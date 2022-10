HJK iskee AS Roman kimppuun Töölön hornankattilassa – IS seuraa

HJK–AS Roma alkaa kello 22.

Helsingin Jalkapalloklubi isännöi torstai-iltana Töölön kotistadionillaan Italian suurseura AS Romaa Euroopan liigan lohkovaiheen ottelussa.

Ottelu on käytännössä molemmille pakkovoitto. Jose Mourinhon luotsaama AS Roma on lohkossa kolmantena, HJK neljäntenä, kun jäljellä on torstai-illan ottelun jälkeen vielä yhdet lohkopelit.

Joukkueet kohtasivat syyskuussa Roomassa, jossa isännät antoivat suomalaisvierailleen tukkapöllyä lukemin 3–0.