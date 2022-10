Yksi suomalaisten esittämä kysymys sai Jose Mourinhon marmattamaan – alkoi läksyttää HJK:ta: ”Tekosyy!”

AS Roman valmentaja ei haluaisi joukkueensa pelaavan Töölön tekonurmikentällä.

AS Roman legendaarinen päävalmentaja Jose Mourinho, 59, ei ollut kiinnostunut juttelemaan mukavia Helsingissä keskiviikkoiltana. Italian suurseura, joka kohtaa HJK:n Euroopan liigassa torstaina, saapui katsastamaan Töölön jalkapallostadionia saavuttuaan suoraan Helsinki-Vantaan lentokentältä.

Mourinho käveli kehnosta syyskelistä suoraan stadionin uumeniin ja median eteen. Ilta-Sanomat tiedusteli portugalilaisvelholta, oliko hän ensimmäistä kertaa Suomessa ja mitä hän tietää maasta, johon oli juuri saapunut.

– Olen toista kertaa Suomessa, mutta ensimmäistä kertaa valmentamassa, Mourinho paljasti.

As Roman pelaajat tutustumassa Töölön jalkapallostadioniin.

Sitten hän sivuutti koko kysymyksen toisen osan.

– En ole keskittynyt maahan, vaan otteluun. Meidän pitää voittaa eikä spekuloida lohkon toisen ottelun tuloksilla. Helppoa siitä ei tule, kuten ensimmäisessä ottelussa nähtiin, Mourinho sanoi.

Lue lisää: ”Hänellä oli kyky saada meidät vaikka tappamaan puolestaan” – tällainen on röyhkeä legenda Jose Mourinho, joka saapuu tänään Suomeen

HJK kohtasi AS Roman jo vieraissa syyskuun 15. päivä. Tuolloin ottelu päättyi helsinkiläisten 0–3-tappioon. Tulosta vauhditti Miro Tenhon jo 14. minuutilla saama suora punainen kortti. Mourinho kehui HJK:n otteita keskiviikkona Töölössä.

– Minun on oltava rehellinen. Täysin kentällisin pelattaessa ottelu oli meille vaikea, hän sanoi ja kertoi seuranneensa Klubin pelejä Ludogoretz Razgradia ja Real Betisiä vastaan.

– Torstain ottelusta tulee vaikea. Me emme ole lomalla. Haluamme pysyä Euroopan liigassa emmekä pudota Konferenssiliigaan puolustamaan viime kauden mestaruuttamme.

Roma on tällä hetkellä vasta kolmantena alkulohkossa. Se on kerännyt neljästä pelistä vain neljä pistettä.

Mourinho sanoi, ettei pelkää Klubia, mutta tietää vastaan tulevan hyvin organisoidun joukkueen. Hän myös kehui jalkapallon kehitystä Skandinaviassa. Viime kaudella Roma hävisi kaksi ottelua norjalaiselle Bodö/Glimtille Konferenssiliigassa, toisen nöyryyttävästi 1–6 tekonurmikentällä.

Suomalainen media kysyi Mourinholta, mitä hän ajattelee Töölön stadionin tekonurmimatosta. Valmentaja sanoi, ettei halua ”itkeä”, koska siitä ei ole hyötyä, mutta marmatti asiasta silti.

– Meidän pitää voittaa eikä ole väliä pelataanko nurmella, tekonurmella vai hiekalla, hän aloitti.

– Mutta jos haluat mielipiteeni, tekonurmikentällä pelataan eri lajia. Se ei ole jalkapalloa. Tekonurmi muuttaa teknisesti peliä paljon. Paremmat pelaajat kärsivät. Kenttä antaa etua joukkueille, jotka ovat tottuneet siihen. En halua puhua tästä asiasta, mutta vastasin vain, koska kysyttiin.

Hetkeä myöhemmin Mourinho jopa ihmetteli rivien välissä, miksei peliä viety viereiselle Olympiastadionille, josta hän mitä ilmeisimmin oli ottanut selvää.

– HJK on tottunut pelaamaan ja harjoittelemaan tällä kentällä ja he saavat siitä etua. Todennäköisesti siksi he eivät vieneet peliä viereiselle stadionille, jolla on luonnonnurmi. Sponsoriasiat ovat päätökselle hyvä tekosyy, hän sanoi.

AS Roman pelaajat loikkasivat lentonsa aikana aurinkoisesta säästä Roomassa pimeään, sateiseen ja ankeaan Helsinkiin. Roma oli tehnyt päätöksen, ettei se harjoittele keskiviikkona. Joukkueen pelaajat tulivat linja-autostaan huput päässä ja hartia korvissa tutustumaan torstain areenaan. Kovin kauaa he eivät kenttää ihmetellessään ulkona viihtyneet.

Puolalaislaituri Nicola Zalewski, 20, kertoi, että pelaajat olivat valmistautuneet siihen, ettei heille paistaisi Suomessa mikään Naantalin aurinko.

– Odotimme, että Suomessa on kylmä ja sää on huono. Emme keskity siihen eivätkä olosuhteet vaikuta suoritukseemme. Teemme parhaamme voittaaksemme, Zalewski sanoi.

Laituri sanoi, että oli tekonurmesta samaa mieltä Mourinhon kanssa.

Nicola Zalewski oli valmistautunut henkisesti Suomen lokakuun synkkyyteen.

Kaikki Italiasta saapuneet eivät valittaneet kentästä tai säästä. IS haastatteli legendaarisen italialaisen urheilulehden La Gazzetta dello Sportin toimittajaa Andrea Pugliesea, joka kertoi olevansa Mourinhon tapaan toista kertaa Suomessa. Hänellä on ystäviä, jotka viettävät kesäisin aikaa maassamme.

– Kaikki ovat kehuneet Helsingin näköaloja ja sitä, että täällä voi nauttia elämästä, Pugliese kertoi.

Keskustelun aikana Suomen ja Italian väliltä löytyi yksi selkeä ero. Pugliese huomautti, että saapasmaassa on totuttu pieniin ja vahvoihin kahveihin, mutta hän lupasi kokeilla myös kunnon suomalaista suodatinsumppia.

Kokenut urheilutoimittaja ei usko, että HJK kykenee nöyryyttämään AS Romaa samalla tavalla kuin Bodö/Glimt viime kaudella.

– 1–6-tappio oli Mourinhon uran pahin. Se oli samanaikaisesti hieno ja hirveä ottelu, jollainen nähdään vain kerran. Uskon, että Roma pystyy voittamaan HJK:n, mutta sen täytyy tehdä muutakin kuin vain mennä kentälle, Pugliese kommentoi.