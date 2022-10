Raptähti Draken luotto Barcelonaan maksoi yli puoli miljoonaa

Drake löi vetoa kahden jalkapallo-ottelun lopputuloksesta.

Kanadalaisella raptähdellä Drakella oli todennäköiset varsin kaksijakoiset tunnelmat sunnuntaina, kun hän katsoi jalkapallon Espanjan liigan huippuottelua Real Madrid–Barcelona.

Tunnelmaa nosti varmasti se, että Barçan pelipaidan rinnassa komeili Draken logona tunnettu OVO-pöllö. Syy oli, että Drakesta tuli ensimmäinen artisti, jonka kappaleita on kuunneltu Spotifystä 50 miljardia kertaa. Spotify on Barcelonan sponsori.

Draken mieltä veti todennäköisesti alas ottelun lopputulos, sillä Real Madrid otti täyden pistepotin 3–1-voitolla.

Drakella oli pelissä lisäksi melkoinen kasa rahaa. Hän julkaisi nimittäin hyvissä ajoin ennen ottelua kuvan vedonlyöntitositteestaan, jonka mukaan hän on panostanut 833 333 Kanadan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, eli noin 620 000 euroa siihen, että Arsenal ja Barcelona voittavat sunnuntain ottelunsa.

Arsenal hoitikin homman ja kaatoi Leedsin niukasti maalein 1–0. Seura päivitys ottelun jälkeen viittasikin todennäköisesti Draken kappaleeseen Hold On, We’re Going Home.

Draken vedonlyöntikupongin kerroin oli 4,68 eli hän olisi tehnyt yli 2,2 miljoonaa euroa voittoa. Jättipotti ei lopulta ollut lähelläkään, sillä Barcelona oli lähes koko ottelun takaa-ajajana.

Jättisummilla vetoa lyöminen on kuitenkin saanut vahingoniloisen naureskelun lisäksi myös kritiikkiä osakseen.

The Athleticin haastattelema Matt Zarb-Cousin on vedonlyöntihaittoja vastaan taistelevan Clean Up Gambling -yhtiön puheenjohtaja. Zarb-Cousinin mielestä Drake toimii vastuuttomasti.

– Drakella on varaa hävitä tällaisia rahoja. Mitä hän tekee rahoillaan, on hänen oma asiansa, mutta hänen pitäisi olla tietoinen markkinointitoimiensa seurauksista nuorille seuraajilleen, Zarb-Cousin toteaa.

– Jättimäisillä panoksilla kerskailu sosiaalisessa mediassa lisää vedonlyönnin hohdokkuutta.