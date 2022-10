Eurofutistuomio: Kuvaparin briljantti oivallus kertoo enemmän kuin sanat – viittaa nerokkaasti legendaariseen elokuvaan

Kiihkeä jalkapalloviikonloppu on jälleen takana. Mitkä olivat viheriön puhuimmat tapahtumat? Altahan se selviää.

EUROFUTISTUOMIO perkaa jälleen viikonlopun käänteet jalkapallokentillä. Raadissa ovat mukana tällä kertaa toimittajat Petri Seppä, Janne Kosunen ja Antti Salmensaari.

Petri Seppä

Tähti

Euroopan pääsarjojen kovin maalirohmu sunnuntaina löytyi Itävallasta. Salzburgin Chukwubuike Adamu iski hattutempun, kun Salzburg pesi Austria Wienin vieraissa 3–1. Samalla 21-vuotias hyökkääjä tuplasi kauden maalisaldonsa Itävallan Bundesliigassa – kauden 11 aikaisemmassa ottelussa oli syntynyt niin ikään kolme rysää.

Chukwubuike Adanu tuplasi kauden aikaisemman maalisaldonsa sunnuntaina.

Puheenaihe

Nyt vietettiin todellista seurafutiksen huippuviikonloppua. Oli Espanjassa El Clasico, Englannissa Liverpool–Manchester City ja Italiassa Torinon derby Torino–Juventus. Juhlaa seuraa aina krapula: ensi viikonloppuna riittää sitten ”herkkupaloja” kuten Girona–Osasuna, Leeds–Fulham tai Salernitana–Spezia.

Yli 62 800 katsojaa näki El Clasicon Madridissa.

Tyyli

Vuorenvarma maalitakuu. Hollannin liigassa Ajax ja PSV ovat mällänneet sen verran maaleja, että heikompia hirvittää. Viimeksi sunnuntaina PSV murskasi Utrechtin 6–1 ja Ajax Excelsiorin vielä pykälää rumemmin: 7–1. PSV:n tehtyjen maalien keskiarvo kymmenen pelin jälkeen on 3,5 per ottelu, Ajaxin maalia heikompi (3,4 per ottelu).

Ajax vietti julmia maalijuhlia.

Moka

Manchester Cityn valmentaja Pep Guardiola sanoi BBC:lle, että Anfieldin yleisö heitteli häntä kohti kolikoita sen jälkeen, kun Phil Fodenin tekemä maali oli hylätty Erling Haalandin tekemän rikkeen johdosta. ”Yleisö yritti mutta eivät osuneet minuun. Ehkä ensi kerralla”, Guardiola sanoi. Pitäisiköhän Liverpoolin korottaa pääsylippujensa hintaa, niin yleisöllä ei olisi roposia heiteltäväksi kentälle asti?

Pep Guardiola ei voinut käsittää, miksi Phil Fodenin tekemä maali hylättiin.

Yllätys

Ilmainen vinkki vedonlyöjille: ristin voi poistaa ranskalaisseura Montpellierin pelivaihtoehdoista. Montpellier ei ole pelannut tällä kaudella kertaakaan tasan, ei edes kauden harjoituspeleissä. Jos viime kausikin otetaan huomioon, putkessa on nyt 19 ottelua ilman tasuria, ja 50:ssä viime ottelussa Montpellier on päätynyt tasapeliin vain viisi kertaa!

Tumma-asuinen Montpellier ei pelaa tasapelejä Ranskan liigassa.

Janne Kosunen

Tähti

Jonathan David ei ole kovin monille tuttu, mutta kannattaa painaa nimi mieleen. Nopea kanadalaishyökkääjä on seuraava pelaaja, jonka Lille myy isolla rahalla. Ranskalaisseura on tehnyt viime vuosina massiivisia voittoja pelaajakaupoilla, eikä David, 22, todellakaan vietä loppu-uraansa siellä. Koossa tällä kaudella Ranskan liigassa yhdeksän maalia 11 ottelussa. Hän jakaa maalipörssin kärkipaikan PSG:n Neymarin kanssa.

Lillen Jonathan David maalasi viime kierroksella kahdesti Strasbourgia vastaan.

Puheenaihe

Kuka on Espanjan futisvaltias? Sunnuntain perusteella Real Madrid, joka hoiteli kliinisesti voiton El Clasicossa Barcelonaa vastaan. Yhden maaleista teki tietenkin Karim Benzema, joka pokkaa maailman parhaalle futaajalle jaettava Kultaisen pallon (Ballon d’Or) maanantain juhlagaalassa. Jos äänestystulos on jokin muu, futismaailmankirjat ovat pahasti sekaisin.

Sunnuntaina tuli makea voitto verivihollinen Barcelonasta, ja maanantaina Karim Benzemaa odottanee uusi palkinto.

Tyyli

Liverpoolin manageri Jürgen Klopp on saanut jo pitkään elämöidä sivurajalla tuomareille melkein kuin omilla säännöillään. Sunnuntaina Manchester Cityä vastaan erotuomari Anthony Taylorille riitti. Oikeudenjakaja ajoi raivopäisen Kloppin punaisella kortilla pukukoppiin ottelun loppuhetkillä. Kun pää on auki, lisää punaisia tulee jatkossakin?

Jürgen Klopp kertoi sunnuntaina mielipiteitään tuomareille.

Moka

Djurgårdenin eväät Ruotsin jännittävässä mestaruustaistelussa näyttävät syödyn. Kolmen ottelun tappioputki Allsvenskanissa on romahduttanut hienot asetelmat. Sunnuntaina oli AIK:n vuoro viedä pisteet Tele2-areenalta. Helppoa ei ole jatkossakaan. Seuraavaksi ohjelmassa on vierasottelu Malmössä. Rasmus Schüllerin ja kumppanien lohduksi laskettakoon hienot otteet Euroopan Konferenssiliigassa.

Yllätys

Liverpool on päästänyt tällä kaudella valtavasti helppoja maaleja, mutta se pystyi pitämään Manchester Cityn – ja pelätyn Erling Haalandin – nollilla sunnuntain kiihkeässä ottelussa. Mestaruus näyttää jo karanneen Merseysiden ”Punaisilta”, mutta 1–0-voitto antaa uskoa kamppailussa neljän parhaan joukkoon pääsystä.

Antti Salmensaari

Tähti

Bundesliigan sarjakärki Union Berlin piti taas pintansa ja voitti kotonaan Dortmundin. Union ei ole hävinnyt vielä kertaakaan An der Alten Förstereilla. Onko tässä uusi Leicester? Ainakin on virkistävää nähdä, että joku joukkue pystyy tosissaan hyödyntämään Bayern Münchenin pistemenetykset. Dortmundista ja Leipzigista ei siihen tällä kaudella ole.

Puheenaihe

Leedsin ja Arsenalin taisto Elland Roadilla keskeytyi puoleksi tunniksi, kun tuomareiden teknologia petti. Suomalainen jääkiekkovaikuttaja olisi saattanut kysellä VARajärjestelmän perään. Mutta mitä keksittiin ratkaisuksi? Veikkaan joka kodin IT-asiantuntijan kikkakolmosta: piuhat pois – piuhat kiinni.

Tyyli

El Clasicon ykkösnimi oli tällä kertaa Real Madridin sosiaalisen median vastaava. Yksinkertaisuus on valttia, ja tämän kuvaparin briljantti oivallus kertoo enemmän kuin sanat.

Moka

Talousongelmissa vellova Barcelona pelasi El Clasicossa pelipaidoissa, joissa oli rap-artisti Draken pöllölogo. Erikoispaitoja ei kuitenkaan voitu myydä faneille, koska Barcelona oli sopinut yhteistyöstä vain Spotifyn kanssa. Pöllölogon kaupalliset oikeudet ovat Draken. Kekkosella voisi olla sanottavaa.

Yllätys

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin myös Espanjan pääsarjaan pyrkivän Burgos CF:n melkein tuhat minuuttia kauden alusta kestänyt nollaputki. Mirandesin Marcos Paulon 1–1-tasoitus pilasi Burgosin nollan neljännellä lisäaikaminuutilla. Tämä ei kastilialaisseuraa lamauttanut. Mourad El Ghezouani iski Burgosin voittomaalin ajassa 90+13! Betonipuolustus jatkaa nousun tavoittelua tappiotta.