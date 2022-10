Kommentti: HJK koki kauden katkerimman tappionsa

HJK:n kotiottelu suurseura AS Romaa vastaan taltioidaan siihen katkerien tappioiden lokeroon, johon on pakattu liuskoittain jossittelua, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Töölön stadion räjähti torstai-iltana kolmesti. Ensin kotijoukkueen euforisesta maalijuhlinnasta kahdesti ja sitten vihaisesta huutomyrskystä hylätyn maalin jälkeen. Mitä olisikaan käynyt, jos David Brownen huimaa tasoitusmaalia varttia ennen loppua ei olisi hylätty? HJK olisi noussut 2–2-tasatilanteeseen ja voinut vielä kamppailla voitostakin.

Tuomio oli varmasti oikea, ja tilanteessa HJK:lla oli kourallinen huonoa tuuria. HJK teki lähestulkoon mahdottomasta mahdollista, ja jäi vain yhden Malik Abubakarin kädenheilautuksen päähän noususta tasoihin. Abubakarin käsi osui Roman puolustajan kasvoihin, ja sen takia Brownen maailmanluokan maali hylättiin.

Avausjaksolla kotijoukkue HJK kamppaili hienosti ennakolta ylivoimaista vastustajaa AS Romaa vastaan, ja jakso päättyi lopulta harmittavaan Tammy Abrahamin maaliin viitisen minuuttia ennen taukoa.

Toisen jakson alku pakattiin täyteen toivoa, kun vanhoilla päivillään maalintekijäksi yllättäen noussut Perparim Hetemaj laukoi HJK:n tasoituksen Lucas Lingmanin ja Malik Abubakarin hyvän alustuksen jälkeen.

Sitten tuli uusi kylmä suihku kotiyleisön niskaan, kun HJK-toppari Arttu Hoskonen teki oman maalin.

Ja lopulta se kaikista katkerin tilanne, kun David Browne laukoi upeasti kaukolaukauksellaan tasoituksen, mutta videotarkistuksen jälkeen maali hylättiin. Laukaus painui Tammy Abrahamin jalasta maalin ylänurkkaan, ja stadion räjähti toisen kerran. Ja kolmannen kerran kotiyleisö huusi raivokkaasti videotarkistuksen jälkeen, mutta sillä kertaa raivosta ja pettymyksestä.

Eurooppa-liigan ottelut ovat parhaimmillaan taianomaisia, ja sellainen oli myös tulla HJK:n ja Italian Serie A:n suurseura AS Roman ottelusta. Ottelu taltioidaan kuitenkin siihen katkerien tappioiden lokeroon, johon on pakattu liuskoittain jossittelua.

Kohtalon ivaa, että Brownen maali hylättiin nimenomaan Abubakarin kädenheilautuksen takia. Hänen epäonnisella sijoittumisellaan oli osuutensa siihen, että HJK sai aiemmasta kotiottelustaan Ludogoretsia vastaan vain tasapelin.

Mestaruuden varmistuttua HJK kärsi viikon verran kuvaannollisesti mestaruuskrapulasta, ja sen seurauksena tuli surkeat tappiot Bulgariassa Eurooppa-liigan ottelussa ja kotikentällä KuPSia vastaan.

Kun mestaruutta oli juhlittu riittävästi, oli aika pestä kasvot. Sen joukkue totisesti teki.

HJK sai melko lailla puhtaat paperit kamppailustaan ennakolta ylivoimaista vastustajaa vastaan. Moni Klubin pelaaja pelasi yhden kauden parhaimmista peleistään. Lucas Lingman kelaa todennäköisesti pitkään mielessään loistavaa syöttöä Hetemaj’n maaliin. Aapo Halme teki vaikutuksen vääntämällä tasaväkisesti Roman voimahyökkääjä Tammy Abrahamia vastaan. Puhumattakaan Santeri Väänäsestä, joka taas kerran pelasi hyvän ottelun.

Tappiosta huolimatta HJK jätti itsestään hyvän muistijäljen kauden viimeisessä kotiottelussa.