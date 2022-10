Mitä ihmettä? Räppäri Draken logo pääsee poikkeukselliseen paikkaan Barcelonan pelipaidassa

Spotify väistyy El Clasicossa Draken pöllölogon tieltä.

Jalkapallon jättiseura FC Barcelona pelaa viikonloppuna Espanjan liigan huippuottelussa Real Madridia vastaan erikoisissa pelipaidoissa. Barcelonalla ei ole El Clasicossa käytettävän pelipaidan rinnassa lainkaan sponsorilogoa.

Taustalla on Barcelonan pääsponsori Spotifyn tempaus, jolla yritys haluaa juhlistaa kanadalaisräppäri Draken saavutusta. Megahiteistä kuten One Dance ja Hotline Bling tunnetusta Drakesta tuli aiemmin ensimmäinen artisti, jonka kappaleita on striimattu musiikkialusta Spotifyn kautta yli 50 miljardia kertaa.

Spotifyn logon tilalla Barcelonan pelipaidoissa El Clasicossa on Draken OVO-brändin pöllölogo.

– Tämä ei tunnu todelliselta, artisti kirjoitti perjantaina 122 miljoonalle Instagram-seuraajalleen.

El Clasicossa rikottiin rajoja jo viime keväänä. Maaliskuussa pelattu 249. keskinäinen kohtaaminen oli ensimmäinen, jossa Real Madrid ei pelannut tutussa kokovalkoisessa peliasussa.

Real Madrid juhlisti tuolloin 120. juhlavuottaan japanilaisen muotisuunnittelija Yohji Yamamoton kanssa yhteistyössä tehdyllä kokomustalla peliasulla.

Barcelona puolestaan pelasi ottelussa keltaisella paidalla ikonisen sinipunaraidan sijaan.

Talousvaikeuksiin ajautunut Barcelona haali ruotsalaisesta Spotifysta täksi kaudeksi pääsponsorinsa. Pelipaidan lisäksi yrityksen nimi liitettiin Barcelonan kotistadionin Camp Noun nimeen.

Robert Lewandowski on Barcelonan tämä kauden huippuhankinta.

Eurokentillä Barcelonan alkukausi ei ole ollut ruusuinen. Mestarien liigan lohkossaan vain yhden voiton kairanneen Barcelonan jatkopaikka on todella tiukassa.

Espanjan liigassa Barcelona ja Real Madrid ovat molemmat edenneet voitosta voittoon. Molemmilla on kahdeksasta pelistä seitsemän voittoa ja yksi tasapeli. Kauden ensimmäinen El Clasico pelataan sunnuntaina kello 17.15.