Miguel Almiron. Siis kuka? Edellisten neljän kauden aikana paraguaylainen teki Newcastlen riveissä 110 pelissä 9 maalia. Nyt hän on paukuttanut kuuteen viime peliin kuusi rysää ja noussut maalipörssin kärkikastiin.

Petri Seppä

Tähti

Vielä se vanhakin osaa. 36-vuotias konkari, Ruotsin entinen maajoukkuehyökkääjä Ola Toivonen teki Allsvenskanissa ensimmäisen maalinsa viiteen (5) kuukauteen! Eikä vain yhtä vaan hattutempun, kun Malmö voitti Varbergin 5–2. Vaihtopelaajan rooliin ajautuneella Toivosella mahtui väliin 12 maalitonta ottelua, mutta kun uransa tähän syksyyn lopettava veteraani vihdoin pääsi taas avaukseen, verkko rytisi kolmasti.

Puheenaihe

Liverpool rypee käsittämättömän syvällä. Plakkarissa on kaikki kilpailut huomioiden 18 ottelusta jo viisi tappiota (4 Valioliigassa, yksi Mestarien liigassa). Koko viime kaudella tappioita kertyi 63 ottelussa vain neljä. Siinä on Jürgen Kloppilla ihmettelemistä.

Jotain tarttis tehdä, mutta käsien levittelyksi menee Jürgen Kloppilla ja koko Liverpoolilla.

Tyyli

Arsenal näytti, miten sarjajumbo hoidetaan niin kuin pitää. Nottinghamin aikeet kilpikonnapuolustuksesta murenivat jo 5 minuutin jälkeen, kun Gabriel Martinelli puski 1–0. Kun Nottingham oli tauolla ”juoninut” uudet taktiikat, Reiss Nelson iski kolmen minuutin välein kahdesti ja peli 3–0:aan. Lopulta Arsu voitti vaivattomasti 5–0.

Moka

370 miljoonaa! Se on Ranskan suurseuran PSG:n taloudellinen tappio viime kaudelta. PSG teki kesällä messevät hankinnat, kun mm. Lionel Messi, Sergio Ramos ja Gianluigi Donnarumma liittyivät seuraan lihavine palkkoineen. Lisänä tuli Kylian Mbappen jättipalkka. Kalliiksi tuli Ranskan mestaruus, Euroopan kentillä jäi taas luu käteen.

Lionel Messi (vas.) ja Kylian Mbappe maksavat PSG:lle palkkamenoina maltaita.

Yllätys

Kaikenlaisista syistä on otteluita keskeytetty, mm. sääolojen ja sähkökatkojen takia. Tuskin koskaan kuitenkaan ilmahälytyksen. Näin kävi kuitenkin lauantaina Ukrainan liigassa, kun ilmahälytyssireenit keskeyttivät Shahtar Donetskin ja Oleksandrian välisen ottelun Lvivissä. Ottelu oli keskeytyksissä noin tunnin ja 40 minuuttia, kunnes vaara oli ohi. Ottelu päättyi lopulta 2–2.