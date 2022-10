Vakio: Chelsean luotsilla Potterilla vaikea paluu vanhalle kotistadionille

Newcastle on hurjassa iskussa, mutta valmentajaa vaihtanut Aston Villa voi olla Harakoille vaikea vastustaja.

1 Brighton–Chelsea (1X)

Valioliiga: Brighton joutui taipumaan pelitapahtumiin nähden ansaittuun 1–3-tappioon Manchester Cityn vieraana. Chelsea oli vain minuuttien päässä täydestä pistesaaliista kotiottelussa Manchester Unitedia vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan sinällään reiluun 1–1-pistejakoon. Graham Potter palaa Amex Stadiumille uusien joukkojensa ohjastajana, mutta Chelsean suosikkiasema on korkeintaan marginaalinen.

2 Bournemouth–Tottenham (2)

Valioliiga: Bournemouthin tappioton jakso tuli viime viikolla päätökseen, kun se hävisi kotona Southamptonia vastaan 0–1. Tottenhamille kahden pelin viikko oli tuskaa, kun se hävisi niin Unitedin vieraana kuin sunnuntaina kotona Newcastlea vastaan 1–2. Tasoero on luonnollisesti Tottenhamin eduksi merkittävä, mutta sen otteluohjelma jatkuu rajuna Mestarien liigan myötä. Noin 55 prosentin vierassuosikkiasema on silti perusteltu.

3 Newcastle U–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Newcastle jatkoi hurjaa virettään, kun se haki Lontoosta 2–1-vierasvoiton Tottenhamilta. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi kuitenkin ollut oikeampi lopputulos. Aston Villa sai vapauttavan voiton välittömästi Steven Gerrardin potkujen jälkeen, kun kotiottelu Brentfordia vastaan hoitui 4–0. Newcastle on joukkueista laadukkaampi, mutta Villan potentiaali on tiedossa. Lähtökohta otteluun on kuitenkin isäntien kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema.

4 Crystal P–Southampton (1)

Valioliiga: Palace joutui taipumaan lauantaina Evertonin vieraana 0–3-tappioon ja jäi myös pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Southampton esiintyi selvästi odotettua paremmin, kun se tasasi kotikentällä pisteet Arsenalia vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Palace on joukkueista laadukkaampi ja vieraita rasittaa useampi avauskokoonpanon poissaolo. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.

5 Brentford–Wolverhampton (12)

Valioliiga: Brentford jäi pahasti alakynteen Aston Villan vieraana ja hävisi ansaitusti 0–4. Wolves hävisi kotiona Leicesterille niin ikään 0–4, mutta oli pelissä selvästi loppulukemia paremmin taistelemassa pisteistä. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia ja kotietu pitää kotijoukkueen hieman yli 40 prosentin suosikkina.

6 Fulham–Everton (12)

Valioliiga: Fulhamille kahden pelin viikko toi täyskäänteen alavireisiin otteisiin. Voitot sekä Aston Villasta että Leedsistä tulivat ansaitusti ja peliesitykset ylittivät kummassakin matsissa odotukset. Everton pelasi sekin yhden kauden parhaista otteluistaan, kun se kaatoi kotikentällä Palacen ansaitusti 3–0. Fulham on kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikkia.

7 Liverpool–Leeds U (1)

Valioliiga: Liverpool kärsi lauantaina yllättävän 0–1-tappion Forestin vieraana. Maalipaikkojen valossa tappiota voinee pitää ansaitsemattomana, mutta odotuksiin nähden peliesitys sarjan heikoimman joukkueen vieraana oli heikko. Leeds ui syvissä vesissä. Sunnuntain 2–3-tappio Fulhamia vastaan oli neljäs peräkkäinen ja peliesitys kauden heikoimpia. Liverpool on kotikentällään noin 75 prosentin suosikki.

8 Norwich C–Stoke (1)

Championship: Teemu Pukin kaksi aikaista maalia eivät riittäneet Norwichille voittoon, kun pisteet tasattiin Sheffieldin vieraana 2–2. Norwich jäi myös maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta jälkeen. Stoke joutui taipumaan kotikentällään tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2-tappioon Coventrya vastaan. Norwich rasittuu hieman viikolla pelattavassa rästipelissä, mutta on kotikentällä noin 55 prosentin suosikki.

9 Wigan–Watford (12)

Championship: Wigan kärsi QPR:n vieraana 1–2-tappion, vaikkei esiintynyt pelillisesti kotijoukkuetta heikommin. Watford palasi nolon Millwall-tappion jälkeen ryminällä voittojen tielle hoidettuaan sunnuntain kotiottelun Lutonia vastaan 4–0. Wigan on kärsinyt lähiaikoina runsaasti pistemenetyksiä, mutta pelannut odotetulla tasolla. Watford on löytämässä itseään uuden valmennuksen alaisuudessa ja nousee perustasoeron myötä noin 40 pinnan vierassuosikiksi.

10 Hull–Blackburn (1X)

Championship: Hull nappasi toisen peräkkäisen vierasvoiton kaadettuaan Rotherhamin ansaitusti 4–2. Blackburn jatkoi voittojen tiellä kolmannessa peräkkäisessä matsissa, kun kotiottelu Birminghamia vastaan hoitui 2–1. Maalipaikat menivät kuitenkin vierasjoukkueen eduksi. Hull on saanut itseluottamustaan takaisin. Blackburnin tuloksissa on ilmaa todelliseen tasoon nähden. Blachburn on laadukkaampi, mutta todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

11 Luton–Sunderland (1)

Championship: Luton romahti sunnuntaina Watfordin vieraana 0–4-tappioon. Tappio oli ansaittu, vaikka loppulukemat liioittelevatkin tasoeroa. Sunderland kärsi karvaan 2–4-tappion kotikentällä Burnleyä vastaan, mutta jäi kiistatta pelillisesti vierasjoukkuetta jälkeen. Ero perustasossa menee Lutonin eduksi ja kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä.

12 Burnley–Reading (1)

Championship: Burnley ei taivu. Viimeksi Sunderlandin vieraana aikainen kahden maalin tappioasema kääntyi komeaksi 4–2-voitoksi. Reading sai orastavan tappioputkensa poikki hoidettuaan kotiottelun Bristolia vastaan ansaitusti 2–0. Burnley on noussut kuin varkain sarjan parhaiten pelaavaksi ryhmäksi. Kotijoukkue on noin 60 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

13 Cardiff C–Rotherham (1)

Championship: Cardiffin mahdollisuudet vesittyivät toisessa ottelussa peräkkäin aikaiseen ulosajoon, kun Swansean vieraana tuli 0–2-tappio. Rotherham kärsi kotikentällä selkeän 2–4-tappion Hullia vastaan. Cardiff on laadukkaampi, vaikka tulokset kertovat muuta. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.