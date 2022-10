Vakio: Manchester City ei jätä Brightonille yllätyssaumoja

Chelsea on Stamford Bridgellä selkeä suosikki Valioliigan kärkikastin ottelussa Manchester Unitedia vastaan.

1 Chelsea–Manchester U (1)

Valioliiga: Chelsea kaatoi viimeksi Aston Villan vieraissa 2–0, mutta loppulukemat eivät kuvasta kovinkaan hyvin kotijoukkueen komennossa edenneitä pelitapahtumia. United joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotikentällään Newcastlea vastaan ja pistejakoa voi pitää perusteltuna tasaisesti jakautuneiden maalipaikkojenkin valossa. Chelsea on rankingissa edellä ja kotiedun turvin noin 53 prosentin suosikki.

2 Manchester C–Brighton (1)

Valioliiga: City kärsi kauden ensimmäisen tappion hävittyään sunnuntaina Liverpoolin vieraana 0–1. Cityn peliesitys oli selvästi odotettua heikompi ja tappio maalipaikkoihinkin nähden perusteltu. Brighton kärsi 0–2-tappion Brentfordin vieraana, muttei jäänyt pelitapahtumien valossa lainkaan kotijoukkuetta heikommaksi. Ero perustasossa on Cityn eduksi kiistaton ja sen suosikkiasema kipuaa kotikentällä 80 prosentin tuntumaan.

3 Everton–Crystal Palace (X2)

Valioliiga: Everton kärsi viimeksi selkeän ja maalipaikkojen valossakin loogisen 0–2-tappion Tottenhamin vieraana. Palace tasasi pisteet Leicesteriä vastaan maalittomana päättyneessä vierasottelussa, eikä pelissä juhlittu myöskään laadukkailla maalipaikoilla. Evertonin palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta joukkue säilyy silti kotiedun turvin niukkana 40 prosentin suosikkina.

4 Sheffield U–Norwich C (X2)

Championship: Sheffield kärsi jälleen odottamattoman pistemenetyksen, kun kotiottelussa Blackpoolia vastaan pisteet jaettiin lopulta 3–3. Norwich joutui taipumaan kärkijoukkueiden välisessä kohtaamisessa 1–2-tappioon Watfordin vieraana. Myös Norwichin peliesitys jäi ottelussa odotuksista. Sheffield on hieman Norwichia heikommin rankattu, mutta kotietu pitää sen niukkana 40 prosentin suosikkina.

5 Middlesbrough–Huddersfield (1)

Championship: Boron rämpimiselle ei näytä tulevan loppua. Viimeksi joukkue hävisi kotiyleisön edessä 1–2, vaikka loi maalipaikkoja tuttuun tapaan vastustajaa runsaammin. Huddersfield kärsi puolestaan 1–2-tappion Rotherhamin vieraana ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Boro on kotikentällään kiistaton 57 prosentin suosikki, mutta joukkueen itseluottamus on ryvettynyt pahemman kerran.

6 Sunderland–Burnley (2)

Championship: Sunderland onnistui kääntämään aikaisen tappioaseman 2–1-voitoksi kotikentällä Wigania vastaan. Burnley jatkoi voittojen tiellä, kun se teki selvää jälkeä Swanseasta 4–0-voittoon päättyneessä kotiottelussa. Sunderland on ansaitusti kymmenen parhaan sakissa, mutta ero perustasossa on Burnleyn eduksi kiistaton. Burnley ansaitsee vieraissakin hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.

7 Millwall–West Bromwich (X2)

Championship: Millwall jatkoi vahvoja otteitaan, kun se haki viimeksi 2–1-vierasvoiton Bristolin kustannuksella. WBA sai kaipaamansa voiton välittömästi valmennustiimin vaihdon jälkeen, mutta peliesitys Readingin vieraana jäi 2–0-voitosta huolimatta odotuksista. Ero perustasossa nostaa WBA:n Millwallin kovasta kotivireestä huolimatta noin 40 prosentin suosikiksi.

8 Blackburn–Birmingham (1)

Championship: Blackburn oli onnekas, kun sen kaksi aikaista maalia riittivät 2–1-vierasvoittoon Boroa vastaan. Birmingham esiintyi vahvasti hoidettuaan vierasottelun Hullia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Blackburn on rankingissa hieman korkeammalla ja kotivoitto toteutuu noin 47 prosentin todennäköisyydellä.

9 Reading FC–Bristol C (1X)

Championship: Reading kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotiottelun WBA:ta vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2. Bristol jäi puolestaan täysin vastaantulijaksi, kun kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin vieraiden komennossa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–2. Tasoero on Readingin eduksi pienempi mitä sarjataulukko osoittaa ja isännät ansaitsevat ottelussa maltillisen 45 prosentin suosikkiaseman.

10 Stoke–Coventry (12)

Championship: Stoke jatkoi vahvoja otteita, kun se kaatoi Prestonin vieraissa maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Coventry palasi sekin voittokantaan haettuaan täyden pistesaalin Cardiffilta 1–0-voitolla. Loppulukemat olisivat voineet olla Coventryn eduksi selkeämmätkin. Joukkueiden välillä ei ole tasoeroa juuri nimeksikään ja vain kotietu nostaa Stoken noin 40 prosentin suosikiksi.

11 Rotherham–Hull (12)

Championship: Rotherham palasi voittokantaan, kun se kaatoi kotikentällään Huddersfieldin 2–1. Voitto oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Hull jäi toista kertaa peräkkäin ilman maalia ja pisteitä hävittyään kotona Birminghamille 0–2. Myös Hullin peliesitys oli selvästi odotettua vaisumpi ja tappio ansaittu. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia ja Rotherham on kotiedun turvin noin 40 prosentin ennakkosuosikki.

12 QPR–Wigan (1)

Championship: QPR joutui taipumaan pitkästä aikaa tappioon, kun se hävisi Lutonin vieraana ansaitusti 1–3. Wigan ei onnistunut välttämään pistemenetystä aikaisesta johtomaalistaan huolimatta, kun vierasottelu Sunderlandia vastaan hävittiin 1–2. QPR joukkueista laadukkaampi ja noin 50 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

13 Forest Green–Portsmouth (2)

Ykkösliiga: Sarjanousija Forestin alkukausi ylhäällä on ollut odotetun haastava. Viimeksi Forest nappasi pisteen 2–2-tasapelillä Port Valea vastaan, vaikka jäikin maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi. Portsmouth on jäänyt voitoitta kolmessa ottelussa peräkkäin, mutta joukkue kuuluu viime kauden tapaan nousijaehdokkaisiin. Ero perustasossa on Portsmouthin eduksi selkeä ja vieraat ansaitsevat hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman.