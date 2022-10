Vakio: Liikaa kannatusta saaneista Newcastlesta ja Brentfordista ohipeli – Liverpool viikon varmin

Brighton nostetaan avauskohteessa rohkeasti varmaksi kotiottelussa otteluruuhkassa olevaa Chelseaa vastaan.

1 Brighton–Chelsea (1)

Valioliiga: Brighton joutui taipumaan pelitapahtumiin nähden ansaittuun 1–3-tappioon Manchester Cityn vieraana. Peliesitys oli kuitenkin melko tarkasti linjassa odotusten kanssa. Brighton metsästää edelleen ensimmäistä voittoaan Roberto De Zerbin alaisuudessa, mutta suoritustaso on pysynyt kelvollisena. Myös otteluohjelma on ollut poikkeuksellisen vaativa.

Chelsea oli vain minuuttien päässä täydestä pistesaaliista kotiottelussa Manchester Unitedia vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan sinällään reiluun 1–1-pistejakoon. Viikolla Chelsea varmisti paikkansa Mestarien liigan pudotuspeleissä, kun se kaatoi Salzburgin vieraissa 2–1.

Graham Potter palaa loppuunmyydylle Amex Stadiumille uusien joukkojensa ohjastajana, joka luo otteluun varmasti oman jännitteensä. Chelsea ei missään nimessä ole ollut parhaimmillaan kovassa ottelutahdissa. Chelsean suosikkiasema on vieraskentällä marginaalinen, jos sitäkään. Vakiossa Chelsea on merkattu noin 45 prosentin suosikiksi, jossa on reilusti ilmaa. Kotivoitto on jäämässä merkeistä alipelatuimmaksi, joten Brighton merkitään avauskohteessa rohkeasti varmaksi.

2 Bournemouth–Tottenham (2)

Valioliiga: Bournemouthin tappioton jakso tuli päätökseen, kun se hävisi arkikierroksella kotona Southamptonille 0–1 ja maanantai-iltana West Hamin vieraana 0–2. Kummassakin ottelussa myös peliesitykset jäivät odotuksista. Pisteiden lisäksi Bournemouth menetti maanantaina maalivahti Neton ja ykköskärki Dominic Solanken sairastuvalle. Solanke saattaa tervehtyä pelikuntoon, mutta Neto on varmasti sivussa.

Tottenhamille kahden pelin viikko oli tuskaa, kun se hävisi ensin Unitedin vieraana 0–2 ja heti perään sunnuntaina kotona Newcastlea vastaan 1–2. Pelitahti jatkui rajuna, kun Tottenham tasasi tiistaina pisteet Mestarien liigassa Sportingia vastaan 1–1. Tottenhamin pelaajiston kuormitus on kova ja se on näkynyt myös otteissa kentällä.

Tasoero on luonnollisesti Tottenhamin eduksi merkittävä, mutta rasitustilasta on tehtävä tuntuva korjaus vierasjoukkuetta vastaan. Isännillä on toki omat puutteensa ja vieraiden noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema on perusteltu. Tottenhamin kannatus on vakiossa todennäköisyysarviota korkeammalla, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

3 Newcastle U–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Newcastle jatkoi syyskauden hurjaa virettään, kun se haki Lontoosta 2–1-vierasvoiton Tottenhamin kustannuksella. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi kuitenkin ollut oikeudenmukaisempi lopputulos.

Aston Villa sai vapauttavan voiton välittömästi Steven Gerrardin potkujen jälkeen, kun kotiottelu Brentfordia vastaan hoitui 4–0. Seura tiedotti maanantaina espanjalaisen Unai Emeryn olevan uusi päävalmentaja, joka aloittaa tehtävässään marraskuun alusta. Villa lunasti Emeryn Villarrealin sopimuksessa olleen ulosostopykälän.

Newcastle on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta Villan otteisiin on syytä odottaa nostetta. Kotietu ja pykälän verran korkeampi perustaso tekee Newcastlesta noin 52 prosentin todennäköisyydellä voittavan ennakkosuosikin. Vakiossa isännät on naulattu lähes 70 prosentin suosikkiasemaan, eikä kohteessa jää järkipelaajalle muuta vaihtoehtoa kuin jättää rajusti ylipelattu kotivoitto ulos riveistä.

4 Crystal P–Southampton (1)

Valioliiga: Palace joutui taipumaan Evertonin vieraana 0–3-tappioon jääden myös pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Keskikentän avainpelaajiin lukeutuvan Cheick Doucouren puuttuminen keskikentältä näkyi karulla tavalla, mutta Palacen onneksi Malin maajoukkuepelaaja palaa vahvuuteen lauantain kotiottelussa.

Southampton esiintyi selvästi odotettua paremmin, kun se tasasi kotikentällä pisteet Arsenalia vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Soton on joutunut tulemaan toimeen viimeiset matsit ilman hienon alkukauden pelannutta Armel Bella-Kotchapia, jonka pelikunto on myös Palace vierasottelua silmällä pitäen kysymysmerkki. Varmasti sivussa puolustuslinjasta on Kyle Walker-Pieters, jonka takareisivamma pitää laitapuolustajan sivussa koko loppuvuoden.

Palace on joukkueista pykälän verran laadukkaampi ja vieraita rasittaa useampi avauskokoonpanon poissaolo. Palace on kotikentällä noin 52 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto merkataan varmaksi.

5 Brentford–Wolverhampton (X2)

Valioliiga: Brentford jäi sunnuntaina pahasti alakynteen Aston Villan vieraana ja hävisi ansaitusti 0–4. Edeltävässä kotiottelussa pisteet tasattiin Chelseaa vastaan 0–0 ja Bees pystyi haastamaan paikallisvastustajansa tasaväkiseen taisteluun pisteistä.

Wolves hävisi kotikentällä Leicesteriä vastaan niin ikään 0–4, mutta oli pelissä selvästi loppulukemia paremmin mukana. Wolves on lähestynyt Bruno Lagen lähdön jälkeen pelejä aktiivisemmalla otteella ja väliaikaisvalmentajan tittelillä operoivan Steve Davisin on tiedotettu jatkavan vetovastuussa vähintään vuodenvaihteeseen asti.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia ja kotietu pitää isännät hieman yli 40 prosentin suosikkina. Vakion pelaajat luottavat Brentfordiin lähes 60 prosentin kannatuksella, joka on selvästi yli todennäköisyysarvion. Ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

6 Fulham–Everton (12)

Valioliiga: Fulhamille kahden pelin viikko toi täyskäänteen alavireisiin otteisiin. Voitot sekä Aston Villaa että Leedsiä vastaan tulivat maalipaikkoihin nähden ansaitusti ja peliesitykset ylittivät kummassakin matsissa odotukset kirkkaasti.

Everton pelasi sekin yhden kauden parhaista otteluistaan kaadettuaan kotikentällä Palacen ansaitusti 3–0. Koko alkukauden sivussa ollut Dominic Carter-Lewin pelasi toisen ottelunsa avauskokoonpanossa ja onnistui myös iskemään Evertonin avausmaalin. Valioliigan vaatimustason mitat täyttävän kärkimiehen saaminen pelikuntoon nostaa Evertonin osakkeita vaikeaan alkukauteen nähden.

Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa. Kumpikin sai viime viikolla itseluottamusta nostavia tuloksia. Fulham ansaitsee kotiedun turvin noin 43 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

7 Liverpool–Leeds U (1)

Valioliiga: Liverpool kärsi viime kierroksella yllättävän 0–1-tappion Forestin vieraana. Maalipaikkojen valossa tappiota voinee pitää ansaitsemattomana, mutta odotuksiin nähden peliesitys sarjan heikoimman joukkueen vieraana oli heikko. Mestarien liigassa Liverpool paranteli asemiaan, kun se haki keskiviikkona 3–0-vierasvoiton Ajaxista.

Leeds ui syvissä vesissä. Sunnuntain 2–3-tappio Fulhamia vastaan oli neljäs peräkkäinen ja peliesitys kauden heikoimpia. Mediapaine päävalmentaja Jesse Marchia kohtaan on jatkunut kovana, mutta March on vakuutellut nauttivansa edelleen seurajohdon vahvaa luottamusta ja tekevänsä kaikkensa tulosten kääntämiseksi.

Keskiviikon vieraspeli Amsterdamissa rasittaa Liverpoolia normaalia runsaammin, sillä loukkaantumiset vaikeuttavat pelaajien kierrätystä. Ero perustasossa nostaa Liverpoolin silti kotikentällä noin 75 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotivoiton kannatus on karannut päälle 80 pinnan, mutta näin selkeä ennakkosuosikki on syytä pitää riveissä varmana.

8 Norwich C–Stoke (X2)

Championship: Teemu Pukin kaksi aikaista maalia eivät riittäneet sinetöimään Norwichin voittoa, kun pisteet tasattiin viikonloppuna Sheffieldin vieraana lopulta 2–2. Tiistaina rästipelissä Burnleyä vastaan tuli 0–1-vierastappio. Pistemenetykset ja ennen kaikkea pelillisesti alle odotusten jääneet otteet muita kärkijoukkueita vastaan ovat paljastaneet haavoittuvaisuuksia, joita Norwichin alkukauden hyvä tuloskunto ehti jo osittain naamioida.

Stoke joutui taipumaan kotikentällään tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2-tappion Coventrya vastaan. Kaksi peräkkäistä tappiota ovat kumpikin tulleet melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua ja Stoken pelivoima on tällä hetkellä korkeammalla kuin se on ollut kertaakaan koko kuluvan kauden aikana.

Norwichin itseluottamus on koetuksella, kun lokakuussa on toistaiseksi tultut vain yksi voitto. Isäntien haitaksi on laskettava viikkopelistä kertynyt rasitus, mutta kotietu ja ero perustasossa nostavat sen noin 52 prosentin todennäköisyydellä voittavaksi suosikiksi. Vakiossa kotivoiton kannatus on karannut päälle 60 pinnan ja edullisin pelivalinta on jättää ylipelattu kotivoitto ulos riveistä.

9 Wigan–Watford (2)

Championship: Wigan kärsi QPR:n vieraana 1–2-tappion vaikkei esiintynyt pelillisesti kotijoukkuetta heikommin. Ennen kauden alkua asetetuissa odotuksissa Wigania oli syytä pitää sarjan vaatimattomimpana joukkueena. Wigan on kuitenkin osoittanut olevansa selvästi odotettua valmiimpi Championshipin vaatimustasoon, eikä lokakuun aikana kärsityt tappiot ole laskeneet pelivoimaa merkittävästi.

Watford palasi nolon Millwall-tappion jälkeen ryminällä voittojen tielle, kun sunnuntainen kotiottelu Lutonia vastaan hoitui 4–0. Slaven Bilic on ollut joukkueen peräsimessä kuukauden päivät. Isossa kuvassa peliesitysten laatu on kehittynyt positiiviseen suuntaan, mutta pelaajamateriaalin potentiaalin pitäisi riittää vieläkin tasapainoisempiin esityksiin.

Wigan on kärsinyt lähiaikoina runsaasti pistemenetyksiä, mutta esiintynyt pelitapahtumien valossa melko odotetusti. Watford on löytämässä itseään uuden valmennuksen alaisuudessa ja nousee perustasoeron myötä noin 45 prosentin ennakkosuosikiksi. Watford on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi ja vierasvoitto merkataan kohteessa varmaksi asti.

10 Hull–Blackburn (1)

Championship: Hull nappasi toisen vierasvoiton peräkkäin, kun se kaatoi Rotherhamin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 4–2. Voitot tulevat tarpeeseen, sillä elo-syyskuussa kärsitty kuukauden mittainen tappioputki piti Hullia pitkään jopa putoamisviivan alapuolella. Lokakuun alusta asti väliaikaisvalmentajan tittelillä operoinut Andy Dawson on saanut ryhmänsä ylös pahimmasta suosta.

Blackburn jatkoi voittojen tiellä kolmannessa peräkkäisessä matsissa, kun kotiottelu Birminghamia vastaan hoitui 2–1. Maalipaikat menivät kuitenkin vierasjoukkueen eduksi selvällä marginaalilla. Blackburnin pistetili on kertynyt vastoin pelitapahtumia tällä kaudella, kun toteutuneiden pisteiden ja odottaman välinen erotus on hurjat kahdeksan pistettä.

Hull on saanut itseluottamustaan takaisin. Blackburnin toteutuneissa tuloksissa on ilmaa todelliseen tasoon nähden runsaasti. Vieraat ovat laadukkaampi ryhmä, mutta kotietu nostaa Hullin marginaaliseksi suosikiksi. Vakiossa Blackburn on merkitty alustavasti 40 pinnan suosikkiasemaan, joten alipelattu Hull nostetaan rohkeasti varmaksi.

11 Luton–Sunderland (1X)

Championship: Luton romahti sunnuntaina Watfordin vieraana 0–4-tappioon. Tappio oli ansaittu, vaikka loppulukemat hieman liioittelevatkin tasoeroa. Luton on selvästi keskimääräistä laadukkaampi ryhmä ja kamppailee tälläkin kaudella paikasta kuuden parhaan joukkoon.

Sunderland kärsi karvaan 2–4-tappion kotikentällä Burnleyä vastaan, mutta jäi kiistatta pelillisesti vierasjoukkuetta jälkeen. Voitot ovat olleet viime aikoina Sunderlandin kohdalla tiukassa, mutta peliesitysten laatu on pysynyt alkukauden kovan nosteen jälkeen varsin vakaana.

Ero perustasossa menee Lutonin eduksi ja kotivoitto toteutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on niukasti ylipelattu, muttei siinä määrin, että ennakkosuosikki täytyisi asettaa kokonaan ohitukseen. Vaihtomerkki asetetaan kotivoittoa suojaamaan 29 prosentin todennäköisyydellä toteutuvalle tasapelille.

12 Burnley–Reading (12)

Championship: Burnley ei taivu. Viikonloppuna Sunderlandin vieraana aikainen kahden maalin tappioasema käännettiin komeaksi 4–2-voitoksi. Viikolla mittaa otettiin pelivoimaltaan kahden parhaan joukkueen välillä, kun Burnley isännöi Norwichia. Ottelu kääntyikin lopulta Burnleyn eduksi 1–0. Vaikka ratkaisumaali syntyi rangaistuspotkusta, hallitsi Burnley pelitapahtumia vähintäänkin odotetulla tavalla.

Reading sai orastavan tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Bristolia vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Reading on jatkanut edellisiltäkin kausilta tutulla tyylillä ja otteissa riittää runsaasti hajontaa. Hyökkäyspäästä löytyy taitoa ja ratkaisukykyä, mutta puolustuspää vuotaa liikaa.

Burnley on noussut kuin varkain sarjan parhaiten suorittavaksi joukkueeksi, mitä tiistain voitto Norwichista alleviivasi entisestään. Kärkikamppailusta kertynyt rasitus kaventaa suosikkiasemaa hieman ja isännät ovatnoin 58 prosentin suosikkeja. Vakiossa kotivoiton kannatus on menossa odotetusti yli ja vaihtomerkkiä on syytä harkita kotivoiton rinnalle.

13 Cardiff C–Rotherham (1)

Championship: Cardiffin menestysmahdollisuudet vesittyivät toisessa ottelussa peräkkäin aikaiseen ulosajoon. Viimeksi Swansean vieraana tuli 0–2-tappio. Alla on kolme peräkkäistä tappiota ja myös Cardiffin pelivoima on ottanut viime viikkoina osumaa. Rankingissa paikka on kuitenkin edelleen tukevasti keskikastissa.

Rotherham tasasi viikolla pisteet Coventryn vieraana 2–2. Pistejako oli linjassa tasaisesti jakautuneiden maaliodottamien kanssa ja selkeänä altavastaajana matsiin lähteneen Rotherhamin peliesitys ylitti odotukset. Edeltävällä kierroksella kärsitty 2–4-kotitappio Hullia vastaan sen sijaan oli pelillisesti heikko esitys ja tappio ansaittu.

Cardiff on joukkueista laadukkaampi, vaikka toteutuneet tulokset kertovat muuta. Vieraiden haitaksi on laskettava viikkopelistä kertynyt rasitus. Kotivoitto toteutuu noin 53 prosentin todennäköisyydellä. Vakion peliprosentit ovat kohdallaan ja selkeänä ennakkosuosikkina matsiin lähtevä Cardiff merkitään varmaksi.