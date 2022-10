Qatarin viranomaiset vaativat MM-kisakävijöitä lataamaan puhelimeensa kaksi sovellusta, jotka pääsevät käsiksi lukuisiin käyttäjänsä tietoihin.

Qatarin MM-kisoihin matkustavat pelaajat, joukkueiden taustahenkilöt, median edustajat ja kisaturistit joutuvat lataamaan kaksi epäilyttävää sovellusta puhelimiinsa saapuessaan maahan, Norjan yleisradioyhtiö NRK uutisoi.

Kyseessä ovat Ehteraz- ja Hayya-nimiset sovellukset, joiden avulla Qatarin viranomaiset valvovat koronatartuntoja, ottelulippujen myyntiä ja metron käyttöä kisapaikalla.

NRK:n mukaan Ehteraz-koronasovellus vaatii asennuksen jälkeen lupaa päästä käsiksi lukuisiin puhelimen tietoihin. Se pystyy myös poistamaan lukitusnäytön käytöstä ja soittamaan laitteesta puheluita.

Hayya-sovellus vaatii muun muassa lupaa tarkkailla puhelimen sijaintia ja jakaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja eteenpäin lähes rajoituksetta.

NRK:n turvallisuuspäällikkö Øyvind Vasaasen järkyttyi nähdessään sovellukset ja niiden käyttöehdot. Hänen mukaansa kisoihin lähtijät voisivat yhtä hyvin luovuttaa viranomaisille omat kotiavaimensa.

– He saisivat avaimen, etkä tietäisi, mitä he aikovat tehdä kodissasi. He sanoisivat, etteivät aio tehdä mitään, mutta antaisit heille siihen mahdollisuuden. Ethän sinä koskaan tekisi niin, Vasaasen vertasi.

Norjalaisen Mnemonic-kyberturvallisuusyhtiön edustaja Tor Erling Bjørstad on myös huolissaan sovelluksista.

– Jos tietoja vuotaa Ehterazista eteenpäin, seuraukset sen käyttäjille voivat olla todella vakavia, hän kommentoi NRK:lle.

– Sovellusten omistajiin pitäisi aina pystyä luottamaan, mutta en tiedä miksi kenenkään kannattaisi erityisemmin luottaa Qatarin viranomaisiin.