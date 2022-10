Paljastus kulisseista: Jose Mourinho teki tyylikkään eleen ennen HJK-ottelua

Kaiken nähnyt ja voittanut portugalilaisvalmentaja kehui jälleen HJK:ta ja sen valmentajaa Toni Koskelaa.

AS Roman valmentaja Jose Mourinho kehui jälleen HJK:n päävalmentajaa Toni Koskelaa. HJK hävisi kotikentällään torstaina niukasti 1–2 Euroopan liigan ottelun, josta se olisi voinut hyvin saada myös tasapelin Serie A:n huippujoukkuetta vastaan.

– Kuten sanoin Roomassa pelatun ottelun jälkeen, valmentaja Koskela on hyvä. Sen näkee siitä, että hänen joukkueensa on hyvin organisoitu. He pystyivät haastamaan meidät tuolloin tasakentällisin, Mourinho sanoi torstain pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Roomassa pelatun ottelun HJK hävisi 0–3, mutta tuolloin suomalaisten ottelua vaikeutti Miro Tenhon vartin kohdalla saama punainen kortti.

– HJK:lla on ideoita. He ovat hyvä joukkue. Torstaina heillä ei ollut juuri mahdollisuuksia päästä jatkoon, mutta he yrittivät ylpeästi voittaa pelin.

Mourinho sanoi, että Koskelan käyttämät taktiset nyanssit yllättivät Roman ja saivat italialaiset näyttämään välillä väsyneiltä.

– 70. minuutilla he muuttivat muodostelmaansa. Se oli hyvin älykästä ja meidän piti mukautua siihen.

Portugalilainen paljasti, että oli tehnyt ystävällisen eleen HJK:lle ennen torstain ottelua.

– Onnittelin heitä Suomen mestaruudesta. Nyt onnittelen heitä hyvästä ottelusta, jonka he pelasivat meitä vastaan, Mourinho sanoi.

Koskela oli mielissään, kun lähes kolmekymmentä pokaalia voittanut Mourinho kehaisi häntä ja hänen ryhmäänsä.

– Siinä on valmentaja, joka on voittanut kaiken ja ollut huipulla reilut 20 vuotta. Vielä enemmän olisi lämmittänyt, jos olisimme saaneet jonkun pisteen mukaan, Koskela sanoi.

HJK menetti tappion myötä kaikki jatkohaaveensa eurokentillä. Joukkueella on tällä kaudella jäljellä vielä vieraspeli Real Betisiä vastaan.